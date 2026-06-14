/OTT પર આવી નવી હોરર ફિલ્મ, નબળા મનના લોકોએ આ ફિલ્મ ન જોવી, ડરામણી બાળકી મગજમાં ઘર કરી જશે

The Mummy Movie on OTT: ઓટીટી પર હોરર થ્રિલર જોનર ફિલ્મો જોવી લોકોને વધારે ગમે છે. જો તમે પણ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ ભાષાની હોરર ફિલ્મો જોવાનું પસંદ કરો છો તો તમારા માટે ગુડ ન્યુઝ છે. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર એક દમદાર હોરર ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. હોરર ફિલ્મોના શોખીનો માટે આ મસ્ટ વોચ ફિલ્મ છે. ફિલ્મનું નામ છે લી ક્રોનીન્સ મમી. આ ફિલ્મ જ્યારે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી ત્યારે પણ ધમાલ મચાવી હતી. ફિલ્મના દરેક સીન તમને ડરાવે તેવા છે. આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ચૂકી છે.
ધ મમી ફિલ્મ એપ્રિલ 2026 માં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. લીક્રોનીન ધ મમ્મી મુવી સુપર નેચરલ હોરર ફિલ્મ છે. જેના દરેક સીનમાં સસ્પેન્સ, ડર અને રહસ્ય છુપાયેલું છે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આ ફિલ્મ રિલીઝ થયાની સાથે જ છવાઈ ગઈ છે. જો તમે ઓટીટી પર જોવા માટે નવી ફિલ્મ શોધી રહ્યા છો તો આજે જ 2 કલાક 15 મિનિટની આ સુપર નેચરલ હોરર થ્રિલર ફિલ્મ જોઈ લો.
હોરર થ્રિલર ફિલ્મ ધ મમી એપ્રિલ 2026 ની શરૂઆતમાં રિલીઝ થઈ હતી. હવે આ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. આ ફિલ્મ જો તમે એકલા ઘરે બેસીને જોશો તો શક્ય છે કે તે રાત્રે તમને બરાબર ઊંઘ પણ ન આવે.
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ધ મમી ફિલ્મની સ્ટોરી
આ સુપરનેચર હોરર ફિલ્મની સ્ટોરી એક અમેરિકી પરિવારની છે જેની કેટી નામની દીકરીનું અપહરણ થઈ જાય છે. કેટીને એક વ્યક્તિ તાબૂતમાં બંધ કરીને રાખે છે. કેટી પર એક પ્રાચીન રાક્ષસ કબજો કરી લે છે. આ રાક્ષસ ખૂબ જ ખતરનાક હોય છે. જ્યારે કેટી તેના પરિવારના પાછી મળે છે તો વિચિત્ર હાલતમાં હોય છે. તેનો પરિવાર કેટીને ઘરે તો લઈ જાય છે પણ પછી તેમની સાથે જે ઘટનાઓ બને છે તે ખરાબ સપના કરતાં પણ વધારે ખરાબ હોય છે.
હોરર ફિલ્મ તો મમી એક કાલ્પનિક ફિલ્મ છે. બોક્સ ઓફિસ પર એપ્રિલ 2026 માં આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ જોનારા લોકોનું તે સમયે કહેવું હતું કે ફિલ્મનો દરેક સીન ડર, રહસ્ય અને સસ્પેન્સથી ભરપૂર છે. હોરર ફિલ્મોના શોખીનો માટે આ ફિલ્મ મસ્ટ વોચ છે અને પૈસા વસૂલ છે. જો તમારે ઘરે બેઠા જોવી હોય તો amazon prime વિડીયો પર જોઈ શકો છો.