Crime Thriller Film: ફરી ચાલ્યો નીના ગુપ્તા અને સંજય મિશ્રાનો જાદુ, OTT પર રિલીઝ થતાં જ ટ્રેંડ કરવા લાગી ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મ

Crime Thriller Film Vadh 2: નીના ગુપ્તા અને સંજય મિશ્રાની ફિલ્મ વધ 2 ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થઈ ચુકી છે. આ ફિલ્મ સ્ટ્રીમ થયાની સાથે જ ટ્રેંડ કરવા લાગી છે. ક્રાઈમ થ્રિલર જોનરમાં સારી હિંદી ફિલ્મ જોવા ઈચ્છતા લોકો માટે વધ 2 મસ્ટ વોચ છે. આ ફિલ્મમાં ઘણી એવી મોમેન્ટસ આવશે જેમાં તમારા ધબકારા વધી જશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:14 AM IST
  • નેટફ્લિક્સની ટ્રેડિંગ ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મ.
  • બે કલાક અને દસ મિનિટની આ ફિલ્મ હવે નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે.
  • ક્રાઈમ થ્રિલર જોવાના શોખીનો માટે વધ 2 મોસ્ટ વોચ છે. 
     

Crime Thriller Film Vadh 2: નીના ગુપ્તા અને સંજય મિશ્રાની ફિલ્મ વધ 2 6 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ હતી.. બે કલાક અને દસ મિનિટની આ ફિલ્મ હવે નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. ઓટીટી પર રિલીઝ થયાની સાથે જ ક્રાઈમ થ્રિલર ઝોનરની આ ફિલ્મ ટ્રેન્ડિંગમાં આવી ગઈ છે. ઓટીટી પર લોકોને ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ જોવાનું પસંદ હોય છે. ક્રાઈમ થ્રિલર જોવાના શોખીનો માટે વધ 2 મોસ્ટ વોચ છે. 

વધ 2 ફિલ્મની સ્ટોરી 

ફિલ્મના ટાઈટલ પરથી એવું લાગે કે વધ 2 નીના ગુપ્તા અને સંજય મિશ્રાની ફિલ્મ વધની સીકવલ છે. પરંતુ એવું નથી આ ફિલ્મમાં અલગ જ સ્ટોરી છે. વધ ટુ ફિલ્મમાં સંજય મિશ્રા અને નીના ગુપ્તા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ વખતે ફિલ્મની સ્ટોરી એક જેલની આસપાસ ફરે છે. ફિલ્મમાં સંજય મિશ્રા જેલના ગાર્ડની ભૂમિકામાં છે અને નીના ગુપ્તા એક મહિલા કેદી છે. ફિલ્મમાં અસલી મજા ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે એક ખતરનાક કેદી જેલમાં આવે છે અને પછી લાપતા થઈ જાય છે. 

વધ 2 શાનદાર ફિલ્મ છે અને તેનો સ્ક્રીન પ્લે પણ તમને ફિલ્મ પૂરી થશે ત્યાં સુધી બાંધી રાખશે. ફિલ્મમાં ઘણા બધા સીન એવા પણ આવશે જેને જોઈને તમારા ધબકારા પણ વધી જાય. થ્રિલર અને સસ્પેન્સના અનુભવ વચ્ચેની નીના ગુપ્તા અને સંજય મિશ્રાની લવ સ્ટોરી તમને ઈમોશનલ પણ કરશે. ટૂંકમાં વધ 2 ફિલ્મ થ્રિલ, ક્રાઈમ અને ઈમોશન નું પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન છે. જો તમે આ ફિલ્મ થિયેટરમાં જઈને જોઈ શક્યા નથી તો નેટફ્લિક્સ પર ચોક્કસથી જુઓ. 

વધ 2 ફિલ્મ જશપાલસિંહ સંધુએ લખી છે અને નિર્દેશિત કરી છે. આ ફિલ્મનું નિર્માણ લવ રંજન અને અંકુર ગર્ગના બેનર હેઠળ થયું છે. વર્ષ 2022 માં સંજય મિશ્રા અને નીના ગુપ્તાની ફિલ્મ વધ આવી હતી તેની આ સ્પિરિચ્યુઅલ સિક્વલ ફિલ્મ છે. પણ બંને ફિલ્મોની સ્ટોરી અલગ છે. વધ 2 ફિલ્મને આઈએમડીબી પર 7.6 નું રેટિંગ મળ્યું છે.

