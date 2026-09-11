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OTT Release This Week: સપ્ટેમ્બરના બીજા વીકમાં ઓટીટી પર જોઈ શકશો આ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ

OTT Release This Week: આ સપ્તાહમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવા મળશે. આ વીકમાં નેટફ્લિક્સથી લઈ ઝી5 સુધીના ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર શું નવું રિલીઝ થયું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 11, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:36 PM IST
OTT Release This Week: સપ્ટેમ્બરના બીજા વીકમાં ઓટીટી પર જોઈ શકશો આ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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