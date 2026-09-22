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ગુજરાતને આંગણે નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સની ભવ્ય ઉજવણી, આર્ટિકલ 370 બેસ્ટ ફિચર ફિલ્મ, આ ગુજરાતી ફિલ્મે પણ મારી બાજી

National Film Awards : ગુજરાતની ધરતી પર ભારતીય સિનેમાના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સની ભવ્ય ઉજવણી થઈ. નવી દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનને બદલે એકતા નગરમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની છત્રછાયામાં યોજાયેલા આ સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હસ્તે ફિલ્મ જગતની અનેક પ્રતિભાઓનું સન્માન થયું. કોણે કયો એવોર્ડ મેળવ્યો અને ગુજરાત માટે આ સમારોહ કેમ ખાસ રહ્યો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 22, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:55 PM IST
ગુજરાતને આંગણે નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સની ભવ્ય ઉજવણી, આર્ટિકલ 370 બેસ્ટ ફિચર ફિલ્મ, આ ગુજરાતી ફિલ્મે પણ મારી બાજી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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