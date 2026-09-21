/Hanuman Ansh: નીમ કરોલી બાબાની દીકરી એ 15 વખત જોઈ હનુમાન અંશ ફિલ્મ, પ્રોડ્યુસરે જણાવી ચમત્કારની વાત

Hanuman Ansh: નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર બનેલી ફિલ્મ હનુમાન અંશ એ દુનિયાભરમાં 329 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ માટે સરપ્રાઈઝ બની ગઈ છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને 40 થી વધુ દિવસો થઈ ગયા છે અને આ ફિલ્મની કમાણી અટકવાનું નામ નથી લઈ રહી. ફિલ્મી સફળતાને પણ ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર રાગિની સોના એ ચમત્કાર ગણાવી રહી છે. આ ફિલ્મને લઈને વધુ એક જાણકારી સામે આવી છે. હનુમાન અંશ ફિલ્મ નીમ કરોલી બાબાની દીકરી એ પણ જોઈ લીધી છે.
હનુમાન અંશ ફિલ્મની નિર્માતા રાગિની સોના છે. ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી તેણે નીમ કરોલી બાબાની દીકરી સાથે મુલાકાત કરી હતી. નીમ કરોલી બાબાની દીકરી નું નામ ગીરિજા છે અને લોકો તેને અમ્માજી કહીને બોલાવે છે. પ્રોડ્યુસર એ જણાવ્યું કે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તે પહેલા જ તેની ટીમે આશીર્વાદ લેવા માટે તેમનો સંપર્ક કર્યો હતો ત્યાર પછી તેમની સાથે વાતચીત વધતી ગઈ. તેણે જણાવ્યું કે અમ્માજી સાથે ફોન પર વાત કરતી વખતે તેમને પૂછ્યું હતું કે તે ફિલ્મ જોવા ઈચ્છે છે ? ત્યારે અમ્માજી એ જવાબ આપ્યો હતો કે જ્યારે સમય બરાબર હશે ત્યારે ફિલ્મ જોશે.
ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર એ જણાવ્યું કે અમ્માજી એ હનુમાન અંશ ફિલ્મ જોઈ અને ત્યાર પછી અત્યાર સુધીમાં 15 વખત આ ફિલ્મ તેઓ જોઈ ચૂક્યા છે. અમ્માજી જ્યારે પણ હનુમાન અંશ ફિલ્મ જોવે છે ત્યારે રડી પડે છે. ફિલ્મ પ્રોડ્યુસરને અમ્માજી એ પૂછ્યું હતું કે નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર ફિલ્મ શા માટે બનાવી છે ? ત્યારે રાગીની એ જવાબ આપ્યો કે જ્યારે તે 6 વર્ષની હતી ત્યારે નીમ કરોલી બાબાને મળી હતી. અને જ્યારે ફિલ્મ ડાયરેક્ટર વિશાલ નીમ કરોલી બાબા વિશે રિસર્ચ કરી રહ્યો હતો ત્યારે તે આ પ્રોજેક્ટ માટે મળી ગયા. આ વાતને રાગીની નીમ કરોલી બાબાનો ચમત્કાર જ કહે છે. તે માને છે કે નીમ કરોલી બાબાએ જ તેને આ કામ માટે પસંદ કરી.
ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર રાગિની એ વધુ એક ચમત્કારી અનુભવ વિશે પણ જણાવ્યું હતું. તેણે જણાવ્યું હતું કે નીમ કરોલી બાબાની દીકરી એટલે કે અમ્માજીને જ્યારે તે મળી ત્યારે તેમણે તેના પરિવાર વિશે બધી જ વાતો જણાવી. જ્યારે રાગિનીએ પૂછ્યું કે તેને આ વાતો કેવી રીતે ખબર પડી તો અમ્માજી એ કહ્યું કે તેની પાસે કોઈ જ જવાબ નથી પણ તે રાગીની વિશે બધું જ જાણે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)