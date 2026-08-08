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The Last House: 1 કલાક 50 મિનિટની ફિલ્મ તમારા મનમાં ડર વધારી દેશે, ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થયાની સાથે ટ્રેંડ કરવા લાગી ફિલ્મ

The Last House: નેટફ્લિક્સ પર 7 ઓગસ્ટે ધ લાસ્ટ હાઉસ નામની ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મ સ્ટ્રીમ થયાની ગણતરીની કલાકોમાં ટ્રેંડ કરવા લાગી છે. તેના પરથી તમે અંદાજ લગાવી શકશો કે આ ફિલ્મ કેટલીક જોરદાર હશે. ધ લાસ્ટ હાઉસ ફિલ્મ કેવી છે અને શા માટે જોવી જોઈએ ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 08, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:40 PM IST
The Last House: 1 કલાક 50 મિનિટની ફિલ્મ તમારા મનમાં ડર વધારી દેશે, ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થયાની સાથે ટ્રેંડ કરવા લાગી ફિલ્મ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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