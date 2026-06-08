Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /OTT Release This Week: અક્ષયની ભૂત બંગલાથી તૃષા કૃષ્ણની કરુપ્પુ સુધીની દમદાર ફિલ્મો જુઓ ઓટીટી પર, ચેક કરી લો સ્ટ્રીમિંગ ડેટ

OTT Release This Week: અક્ષયની ભૂત બંગલાથી તૃષા કૃષ્ણની કરુપ્પુ સુધીની દમદાર ફિલ્મો જુઓ ઓટીટી પર, ચેક કરી લો સ્ટ્રીમિંગ ડેટ

OTT Release This Week: આ વીકમાં 10 અને 12 જૂન ના રોજ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. જેમાંથી એક અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલા પણ છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 08, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:51 PM IST
OTT Release This Week: અક્ષયની ભૂત બંગલાથી તૃષા કૃષ્ણની કરુપ્પુ સુધીની દમદાર ફિલ્મો જુઓ ઓટીટી પર, ચેક કરી લો સ્ટ્રીમિંગ ડેટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નવા શૈક્ષણિક સત્રના પ્રથમ દિવસે વાલીઓને ઝટકો, સ્કૂલ રિક્ષા અને વાનના ભાડામાં વધારો
School Rickshaw5 min ago
2
Potato33 min ago
3
Indian railways37 min ago
4
Jharkhand Rajya Sabha Chunav 202652 min ago
5
EPFO rules58 min ago