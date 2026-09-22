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72માં નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ: ગુજરાતને આંગણે કાર્તિક આર્યન, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની કરી મુલાકાત, દહીં-થેપલાનો પણ માણ્યો સ્વાદ

આજે કેવડિયા પાસે એક્તા નગરમાં અતિપ્રતિષ્ઠિત એવા નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સનું આયોજન થયું છે. મોટી મોટી હસ્તીઓનો આયોજનમાં સામેલ  થવા માટે જમાવડો  થવા લાગ્યો છે.  બોલીવુડ અભિનેતા કાર્તિક આર્યન પણ એક્તા નગર પહોંચી ગયો છે જેને બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ મળવાનો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 22, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:39 AM IST
72માં નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ: ગુજરાતને આંગણે કાર્તિક આર્યન, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની કરી મુલાકાત, દહીં-થેપલાનો પણ માણ્યો સ્વાદ
Image Credit: કાર્તિક આર્યન ઈન્સ્ટાગ્રામ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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