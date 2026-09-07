/72 વર્ષ બાદ બદલાઈ પરંપરા! દિલ્હી નહીં, ગુજરાતમાં યોજાશે નેશનલ ફિલ્મ અવોર્ડ્સનો જલસો, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનશે સાક્ષી

72nd National Film Awards : નેશનલ ફિલ્મ અવોર્ડ્સના ઇતિહાસમાં એક મોટો ફેરફાર થવાનો છે. 72 વર્ષમાં પહેલીવાર આ અવોર્ડ સમારોહ દિલ્હીની બહાર યોજાશે. આ વર્ષે આ કાર્યક્રમ 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુજરાતના કેવડિયા એકતા નગર ખાતે યોજાશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ વિજેતાઓને પુરસ્કારો પ્રદાન કરશે. તેઓ આ મહિનાના અંતમાં ગુજરાતની મુલાકાત દરમિયાન નેશનલ ફિલ્મ અવોર્ડ્સ આપશે.
72 વર્ષ બાદ બદલાઈ પરંપરા!
નેશનલ ફિલ્મ અવોર્ડ્સની સ્થાપના 1954માં કરવામાં આવી હતી. ઉદ્ઘાટન સમારોહ દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં યોજાયો હતો અને ત્યારબાદના મોટાભાગના સમારોહ પણ ત્યાં જ યોજાયા છે. પરિણામે 72મા નેશનલ ફિલ્મ અવોર્ડ્સનું દિલ્હીની બહાર આયોજન એક મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન છે. 72 વર્ષમાં આ પહેલીવાર હશે કે આ કાર્યક્રમ નવી દિલ્હીને બદલે ગુજરાતમાં યોજાશે.અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ વખતે કેવડિયામાં સમારોહનું આયોજન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
ગુજરાતના એકતા નગરની વાત કરીએ તો, આ શહેર 'સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી' તરીકે ઓળખાય છે, જ્યાં વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા આવેલી છે. 597 ફૂટ ઊંચી આ પ્રતિમા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2018માં તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.
આ કલાકારોને નેશનલ ફિલ્મ અવોર્ડ્સ મળશે
'આર્ટિકલ 370'એ શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ જીત્યો છે અને તેની મુખ્ય અભિનેત્રી યામી ગૌતમને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે. મલયાલમ સુપરસ્ટાર મામૂટી અને બોલિવૂડ સ્ટાર કાર્તિક આર્યનને અનુક્રમે 'બ્રહ્મયુગમ' અને 'ચંદુ ચેમ્પિયન'માં તેમની ભૂમિકાઓ માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો એવોર્ડ મળશે. અભિનેતા-ફિલ્મ નિર્માતા રણદીપ હુડાને વિનાયક દામોદર સાવરકરની બાયોપિક 'સ્વતંત્ર્ય વીર સાવરકર' માટે શ્રેષ્ઠ નવોદિત દિગ્દર્શકનો એવોર્ડ આપવામાં આવશે.
'કલ્કી 2898 AD'ને પણ એવોર્ડ
તેલુગુ સાયન્સ ફિક્શન ફિલ્મ 'કલ્કી 2898 AD'ને શાનદાર મનોરંજન પૂરું પાડનારી સૌથી લોકપ્રિય ફિલ્મ માટે એવોર્ડ મળશે, જ્યારે અરુણ માથેશ્વરન દ્વારા દિગ્દર્શિત અને મુખ્ય ભૂમિકામાં ધનુષ અભિનીત તમિલ ફિલ્મ 'કેપ્ટન મિલર'ને રાષ્ટ્રીય, સામાજિક અને પર્યાવરણીય મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપતી શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે.