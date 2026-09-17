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OTT Releases: લસ્ટ સ્ટોરી 3 થી લઈ સસ્પેન્શથી ભરપુર આ ફિલ્મો અને સીરીઝ ઓટીટી પર જુઓ આ વીકમાં

OTT Releases This Week: સપ્ટેમ્બર મહિનાના આ વીકમાં ઓટીટી પર રોમાન્સ, કોમેડી, સસ્પેન્સથી ભરપુર ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવા મળશે. આ વીકેન્ડ ઓટીટી ફેન્સ માટે મનોરંજનથી ભરપુર હશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 17, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:11 PM IST
OTT Releases: લસ્ટ સ્ટોરી 3 થી લઈ સસ્પેન્શથી ભરપુર આ ફિલ્મો અને સીરીઝ ઓટીટી પર જુઓ આ વીકમાં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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