નેહા કક્કરે કરી મોટી જાહેરાત, લખ્યું: મને ખબર નથી કે હું..., પછી કર્યું ડિલીટ
Neha Kakkar News: થોડા દિવસો પહેલા નેહા કક્કરને તેના ગીત "કેન્ડી શોપ" માટે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ ટ્રોલ કરવામાં આવી હતી. હવે, તેણે લાઈમલાઈટથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Neha Kakkar News: સિંગર નેહા કક્કરે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને એક મોટી જાહેરાત કરી. તેણે લખ્યું કે તે થોડા સમય માટે લાઈમલાઈટથી દૂર રહેવા માંગે છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, તેણે કહ્યું કે તે કામ અને તેના સંબંધો બંનેમાંથી વિરામ લઈ રહી છે, અને તે જાણતી નથી કે તે પાછી આવશે કે નહીં. આ પોસ્ટ પછી, લોકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે તેના અને તેના પતિ રોહનપ્રીત સિંહ વચ્ચે બધુ બરોબર નથી.
નેહાની જાહેરાત
સોમવારે, નેહાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર લખ્યું કે, જવાબદારીઓ, સંબંધો, કામ અને મારા મનમાં જે કંઈ છે તેમાંથી વિરામ લેવાનો સમય આવી ગયો છે. મને ખાતરી નથી કે હું પાછી આવીશ કે નહીં. આભાર.
નેહાની બીજી પોસ્ટ
તેની બીજી પોસ્ટમાં, તેણે પાપારાઝીઓને વિનંતી કરી કે તે તેને ન જુએ. તેણીએ લખ્યું કે, હું પાપારાઝી અને ચાહકોને વિનંતી કરું છું કે તેઓ મને બિલકુલ જોવાનું ટાળે. મને આશા છે કે તમે મારી ગોપનીયતાનો આદર કરશો અને મને આ દુનિયામાં મુક્તપણે જીવવા દેશો. કૃપા કરીને કોઈ કેમેરા નહીં! હું વિનંતી કરું છું! મારા મનની શાંતિ માટે તમે આ ઓછામાં ઓછું કરી શકો છો.
ડિલીટ કરેલી સ્ટોરીઓ
જોકે, તેણીએ થોડા સમય પછી તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પરથી આ સ્ટોરી ડિલીટ કરી દીધી. યાદ અપાવવા માટે, નેહા અને તેના ભાઈ ટોની કક્કરને તાજેતરમાં તેમના ગીત "કેન્ડી શોપ" માટે સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યા હતા.
