/OTT Release This Week: અક્ષયની ભૂત બંગલાથી તૃષા કૃષ્ણની કરુપ્પુ સુધીની દમદાર ફિલ્મો જુઓ ઓટીટી પર, ચેક કરી લો સ્ટ્રીમિંગ ડેટ

OTT Release This Week: આ વીકમાં ઓટીટી પર અલગ અલગ વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. જો તમે પણ ઓટીટી પર ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવાના શોખીન છો તો તમારા માટે આ જાણકારી ઉપયોગી છે. આજે તમને જણાવીએ આ વીકમાં નેટફ્લિક્સ, જીયો હોટસ્ટાર પ્રાઈમ વીડિયો અને ઝી5 પર કઈ ફિલ્મ અને કઈ વેબ સીરીઝ રીલીઝ થવા જઈ રહી છે. નવી ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ વીક મનોરંજનથી ભરપૂર રહેશે. કોમેડી, હોરર, થ્રિલર, સસ્પેન્સ, રોમાન્સ બધું જ ઓટીટી પર જોવા મળશે.
ભુત બંગલા
પ્રિયદર્શનના નિર્દેશનમાં બનેલી હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભુત બંગલા જેમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં અક્ષય કુમાર, વામિકા ગબ્બી, પરેશ રાવલ, તબુ, રાજપાલ યાદવ સહિતના કલાકારો છે તે ઓટીપી પર આવી રહી છે. ભુત બંગલા ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર 12 જૂનથી જોઈ શકાશે..
રાખ
જો તમને વેબ સિરીઝમાં પણ ક્રાઈમ સિરીઝ ગમતી હોય તો એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર 12 જૂનથી રાખ નામની વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ રહી છે. રાખ વેબ સિરીઝ 1978 માં ગીતા અને સંજય ચોપડાના કિડનેપિંગ અને મર્ડરના કેસ પર આધારિત વેબ સિરીઝ છે. આ સિરીઝમાં અલી ફઝલ, જય પ્રકાશ, રાકેશ બેદીએ મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે.
માં હૈ ના
આ વીકમાં ઝી5 પર કુકિંગ રિયાલિટી શો પણ સ્ટ્રીમ થઈ રહ્યો છે. આ શો નું હોસ્ટિંગ શિલ્પા શેટ્ટી કરશે. જેમાં ઝેન ઝી સેલિબ્રિટી તેમની માતા સાથે શોમાં આવશે. શો દરમિયાન તેમની વચ્ચેના સંબંધોને પણ દેખાડવામાં આવશે.
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દ્રઢમ
મલયાલમ ફિલ્મ જોવી હોય તો દ્રઢમ નામની ફિલ્મ હિન્દીમાં jio hotstar પર રિલીઝ થવાની છે. દ્રઢમ ફિલ્મ છે જે 12 જૂનથી hotstar પર સ્ટ્રીમ થશે.
એવરી યોર આફ્ટર
Amazon prime વિડીયો પર 10 જૂનથી 8 એપિસોડની રોમેન્ટિક ડ્રામા સીરીઝ પણ રિલીઝ થવાની છે જેનું નામ છે એવરી યોર આફ્ટર. આ વેબ સિરીઝમાં બે નાનપણના મિત્રોની કહાની છે જે એક મૂંઝવણ ભરેલી સ્થિતિમાં ફસાઈ ગયા છે. પ્રેમી અને સોલમેટના કોન્સેપ્ટ પર બનેલી આ સીરીઝ પણ જોવા જેવી છે.
કરુપ્પુ
તૃષા કૃષ્ણન અને સૂર્યાની ફિલ્મ કરુપ્પુ જે સિનેમા ઘરોમાં હીટ સાબિત થઈ હતી તે પણ આ વિકમાં ઓટીટી પર આવી જશે. આ ફિલ્મની સ્ટોરી લોકોને ખૂબ જ પસંદ પડી હતી અને ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર સારી કમાણી કરી હતી. હવે 12 જૂનથી તૃષા કૃષ્ણની આ ફિલ્મ પ્રાઈમ વિડીયો પર સ્ટ્રીમ થશે.