/ગુજરાતને આંગણે નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સની ભવ્ય ઉજવણી, આર્ટિકલ 370 બેસ્ટ ફિચર ફિલ્મ, આ ગુજરાતી ફિલ્મે પણ મારી બાજી

National Film Awards : એકતા નગર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે યોજાયેલો 72મો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ સમારોહ ગુજરાત માટે ઐતિહાસિક ક્ષણ બની રહ્યો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હસ્તે વર્ષ 2024 માટે ભારતીય સિનેમામાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન કરનારા કલાકારો અને ટેકનિશિયનોને સન્માનિત કરવામા આવ્યા. ભારતીય સિનેમાના અનેક દિગ્ગજોએ આ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.
બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ કાર્તિક આર્યનને મળ્યો
આ વખતે બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ ચંદુ ચેમ્પિયન માટે કાર્તિક આર્યનને મળ્યો. જ્યારે આર્ટિકલ 370 માટે યામી ગૌતમને બેસ્ટ એક્ટ્રેસનો એવોર્ડ એનાયત થયો અને ભારતીય સિનેમામાં દાયકાઓથી આપેલા યોગદાન બદલ દિગ્ગજ અભિનેતા અનંત નાગને દેશના સર્વોચ્ચ સિનેમા સન્માન ગણાતા દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા.
મારણને શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ફિલ્મનો એવોર્ડ
ગુજરાત માટે પણ આ સમારોહ ખાસ રહ્યો. ગુજરાતી ફિલ્મ મારણને શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળ્યો. બીજી તરફ આર્ટિકલ 370ને બેસ્ટ ફિચર ફિલ્મ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી. જ્યારે ફિલ્મના સંગીતકાર શાશ્વત સચદેવને બેસ્ટ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિકનો એવોર્ડ મળ્યો. તો તેલુગુ સિનેમાની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો પુષ્પા 2: ધ રૂલ અને કાલ્કી 2898 ADએ પણ બે-બે એવોર્ડ પોતાના નામે કર્યા.
રણદીપ હુડાને ડેબ્યૂ ડિરેક્ટરનો એવોર્ડ
આ એવોર્ડ સમારોહમાં એક નામ ખાસ ચર્ચામાં રહ્યું અને એ છે રણદીપ હુડા. અભિનેતા તરીકે પોતાની આગવી ઓળખ બનાવ્યા બાદ રણદીપ હૂડાએ સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકર દ્વારા દિગ્દર્શક તરીકે ડેબ્યૂ કર્યું અને આ જ ફિલ્મ માટે તેમને બેસ્ટ ડેબ્યૂ ડિરેક્ટરનો એવોર્ડ મળ્યો.
વિનાયક દામોદર સાવરકરના જીવન પર આધારિત આ બાયોપિકમાં રણદીપ હૂડાએ મુખ્ય ભૂમિકા પણ ભજવી છે. જ્યારે અંકિતા લોખંડેએ યમુનાબાઈનું પાત્ર ભજવ્યું છે. 22 માર્ચ 2024ના રોજ હિન્દી અને મરાઠીમાં રિલીઝ થયેલી સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકર રણદીપ હૂડાની અભિનય સાથે દિગ્દર્શનની સફરનું પણ મહત્વનું પ્રકરણ બની.
એકતા નગરમાં યોજાયેલા આ ભવ્ય સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત ફિલ્મ જગતની અનેક જાણીતી હસ્તીઓ ઉપસ્થિત રહી.