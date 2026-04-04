Toaster: રાજકુમાર રાવની કોમેડી-થ્રિલર ફિલ્મ ટોસ્ટર નેટફ્લિક્સ પર આ તારીખે થશે રિલીઝ, અત્યારે જુઓ ફિલ્મનું મજેદાર ટ્રેલર
Toaster Film Trailer and Release Date: રાજકુમાર રાવ અને સાન્યા મલ્હોત્રાની કોમેડી થ્રિલર ફિલ્મ ટોસ્ટર રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મનું મજેદાર ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મની ખાસ વાત છે કે તમે ટોસ્ટર ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકશો.
- રાજકુમાર રાવની ફિલ્મને તેની પત્ની પત્રલેખા એ પ્રોડ્યુસ કરી છે.
Toaster Film Trailer and Release Date: લાંબા સમય પછી એક્ટર રાજકુમાર રાવની ફિલ્મ જોવા મળશે. જો તમે રાજકુમાર રાવને ફરી એક વખત કોમેડી કરતા જોવા માંગો છો તો તૈયાર થઈ જાવ. તમારા માટે ટોસ્ટર નામની ફિલ્મ પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી રાજકુમાર રાવ અને સાનિયા મલ્હોત્રાની એક ફિલ્મની ચર્ચા હતી. આ ફિલ્મનું નામ છે ટોસ્ટર અને હવે આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ ફિલ્મના ટ્રેલર સાથે જાહેર કરવામાં આવી છે.
Netflix પર રાજકુમાર રાવ અને સાનિયા મલ્હોત્રાની ટોસ્ટર નામની ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ટોસ્ટર ફિલ્મ કોમેડી થ્રિલર જોનરની ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં ફરાર ખાન, અર્ચના પુરનસિંહ, અભિષેક બેનર્,જી સીમાપા સહિતના દિગ્ગજ કલાકારો જોવા મળશે.
ફિલ્મનું ટ્રેલર જોતા અંદાજ આવે છે કે આ ફિલ્મમાં રાજકુમાર રાવ રમાકાંત નામના એક કંજૂસ વ્યક્તિની ભૂમિકામાં છે. તેની પત્ની સાનિયા મલ્હોત્રા છે. પોતાના સંબંધીના લગ્નમાં રમાકાંત અને તેની પત્ની કપલને ટોસ્ટર ગિફ્ટ કરે છે પછી જ્યારે લગ્ન તૂટી જાય છે તો રાજકુમાર રાવ 7000 નું ટોસ્ટર પાછું લાવવા દોડધામ શરૂ કરે છે.
જોકે ફિલ્મના ટ્રેલરને જોતા અંદાજ આવી જાય છે કે 7000 નું ટોસ્ટર સામાન્ય નથી. આ ટોસ્ટરમાં કંઈક તો ખાસ છે જેના માટે એક ટોસ્ટર ની પાછળ બધા લોકો પડી જાય છે. ટ્રેલરમાં એવું પણ જોવા મળે છે કે ટોસ્ટર માટે એક મર્ડર પણ થઈ જાય છે. આ મર્ડર કોનું થાય છે કોણ કરે છે અને ટોસ્ટરમાં એવું શું ખાસ છે એ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ 15 એપ્રિલે મળશે.
રાજકુમાર રાવ અને સાનિયા મલ્હોત્રા ની ફિલ્મ ટોસ્ટર નેટફ્લિક્સ પર 15 એપ્રિલથી સ્ટ્રીમ થશે. રાજકુમાર રાવની આ ફિલ્મને તેની પત્ની પત્રલેખા એ પ્રોડ્યુસ કરી છે. મહત્વનું છે કે રાજકુમાર રાવ ઘણા સમય પછી ફિલ્મમાં જોવા મળશે. સાનિયા મલ્હોત્રા પણ તેની ફિલ્મ મિસિસ પછી આ ફિલ્મમાં દેખાશે.
