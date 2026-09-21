Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Hanuman Ansh: નીમ કરોલી બાબાની દીકરી એ 15 વખત જોઈ હનુમાન અંશ ફિલ્મ, પ્રોડ્યુસરે જણાવી ચમત્કારની વાત

Hanuman Ansh: નીમ કરોલી બાબાની દીકરી એ 15 વખત જોઈ હનુમાન અંશ ફિલ્મ, પ્રોડ્યુસરે જણાવી ચમત્કારની વાત

Hanuman Ansh: હનુમાન અંશ ફિલ્મ 2026 ની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ત્રીજી ફિલ્મ બની છે. આ ફિલ્મ નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર બનેલી છે. નીમ કરોલી બાબાની દીકરીએ પણ આ ફિલ્મ જોઈ છે અને તેનું રિએકશન કેવું હતું તેનો ખુલાસો ફિલ્મ પ્રોડ્યુસરે કર્યો છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 21, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:03 AM IST
Hanuman Ansh: નીમ કરોલી બાબાની દીકરી એ 15 વખત જોઈ હનુમાન અંશ ફિલ્મ, પ્રોડ્યુસરે જણાવી ચમત્કારની વાત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટાઈગર પોઈન્ટની રેકીથી લોહગઢમાં હત્યા સુધીનું ષડયંત્ર કેવી રીતે રચાયું થઈ ગયો ખુલાસો
2
3
4
5