/The Last House: 1 કલાક 50 મિનિટની ફિલ્મ તમારા મનમાં ડર વધારી દેશે, ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થયાની સાથે ટ્રેંડ કરવા લાગી ફિલ્મ

The Last House: ઓગસ્ટ મહિનાનું આ પહેલું વિકેન્ડ ઓટીટી લવર્સ માટે ખાસ બની જવાનું છે. આમ તો 7 ઓગસ્ટે અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ રીલીઝ થઈ ચૂકી છે પરંતુ નેટફ્લિક્સ પર આ વિકેન્ડમાં એક દમદાર ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મનું નામ છે ધ લાસ્ટ હાઉસ. આ ફિલ્મ એટલી જોરદાર છે કે તમે ઘરમાં બેઠા બેઠા અનુભવી શકશો કે ફિલ્મમાં કલાકારો શું અનુભવી રહ્યા છે. આ ફિલ્મ કેટલી દમદાર છે તે વાતનો અંદાજ તમે એ વાત પરથી લગાવો કે 7 ઓગસ્ટે આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ છે અને ગણતરીની કલાકોમાં ટોપ પર ટ્રેડ કરવા લાગી છે
ધ લાસ્ટ હાઉસ
નેટફ્લિક્સ પર 7 ઓગસ્ટે ધ લાસ્ટ હાઉસ નામની ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મ જેટલા લોકોએ જોઈ છે તેઓ આ ફિલ્મને મસ્ટ વોચ કહી રહ્યા છે અને અન્ય લોકોને પણ ફિલ્મ જોવાનું કહી રહ્યા છે. આ ફિલ્મની સ્ટોરી એવી છે જે તમને ઘરમાં બેઠા બેઠા ડરનો અનુભવ કરાવશે. એક સમય એવો આવશે જ્યારે તમને પોતાને પણ લાગશે કે તમારા ઘર પર આવી મુસીબત આવે તો શું થાય. જે લોકો હોરર મિસ્ટ્રી કે પછી થ્રિલર ફિલ્મો જોવાના શોખીન છે તેમના માટે આપેલ મસ્ટ વોચ છે.
આ વિકેન્ડમાં નેટફ્લિક્સ પર તમને અલગ જ પ્રકારની ફિલ્મ જોવા મળવાની છે. આ ફિલ્મમાં તમને મિસ્ટ્રી, થ્રીલર બધું જ એક સાથે અનુભવ થશે. ફિલ્મનું સસ્પેન્સ એટલું જોરદાર છે કે ફિલ્મ શરૂ થયા પછી તમે 5 મિનિટ માટે પણ ફિલ્મ જોવાનું છોડી શકશો નહીં. ફિલ્મ શરૂ થયાની સાથે જ તમને અંત સુધી બાંધી રાખશે એક પણ મિનિટ માટે તમને કંટાળો નહીં આવે.
ધ લાસ્ટ હાઉસ ફિલ્મની સ્ટોરી
લાસ્ટ હાઉસ ફિલ્મની સ્ટોરી એક પરિવાર આસપાસ ફરે છે. આ પરિવારની લાઈફ ત્યારે બદલી જાય છે જ્યારે તેઓ પોતાના જ ઘરમાં કેદ થઈ જાય છે. આ પરિવારના ઘરને એક રહસ્યમય શક્તિ કેદ કરી લે છે. શરૂઆતમાં તેમને લાગે છે કે થોડા સમયમાં સમસ્યા દૂર થઈ જશે પરંતુ મહિનાઓ સુધી પરિસ્થિતિ બદલતી નથી અને ધીરે ધીરે તેમની પાસે ખાવા પીવાની વસ્તુઓ પણ બચતી નથી. ત્યાર પછી જીવન સામે લડાઈ વધારે મુશ્કેલ થતી જાય છે. આ પરિવાર ઘરની કેદમાંથી નીકળી શકશે કે નહીં તે જાણવું હોય તમારે આ ફિલ્મ જોવી પડશે.
ધ લાસ્ટ હાઉસ ફિલ્મ સર્વાઇવર હોરર થ્રિલર જોનરની ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં કલાકારો એવા દુશ્મનની સામે લડે છે જે તેમને દેખાતો જ નથી. ફિલ્મમાં વ્યક્તિનો મોત માટે ડર, માતા પિતાની જવાબદારી અને જીવનની અનિશ્ચિતતાને બખૂબી દેખાડવામાં આવી છે.