/નેશનલ એવોર્ડ વિનર ગુજરાતી અભિનેત્રી માનસી પારેખ પણ કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ, પોસ્ટ શેર કરી જણાવ્યા હાલ

ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળમાં હાલ ભારે તબાહી મચી છે. આ વિનાશકારી જળપ્રલયમાં મૃત્યુ પામનારાઓનો આંકડો 162 પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે હજુ પણ 1000થી વધુ લોકો ગૂમ હોવાનું કહેવાય છે જેમાં 133 જેટલા ભારતીય નાગરિકો છે. આ બધા વચ્ચે હાલ રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારથી સન્માનિત ગુજરાતી અભિનેત્રી માનસી પારેખ ચર્ચામાં આવી ગઈ છે. હાલમાં જ તે પવિત્ર કૈલાશ માનસરોવરની આધ્યાત્મિક યાત્રાએ હતી. પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર તેણે આ પાવન યાત્રા સંલગ્ન અનેક સુંદર પળોને શેર પણ કરી છે. એવા સમાચાર આવ્યા કે યાત્રાએ ગયેલા 77 લોકો ગૂમ છે. સમાચાર આવતા જ માનસી પારેખ સાથે સંપર્ક ન થવાના કારણે ફેન્સ અને નીકટના લોકોની ચિંતાઓ વધી ગઈ હતી. જો કે અભિનેત્રીએ પોતાની ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઓ દ્વારા પોતાની સુરક્ષા અંગે અપડેટ આપતા ચાહકોને ટાઢક વળી છે.
ઈશા ફાઉન્ડેશનના 77 લોકો ગૂમ
અત્રે જણાવવાનું કે આધ્યાત્મિક ગુરુ સદગુરુએ ખુલાસો કર્યો હતો કે તિબ્બતના ગ્યોંગ ઈમિગ્રેશન સેન્ટર પાસે તેની યાત્રાની એક મુખ્ય ટુકડી અચાનક આવેલા ભીષણ પુરમાં ફસાઈ ગઈ હતી. આ દુર્ઘટના તીર્થયાત્રીઓના પાછા ફરવાના માર્ગ દરમિયાન ઘટી. માનસીએ આ અંગેની એક પોસ્ટ પણ સ્ટોરીમાં શેર કરી છે.
માનસીએ ત્રણ સ્ટોરી શેર કરી
અભિનેત્રીએ એક ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી શેર કરીને લખ્યું કે, જીવન કેટલું અનિશ્ચિત છે, પરંતુ જે પણ થયું તે સાચે જ હ્રદયભગ્ન છે. અમે સતત આ ત્રાસદીથી પ્રભાવિત લોકો માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. ભગવાનની કૃપાથી અમે ચીનમાં સુરક્ષિત છીએ અને ઈશા ફાઉન્ડેશન અમને ઘરે પાછા લાવવાની સાથે સાથે પૂરમાં ફસાયેલા લોકોને શોધવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરી રહ્યું છે. કૃપા કરીને બધાની સલામતી માટે પ્રાર્થના કરતા રહો.
ત્યારબાદ તેણે એક અન્ય સ્ટોરી શેર કરી અને લખ્યું કે સાચું કહું તો 5 દિવસ પહેલા આ જગ્યા પર મારું ખુબ જ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરાયું હતું અને હવે આખી જગ્યા પાણીમાં ડૂબી છે.
અંતિમ સ્ટોરીમાં અભિનેત્રી લખે છે કે અસલમાં વાત એ છે કે અમારે કાલે સવારે ત્યાં પહોંચવાનું હતું. આ પોસ્ટથી એ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે અભિનેત્રી સેફ છે.
વિસ્તારમાં આવેલા અચાનક પૂરથી પરિસ્થિતિ ખુબ ગંભીર થઈ છે. મળતી માહિતી મુજબ બચાવ અભિયાનોના માધ્યમથી લગભગ 500 શ્રદ્ધાળુઓ સુરક્ષિત રીતે પાછા ફરવામાં સફળ રહ્યા છે પરંતુ હજુ પણ 700થી વધુ તીર્થયાત્રીઓ તિબ્બત અને નેપાળના દુર્ગમ ભાગોમાં ફસાયેલા છે. જેમાંથી 77 લોકો એવા છે કે જેમનું સટીક લોકેશન હજુ પણ જાણી શકાયું નથી.
માનસી પારેખ ગુજરાતી મનોરંજન જગતનું મોટું નામ
માનસી પારેખ ભારતીય મનોરંજન જગતનું એક સ્થાપિત અને બહુમુખી પ્રતિભાસંપન્ન નામ છે. તે એક કુશળ અભિનેત્રીની સાથે સાથે ગાયિકા, નિર્માતા અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર પણ છે. તેણે પોતાના અભિનયની શરૂઆત 2004માં ટેલિવિઝન ધારાવાહિક કિતની મસ્ત હૈ જિંદગીથી કરી હતી. જો કે ફેમ તો 2005માં આવેલા શો ઈન્ડિયા કોલિંગથી મળી. ત્યારબાદ સ્ટાર પ્લસના શો જિંદગી કા હર રંગ...ગુલાલ અને સુપરહિટ કોમેડી શો સુમિત સંભાલ લેગા માં માયાના પાત્રથી દર્શકોના મનમાં એક ખાસ જગ્યા બનાવી.
નાના પડદે અપાર સફળતા મેળવ્યા બાદ માનસીએ અન્ય ભાષાની ફિલ્મો અને હિન્દી સિનેમામાં પણ ડગ માંડ્યા. 2012માં તમિલ ફિલ્મ લીલાઈ અને હિન્દી ફિલ્મ યે કૈસી લાઈફથી ફિલ્મોમાં ડગ માંડ્યા. ત્યારબાદ નિર્માણ ક્ષેત્રે પણ અભિનેત્રીએ ગુજરાતી વેબ સિરીઝ ડૂ નોટ ડિસ્ટર્બનું નિર્માણ કર્યું અને હિટ ફિલ્મ ગોળ કેરીથી ગુજરાતી સિનેમામાં મુખ્ય અભિનેત્રી તરીકે ધાક જમાવી. વર્ષ 2024 માનસીની કરિયરનું યાદગાર વર્ષ સાબિત થયું. જ્યારે ફિલ્મ કચ્છ એક્સપ્રેસમાં મોંઘીના પાત્ર માટે સર્વશ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીનો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર મળ્યો.
માનસરોવરનો અદભૂત અનુભવ
માનસી પારેખે માનસરોવર ઝીલના તટે વિતાવેલી શાંત પળોના વીડિયો શેર કરતા પોતાની ભાવનાઓ પણ વ્યક્ત કરી હતી. તેણે લખ્યું હતું કે ક્યારેક ક્યારેક અનુભવ એટલો દિવ્ય અને ગાઢ હોય છે કે તેને રજૂ કરવા માટે શબ્દો ઓછા પડે છે. હજારો વર્ષોના પૌરાણિક ઈતિહાસને સમિટીને આ તટ પર 40 મિનિટ સુધી ધ્યાન સાધના કરવી તેના જીવનનો એક અવિસ્મરણિય અને અલૌલિક અનુભવ રહ્યો. પોતાના કામના મોરચે માનસી પારેખ જલદી નેટફ્લિક્સની આગામી કોમેડી સિરીઝ ચુંબક કોલોનીમાં એક મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે.