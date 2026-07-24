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અભિનેત્રીનો ચોંકાવનારો ખુલાસો, ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીની પાર્ટીમાં ડ્રગ્સનું પણ બજેટ હોય છે, મેં પણ બધા નશા કર્યા છે

ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં વર્ષોથી પોતાના અભિનયના અજવાળા પાથરતી જાણીતી અભિનેત્રીએ ડ્રગ્સ અને નશા વિશે ચોંકાવનારા ખુલાસા કરીને ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. અભિનેત્રીએ પોતે એમ પણ કહ્યું કે તે બધા નશા કરી ચૂકી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 24, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:14 PM IST
અભિનેત્રીનો ચોંકાવનારો ખુલાસો, ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીની પાર્ટીમાં ડ્રગ્સનું પણ બજેટ હોય છે, મેં પણ બધા નશા કર્યા છે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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