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OTT પર આવી નવી હોરર ફિલ્મ, નબળા મનના લોકોએ આ ફિલ્મ ન જોવી, ડરામણી બાળકી મગજમાં ઘર કરી જશે

The Mummy Movie on OTT: હોરર ફિલ્મોના જોવાના શોખીનો માટે ઓટીટી પર સૌથી ડરામણી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ચુકી છે. આ ફિલ્મના દરેક સીનમાં તમારા ધબકારા વધી જશે. આ ફિલ્મ જોયા પછી શક્ય છે કે એક રાત તમે શાંતિથી ઊંઘી પણ ન શકો. એટલે આ ફિલ્મ પોતાના રિસ્ક પર જોવી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 14, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:30 PM IST
OTT પર આવી નવી હોરર ફિલ્મ, નબળા મનના લોકોએ આ ફિલ્મ ન જોવી, ડરામણી બાળકી મગજમાં ઘર કરી જશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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