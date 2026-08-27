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નેશનલ એવોર્ડ વિનર ગુજરાતી અભિનેત્રી માનસી પારેખ પણ કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ, પોસ્ટ શેર કરી જણાવ્યા હાલ

Nepal Floods: નેપાળમાં હાલ પરિસ્થિતિ ખુબ દર્દનાક અને વિનાશકારી જોવા મળી રહી છે. કૈલાશ માનસરોવરની યાત્રાએ ગયેલા અનેક ભારતીયો આ અચાનક આવેલા જળપ્રલયનોભ ભોગ બન્યા છે. ગુજરાતી અને હિન્દી ફિલ્મ અભિનેત્રી માનસી પારેખ પણ કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ ગયેલી છે. ઇશા ફાઉન્ડેશન સદગુરુના ગ્રુપ જોડે કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ માનસી ગઈ છે. જો કે માનસી પારેખે પોતે ચીનમા સુરક્ષિત હોવાની જાણકારી આપી. પરંતુ પાંચ દિવસ પહેલા જે જગ્યાએ તે હતા તે જગ્યા પાણીના ડુબી ગયા હોવાનું પણ જણાવ્યું. 

Edited ByViral Raval
Published: Aug 27, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:25 AM IST
નેશનલ એવોર્ડ વિનર ગુજરાતી અભિનેત્રી માનસી પારેખ પણ કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ, પોસ્ટ શેર કરી જણાવ્યા હાલ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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