/OTT Releases: લસ્ટ સ્ટોરી 3 થી લઈ સસ્પેન્શથી ભરપુર આ ફિલ્મો અને સીરીઝ ઓટીટી પર જુઓ આ વીકમાં

OTT Releases This Week: બોક્સ ઓફિસ પર અક્ષય કુમારની ફિલ્મ હૈવાન અને ધાર્મિક ફિલ્મ હનુમાન અંશ ચાલી રહી છે અને ઓટીટી પર નવી નવી ફિલ્મો અને સીરીઝ રિલીઝ થઈ રહી છે. આ વીક ઓટીટી માટે ખાસ છે. આ વીકમાં ઓટીટી પર સસ્પેન્સ, એક્શન, ક્રાઈમ અને રોમાન્સથી ભરપુર ફિલ્મો અને સીરીઝ નેટફ્લિક્સ, પ્રાઈમ વીડિયો, હોટસ્ટાર સહિતના ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોવા મળશે.
લસ્ટ સ્ટોરી 3
આ વીકમાં નેટફ્લિક્સ પર લસ્ટ સ્ટોરીઝ 3 સીરીઝ રિલીઝ થશે. લસ્ટ સ્ટોરીઝ ફ્રેંચાઈઝીની આ ત્રીજી સીઝન છે. આ સીઝનમાં પણ પ્રેમ, ઈચ્છા, સંબંધોને દર્શાવતી 4 અલગ અલગ સ્ટોરી જોવા મળશે. લસ્ટ સ્ટોરીઝ 3 માં અદિતિ રાવ હૈદરી, સિદ્ધાર્થ, અલી ફઝલ, કોંકણા સેન શર્મા, રાધિકા આપ્ટે, રાધિકા મદાન, વિજય વર્મા સહિતના કલાકારો જોવા મળશે. આ 4 લસ્ટ સ્ટોરીનું નિર્દેશન વિક્રમાદિત્ય મોટવાણી, કિરણ રાવ, શકુન બત્રા, વિશાલ ભારદ્વાજે કર્યું છે.
થુડક્કમ
થુડક્કમ મલયાલમ થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ ઓટીટી પર હિંદીમાં જોઈ શકાશે. થુડક્કમ ફિલ્મ 18 સપ્ટેમ્બરે જિયો હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થશે. ફિલ્મમાં વિસ્મયા મોહનલાલ મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ ફિલ્મમાં મોહનલાલનો ખાસ કેમિયો છે. આ ફિલ્મ ઓગસ્ટ મહિનામાં જ રિલીઝ થઈ હતી. હવે તમે આ ફિલ્મ ઓટીટી પર જોઈ શકો છો.
ધ સ્કૈંડલ
ધ સ્કેંડલ કોરિયાઈ પીરિયડ ડ્રામા છે. 18 સપ્ટેમ્બરથી નેટફ્લિક્સ પર ધ સ્કેંડલ રિલીઝ થશે. આ ડ્રામા કોરિયાના જોસિયન રાજવંશના સમય પર આધારિત છે.
ઈરુમુડી
રવિ તેજાના ફેન્સ માટે આ વીકમાં ઓટીટી પર ઈરુમુડી રિલીઝ થશે. 18 સપ્ટેમ્બરથી ઈરુમુડી નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ શકે છે. રવિ તેજાની આ ફિલ્મ ગત મહિનામાં સિનેમાઘરોમા રિલીઝ થઈ હતી.
કટ્ટાલન
કટ્ટાલન મલયાલમ એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ 18 સપ્ટેમ્બરથી ઓટીટી પર રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ સોની લિવ પર સ્ટ્રીમ થશે. જે લોકોને એક્શન અને સસ્પેન્સ ફિલ્મો ગમે છે તેમના માટે આ ફિલ્મ બેસ્ટ છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)