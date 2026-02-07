Ghooskhor Pandit: મનોજ બાજપાયીની ફિલ્મને લઈ બોલી ગઈ બઘડાટી, જાણો ક્યાંથી શરુ થયો વિવાદ અને પરિણામ શું આવ્યું?
Ghooskhor Pandit Controversy: મનોજ બાજપાયીની ફિલ્મ ઘુસખોર પંડિત રિલીઝ થાય તે પહેલા જ ઈંટરનેટ અને સોશિયલ મીડિયા પર તેને લઈ દેકારો થવા લાગ્યો છે. જ્યારથી ફિલ્મનું ટીઝર લોન્ચ થયું છે ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ઘણું બધું થઈ ચુક્યું છે. તો ચાલો તમને આ વિવાદિત ફિલ્મની એ ટુ ઝેડ માહિતી જણાવીએ.
Trending Photos
Ghooskhor Pandit Controversy: નેટફ્લિક્સ ઇન્ડિયા ને એવી ક્યાં ખબર હતી કે 3 ફેબ્રુઆરી 2026 પછી તેના માટે મુશ્કેલી ભર્યો સમય શરૂ થવાનો છે. 3 ફેબ્રુઆરીએ નેટફ્લિક્સ દ્વારા 2026 માં રિલીઝ થનારી તેની ફિલ્મોનું એલાન જોરશોરથી કર્યું. 2026 માં નેટફ્લિક્સ પર દર્શકોને શું જોવા મળશે તેની એક ઝલક દેખાડવામાં આવી. ત્યાર પછી જ નેટફ્લિક્સ માટે મુશ્કેલી ભર્યો સમય શરૂ થઈ ગયો. નેટફ્લિક્સ પર આવનારા સમયમાં અલગ અલગ વેબ સિરીઝ અને ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે જેમાંથી એક ફિલ્મ છે ઘુસખોર પંડિત.
આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં મનોજ બાજપાયી જોવા મળશે. નેટફ્લિક્સની ઇવેન્ટમાં આ ફિલ્મનું ટીઝર પણ દેખાડવામાં આવ્યું. આ ટીઝર રિલીઝ થયાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મમાં નામની બગડાટી બોલી ગઈ. ફિલ્મમાં પંડિત શબ્દ આગળ ઘુસખોર શબ્દ લખવા બદલ ફિલ્મ મેકર્સ અને નેટફ્લિક્સ સામે લોકોએ લાલ આંખ કરી. ઘુસખોર પંડિતનું ટીઝર રિલીઝ થયાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ફિલ્મના ટાઇટલને લઈને પોતાની તીખી પ્રતિક્રિયા આપવા લાગ્યા. જોત જોતામાં આ વિવાદ એટલો વકર્યો કે તેમાં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારે પણ નેટફ્લિક્સ અને ફિલ્મના મેકર્સ સામે લાલ આંખ કરી. લોકોનું કહેવું છે કે ફિલ્મના ટાઈટલ દ્વારા પંડિત અને બ્રાહ્મણ સમાજને ટારગેટ કરવામાં આવે છે.
ઘુસખોર પંડિતને લઈને વિવાદની શરૂઆત
Netflix પર મનોજ બાજપાયીની ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે અને તેનું નામ ઘુસખોર પંડિત રાખવામાં આવ્યું છે. જોકે જે રીતે વિવાદ વધી રહ્યો છે તેને જોતાં લાગતું નથી કે આ ફિલ્મ હવે આ ટાઈટલ સાથે રિલીઝ થશે. પરંતુ હાલ વિવાદ ઘુસખોર પંડિત નામને લઈ ચાલી રહ્યો છે. આ ફિલ્મમાં મનોજ બાજપાયી એક ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારીની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. તેના પાત્રનું નામ અજય દીક્ષિત છે અને જેને પોલીસ બેડામાં લોકો પંડિત કહીને બોલાવતા હોય છે. નીરજ પાંડે આ ફિલ્મ પ્રોડ્યુસ કરી છે અને તેનું નિર્દેશન રિતેશ શાહે કર્યું છે. જોકે લોકોને મનોજ બાજપાયીના પાત્ર સાથે કોઈ જ તકલીફ નથી લોકોને તકલીફ થઈ છે પંડિત શબ્દની આગળ ઘુસખોર લખવા માટે. લોકોનું કહેવું છે કે ફિલ્મના ટાઈટલ દ્વારા એક આખા સમુદાયનું અપમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને તેમની લાગણી દુભાવવાનો પ્રયત્ન થયો છે.
ઘુસખોર પંડિત ફિલ્મ સામે ફરિયાદ
સોશિયલ મીડિયા પર શરૂ થયેલો આવી વાદ ધીરે ધીરે એટલો વધ્યો કે સૌથી પહેલા ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉમાં ફિલ્મ વિરુદ્ધ એફઆઇઆર નોંધવામાં આવી. એફઆઇઆરમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફિલ્મમાં ધાર્મિક અને જાતિગત ભાવનાને ઠેસ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. બ્રાહ્મણ સમુદાયની ભાવનાને દુભાવવા અને શાંતિ વ્યવસ્થા ભંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર લોકો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી. વેબ સીરીઝ વિરુદ્ધ એફ આઈ આરનો દોર શરૂ થયાની સાથે જ ફિલ્મના ટાઈટલ પર વિરોધ પ્રદર્શન પણ શરૂ થઈ ગયા.
ફિલ્મના એક્ટર અને મેકર્સને કરવી પડી સ્પષ્ટતા
ફિલ્મને લઈને જે રીતે વિરોધ વધી રહ્યો છે તે જોતાં ફિલ્મના એક્ટર અને મેકર્સ દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં પણ આવી. ફિલ્મના એક્ટર મનોજ બાજપાયી અને નિર્માતા નીરજ પાંડેએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર ફિલ્મના ટાઇટલને લઈને એક સ્પષ્ટતા પણ શેર કરી હતી. જેમાં તેમણે એવું કહ્યું હતું કે ઘુશખોર પંડિતની સ્ટોરી એવા વ્યક્તિ વિશે છે જેમાં કેટલીક ખામીઓ છે. આ ટાઈટલનો સંબંધ કોઈપણ જાતિ કે સમુદાય સાથે નથી. તેમ છતાં લોકોની લાગણી દુભાઈ હોવાથી તેઓ ઘૂસખોર પંડિત સંબંધિત બધી જ સામગ્રી હટાવી રહ્યા છે.
કેન્દ્ર સરકારની કાર્યવાહી
મનોજ બાજપાયીની ફિલ્મ ઘુસખોર પંડિતને લઈને જે વિવાદ શરૂ થયો છે તેમાં કેન્દ્ર સરકારે પણ કડકાઈ દેખાડી હતી. કેન્દ્ર સરકારે જ નેટફ્લિક્સ અને મેકર્સને ફિલ્મનું ટીઝર અને પ્રમોશનલ કન્ટેન્ટ તુરંત જ દૂર કરવાનો આદેશ દીધો હતો ત્યાર પછી નેટફ્લિક્સએ સોશિયલ મીડિયા, youtube સહિત દરેક પ્લેટફોર્મ પરથી ઘુસખોર પંડિતનું ટીઝર અને પ્રમોશનલ કન્ટેન્ટ હટાવી દીધું છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે ઘુસખોર પંડિતનો વિવાદ સોશિયલ મીડિયાથી શરૂ થયો હતો જે બ્રાહ્મણ સમાજ સુધી પહોંચ્યો અને ત્યાર પછી આ વિવાદે રાજકીય રંગ પકડી લીધો. જોકે હવે કેન્દ્ર સરકારે લાલ આંખ કરતાં ઘુસખોર પંડિત સંબંધિત બધી જ સામગ્રી હટાવી લેવામાં આવી છે. અનુમાન છે કે હવે આ ફિલ્મને અલગ ટાઈટલ અને જરૂરી ફેરફાર કર્યા પછી જ રિલીઝ કરવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે