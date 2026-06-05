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Netflix Movie Maa Behen: નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થયાની સાથે ટોપ 10 મુવીમાં નંબર 1 બની માધુરીની ફિલ્મ માં બહેન

Netflix Movie Maa Behen Trending: નેટફ્લિક્સ પર માધુરી દીક્ષિત, રવિ કિશન, તૃપ્તી ડીમરીની ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મ માં બહેન રિલીઝ થઈ ચુકી છે. આમ તો આ ફિલ્મ રિલીઝ થયાની સાથે જ ટ્રેંડિંગ લિસ્ટમાં આવી ગઈ છે તેમ છતાં જો તમારે ફિલ્મ જોતાં પહેલા જાણવું હોય કે ફિલ્મ કેવી છે તો ચાલો તમને જણાવીએ કેવી છે માધુરીની ફિલ્મ માં બહેન. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 05, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:45 AM IST
Netflix Movie Maa Behen: નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થયાની સાથે ટોપ 10 મુવીમાં નંબર 1 બની માધુરીની ફિલ્મ માં બહેન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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