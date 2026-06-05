/Netflix Movie Maa Behen: નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થયાની સાથે ટોપ 10 મુવીમાં નંબર 1 બની માધુરીની ફિલ્મ માં બહેન

Netflix Movie Maa Behen Trending: નેટફ્લિક્સ પર ડાર્ક કોમેડી જોનરની ફિલ્મ માં બહેન રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારોમાં માધુરી દીક્ષિત, તૃપ્તી ડીમરી, રવિ કિશન ધારણા દુર્ગા, ગીતાંજલિ કુલકર્ણી, અરુણોદય સિંહ અને પરેશ રાવલ છે. સુરેશ ત્રિવેણી અને પૂજા તોલાણી એ લખેલી આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થયાની સાથે જ ટ્રેન્ડિંગ લીસ્ટમાં આવી ગઈ છે. લોકોને માધુરી દીક્ષિતની આ ફિલ્મ પસંદ પડી રહી છે.
નિર્દેશક સુરેશ ત્રિવેણીની ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મ માં બહેન 2 કલાક અને 7 મિનિટની છે. જો તમને ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મો જોવી ગમે છે તો આ ફિલ્મ તમારા માટે મસ્ટ વોચ છે. આ ફિલ્મ જોઈને તમને ખડખડાટ હસવું પણ આવશે અને સસ્પેન્સનો ડોઝ પણ મળશે. સોશિયલ મીડિયા પર માં બહેન ફિલ્મને ઓડિયન્સ તરફથી પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. લોકો આ ફિલ્મ જોઈને પોતાના વ્યુ શેર કરી રહ્યા છે.. જેમણે પણ આ ફિલ્મ જોઈ છે તેઓ બીજાને પણ સલાહ આપે છે કે આ ફિલ્મ મસ્ટ વોચ છે.
માં બહેન ફિલ્મની સ્ટોરી
માં બહેન ફિલ્મની સ્ટોરી ત્રણ મહિલાઓ આસપાસ ફરે છે. જેમાં માતાના પાત્રમાં માધુરી દીક્ષિત છે અને તૃપ્તિ ડિમરી તેમજ ધરણા દુર્ગા તેની બે દીકરીઓ હોય છે. ત્રણેયના નામ રેખા, જયા અને સુષ્મા છે. ત્રણેય એકબીજાથી અલગ છે અને પોતાની પર્સનલ લાઇફમાં અલગ અલગ પરેશાનીઓનો સામનો કરી રહી હોય છે. સ્ટોરીમાં ટ્વીસ્ટ ત્યારે આવે છે જ્યારે રેખા એટલે કે માધુરી દીક્ષિત એક રાત્રે પોતાની દીકરીઓને ફોન કરે છે અને જણાવે છે કે તેનો પાડોશી ગુપ્તાજી એટલે કે રવિ કિશન તેના ઘરમાં મરી ગયો છે. આ ઘટના પછી ત્રણેયની લાઇફમાં એવા ટ્વીસ્ટ આવે છે જે જોઈને તમને મજા પડી જશે.
આ ફિલ્મનો ક્લાઇમેક્સ સૌથી બેસ્ટ છે. ક્લાઈમેક્સમાં બધા જ કલાકારોના ચેહરા પરથી નકલી નકાબ હટી જાય છે અને જબરદસ્ત ટ્વીસ્ટ એન્ડ ટર્ન જોવા મળે છે. જો તમે આ વિકેન્ડમાં પરિવાર સાથે કંઈક સારું જોવા માંગો છો તો માં બહેન ફિલ્મ વોચ લિસ્ટમાં એડ કરી લો. આ ફિલ્મને 3.5 થી 4 સ્ટાર લોકો આપી રહ્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)