/Neelam Govinda Affair: વર્ષો બાદ નીલમ કોઠારીએ તોડી ચુપ્પી, ગોવિંદાના પ્રેમ વિશે કર્યો મોટો ખુલાસો

Neelam Govinda Affair: બોલીવુડ એક્ટર અને એક્ટ્રેસની કેટલીક જોડી એવી છે જેમને દર્શકો તરફથી ખૂબ પ્રેમ મળ્યો હતો. આવી જોડી વચ્ચે ઘણીવાર પ્રેમ પ્રકરણ પણ શરૂ થઈ જતા હોય છે. આવી જ એક જોડી છે નીલમ કોઠારી અને ગોવિંદાની. 90 ના દાયકામાં જ્યારે ગોવિંદાના નામનો સિક્કો ચાલતો હતો ત્યારે તેની સાથે નીલમ કોઠારીની જોડી ખૂબ જામી હતી. નીલમ અને ગોવિંદાએ એક સાથે 14 ફિલ્મો કરી હતી. આ ફિલ્મો દરમિયાન ગોવિંદા નીલમ કોઠારીના પ્રેમમાં પણ પડ્યો હતો. ગોવિંદાએ પોતે આ વાત જાહેરમાં સ્વીકારી છે કે સુનીતા આહુજા સાથે લગ્નમાં હોવા છતાં તે નિલમના પ્રેમમાં પડી ગયો હતો. હવે આ મામલે નીલમ કોઠારીએ તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ખુલાસો કર્યો છે
નીલમ કોઠારી પોતાના પતિ અને એક્ટર સમીર સોની સાથે એક ઇન્ટરવ્યૂમાં પહોંચી હતી. આ ઇન્ટરવ્યૂ દરમ્યાન સમીર સોનીની સામે નીલમ કોઠારીને ગોવિંદા સાથેના સંબંધો વિશે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રશ્નના જવાબમાં પહેલી વખત નીલમ કોઠારીએ જણાવ્યું કે જે સમય આ બધું ત્યારે તેની ઉંમર 17 વર્ષની હતી. નીલમ કોઠારીએ કહ્યું કે ત્યારે તે ખૂબ જ નાની હતી અને તેને ખબર પણ ન હતી કે ગોવિંદા પરિણીત છે.
છેલ્લા ઘણા સમયથી સુનિતા આહુજા અવારનવાર આડકતરી રીતે ગોવિંદાના અફેરની ચર્ચાઓ કરી ચૂકી છે. ત્યારે ફરી એક વખત નીલમ કોઠારીના જવાબ પછી આ મામલો ચર્ચામાં આવ્યો છે. ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન હોસ્ટ દ્વારા જ્યારે નીલમ કોઠારી ને પૂછવામાં આવ્યું કે ગોવિંદા તેને પ્રેમ કરતો હતો ? તે વાતના જવાબમાં નીલમ કોઠારીએ કહ્યું કે, હું તે સમયે ખૂબ જ નાની હતી. મને ખબર પણ ન હતી કે ગોવિંદા પરિણીત છે....
આ વાત પર નીલમ કોઠારીની પાસે બેઠેલા તેના પતિ સમીર સોનીએ પણ રિએક્શન આપ્યું હતું. સમીર સોનીએ જણાવ્યું એવી વાત જે 20 વર્ષ પહેલા થઈ હોય અથવા તો ન પણ થઈ હોય તે વાતને પકડીને રાખી ન શકે. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે ગોવિંદા નીલમ ને પ્રેમ કરતો હતો. પણ આ વાતને તે મહત્વ આપતો નથી.
ગોવિંદા સાથે અફેરની વાત પર નીલમ કોઠારીએ કહ્યું હતું કે, જે સમયની આ વાત છે ત્યારે તેની પાસે રિલેશનશિપનો કોઈ વિકલ્પ ન હતો, તે સમયે તેનું પૂરું ધ્યાન હિન્દી શીખવા પર અને ફિલ્મોમાં કામ કરવા પર હતું. નીલમ કોઠારીયા એવું પણ કહ્યું કે તે ખૂબ નાની હતી અને તેના માતા-પિતા સ્ટ્રીક્ટ હતા. એટલે તેના તરફથી રિલેશનશિપનો કોઈ સવાલ જ ન હતો. નીલમ એ એવું પણ કહ્યું કે શૂટિંગ સમયે તેના પરિવારના કોઈ સભ્ય તેની સાથે રહેતા હતા. કારણ કે તે ખૂબ નાની હતી. ટૂંકમાં નીલમ કોઠારીએ એવી સ્પષ્ટતા કરી દીધી કે જે સમયે ગોવિંદા તેના પ્રેમમાં પડ્યો હતો તે સમયે તેને ખબર ન હતી કે તે પરણિત છે અને બીજું નીલમ તરફથી ગોવિંદા માટે કોઈ જ ભાવના ન હતી.
મહત્વપૂર્ણ છે કે 1990 માં સ્ટારડસ્ટને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ગોવિંદાએ કહ્યું હતું કે, નીલમ સાથે ઘણી બધી ફિલ્મો કરવાના કારણે તેમની વચ્ચે લાગણી વધી ગઈ હતી. ગોવિંદાએ એવું કહ્યું કે ઘણી બધી ફિલ્મો સાથે કરવાના કારણે તેઓ વધારે સમય એકબીજા સાથે રહેતા હતા. જેમ જેમ તે નીલમને જાણવા લાગ્યો તે નિલમ તેને ગમવા લાગી. ગોવિંદાએ તે સમયે એવું પણ કહી દીધું હતું કે નીલમ એવી મહિલા છે જેના પર કોઈ પણ પુરુષ પોતાનું દિલ હારી જાય. અને તે પોતે પણ નીલમના પ્રેમમાં પડી ગયો હતો.