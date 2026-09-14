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Neelam Govinda Affair: વર્ષો બાદ નીલમ કોઠારીએ તોડી ચુપ્પી, ગોવિંદાના પ્રેમ વિશે કર્યો મોટો ખુલાસો

Neelam Govinda Affair: નીલમ અને ગોવિંદાની જોડી 90 ના દાયકાની હીટ જોડી હતી. ગોવિંદા અને નીલમ એ એક બીજા સાથે 14 ફિલ્મો કરી હતી. જેના કારણે ગોવિંદા નીલમના પ્રેમમાં પડ્યો હતો. જો કે આ પ્રેમ પ્રકરણ મામલે નીલમે વર્ષો પછી ખુલાસો કર્યો છે. નીલમ એ તેના પાસ્ટ વિશે શું કહ્યું ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 14, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:58 AM IST
Neelam Govinda Affair: વર્ષો બાદ નીલમ કોઠારીએ તોડી ચુપ્પી, ગોવિંદાના પ્રેમ વિશે કર્યો મોટો ખુલાસો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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