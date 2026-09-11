/OTT Release This Week: સપ્ટેમ્બરના બીજા વીકમાં ઓટીટી પર જોઈ શકશો આ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ

OTT Release This Week: સપ્ટેમ્બર મહિનાના બીજા વીકમાં બોક્સ ઓફિસ પર અને ઓટીટી પર મનોરંજનની ભરપુર વ્યવસ્થા છે. સિનેમા ઘરમાં આ વીકમાં અક્ષય કુમાર, સૈફ અલી ખાનની હૈવાન રિલીઝ થઈ છે તો સાથે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર પણ અલગ અલગ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. કયા ઓટીટી પ્લટફોર્મ પર કઈ ફિલ્મ અને સીરીઝ નવી છે ચાલો જાણીએ.
આ સપ્ટેમ્બર મહિનાનું બીજું વીકેન્ડ તમારા માટે મનોરંજનથી ભરપુર રહેશે. આ વીકમાં નેટફ્લિક્સ, ઝી5, પ્રાઈમ વીડિયો અને જીયો હોટસ્ટાર પર અલગ અલગ ફિલ્મો અને સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. આ વીકમાં ઓટીટી પર કોમેડી, ક્રાઈમ, થ્રિલર ફિલ્મો જોવા મળશે.
ઘમાસાન
ઝી5 પર ઘમાસાન ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભુમિકામાં અરશદ વારસી, પ્રતીક ગાંધી છે. ફિલ્મ બુંદેલખંડની પુષ્ઠભુમિ પર આધારિત છે. ફિલ્મ એક્શન, ક્રાઈમ અને પોલિટિકલ ડ્રામા છે.
ધ રિવોલ્યૂશનરીઝ
ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન થયેલા આંદોલન અને દેશભક્તિ પર આધારિત ડ્રામા છે. જેમાં ભુવન બામ, પ્રતિભા રાંટા, રોહિત શરાફ, ગુરફતેહ પીરઝાદા સહિતના કલાકારો જોવા મળશે. જો તમને હિસ્ટોરિકલ ડ્રામા જોવા ગમે છે તો ધ રિવોલ્યૂશનરી તમને ગમશે. જે તમે પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકશો.
પ્રિંસ ઓફ મોલીવુડ
પ્રિંસ ઓફ મોલીવુડ મલયાલમ કોમેડી ડ્રામા છે. જીયો હોટસ્ટાર પર તમે આ ફિલ્મ જોઈ શકો છો. આ લાઈટ હાર્ટેડ કોમેડી ફિલ્મ છે. જે 11 સપ્ટેમ્બરથી હીંદીમાં હોટસ્ટાર પર જોઈ શકશો.
સ્ટોલેન હાર્ટબીટ્સ
નેટફ્લીક્સ પર આ વીકમાં સ્ટોલેન હાર્ટબીટ્સ રિલીઝ થઈ છે. જો તમને સુપરનેચરલ થ્રિલર અને મિસ્ટ્રી જોવી ગમે છે તો આ સીરીઝ તમારા માટે છે. આ સિવાય નેટફ્લિક્સ પર આ વીકમાં ગો ટીમ પણ રિલીઝ થઈ છે. ગો ટીમ ડાર્ક કોમેડી જોનરની સીરીઝ છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)