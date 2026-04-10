OTT Release This Week: શુક્રવાર આવી ગયો અને સાથે જ ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થયેલી નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝનું લિસ્ટ પણ આવી ગયું છે. આ વીકેન્ડમાં નેટફ્લિક્સ, હોટસ્ટાર, એમેઝોનના ફિલ્મ અને વેબ સીરીઝના ખજાનામાં શું નવું ઉમેરાયું છે ફટાફટ ચેક કરી લો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 10, 2026, 12:42 PM IST
  • આ વીકેન્ડમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જુઓ ખાસ ફિલ્મ
  • નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ શનાયા કપૂરની ફિલ્મ.
  • ક્રાઈમ કોમેડી વેબ સીરીઝ વીકેન્ડને બનાવશે ખાસ.

Latest OTT Release: આ વીકેન્ડ ઓટીટી લવર્સ માટે ખાસ, થ્રિલર ફિલ્મ તુ યા મેં થી લઈ કોમેડી ક્રાઈમ સીરીઝ બિગ મિસ્ટેક ઓટીટી પર રિલીઝ

OTT Release This Week: જો તમે ઓટીટી પર ફિલ્મો અને  વેબ સીરીઝ જોવાના શોખીન છો તો આ અઠવાડિયું તમારા માટે ખાસ રહેવાનું છે. આ અઠવાડિયામાં નેટફ્લિક્સ અને એમેઝોન ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર થ્રીલર, કોમેડી, એક્શનથી ભરપૂર ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રીલીઝ થઈ ચૂકી છે. આ અઠવાડિયામાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોરદાર કન્ટેન્ટ રીલીઝ થયું છે કે તેને જોવામાં તમારું વીકેન્ડ આરામથી પસાર થઈ જશે. 

ઓટીટી પ્લેટફોર્મનો ક્રેઝ એટલો વધી ગયો છે કે લોકો અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ સબ્સ્ક્રાઇબ કરી લેતા હોય છે. કારણ કે દરેક નવી ફિલ્મ પણ થિયેટર પછી ઓટીટી પર આવી જતી હોય છે. અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ સમયાંતરે રિલીઝ થતા હોય છે. મોટાભાગે વિકેન્ડ સમયે ઓટીટી પર નવું કન્ટેન્ટ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવે છે. જેથી શનિ-રવિમાં લોકો ઘર બેઠા ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝની મજા માણી શકે. આ વિકેન્ડમાં પણ ઓટીટી પર જોવા માટે ઘણું બધું છે. અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ સ્ટ્રીમ થઈ ચૂકી છે જેને તમે વોચ લીસ્ટમાં એડ કરી શકો છો. 

તું યા મેં 

શનાયા કપુર અને આદર્શ ગૌરવની ફિલ્મ તું યા મૈં નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. તું યા મેં ફિલ્મ સર્વાઇવલ થ્રીલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ થિયેટરમાં તો ખાસ કમાલ કરી શકી નહીં હવે તેને ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે.. નેટફ્લિક્સ પર તું યા મેં ફિલ્મ 10 એપ્રિલ થી સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. જો તમે સર્વાઇવલ થ્રિલર ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો તો આ ફિલ્મ જોઈ શકો છો. 

ઓ રોમિયો 

શાહિદ કપૂર, તૃપ્તિ ડીમરી, અવિનાશ તિવારીની બહુચર્તિત ફિલ્મ ઓ રોમિયો પણ amazon પર ફ્રી સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ amazon prime પર ઘણા સમયથી સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી હતી પરંતુ તેને રેન્ટ પર રાખવામાં આવી હતી. હવે આ રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ લોકો માટે ફ્રી સ્ક્રિનિંગમાં ઉપલબ્ધ છે. એટલે કે લોકો હવે ફ્રીમાં આ ફિલ્મ જોઈ શકશે.. જો તમે રેન્ટના કારણે શાહિદ કપૂરની આ ફિલ્મ જોવાનું ચૂકી ગયા છો તો આ વિકેન્ડમાં જોઈ શકો છો..

બિગ મિસ્ટેક 

નેટફ્લિક્સ પર 9 એપ્રિલથી બિગ મિસ્ટેક નામની વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. બિગ મિસ્ટેક એક કોમેડી થ્રિલર વેબ સિરીઝ છે. આ વેબ સીરીઝ ભાઈ બહેનની એક જોડી આસપાસ ફરે છે જે પોતાની દાદીની મદદ કરવા માટે ચોરીનો પ્રયત્ન કરે છે અને તેઓ ભૂલથી મોટા અપરાધમાં ફસાઈ જાય છે. બિગ મિસ્ટેક સીરીઝમાં ક્રાઇમ અને કોમેડીનું અનોખું મિશ્રણ જોવા મળશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

