Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Nick Jonas: નિક જોનસના મગજમાં દર 5 સેકન્ડે ચાલે છે પ્રિયંકાનું આ ગીત, કપિલ શર્મા સાથે છે કનેકશન

Nick Jonas Priyanka Chopra Video: નિક જોનસ અને પ્રિયંકા ચોપડા એકબીજા સાથે વેકેશન માણી રહ્યા છે. તેવામાં નિક જોનસે એક વીડિયો શેર કર્યો છે જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં નિક જણાવે છે કે હાલ તેના મગજમાં દર 5 સેકન્ડે શું ચાલી રહ્યું છે...
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:29 PM IST

Trending Photos

Nick Jonas: નિક જોનસના મગજમાં દર 5 સેકન્ડે ચાલે છે પ્રિયંકાનું આ ગીત, કપિલ શર્મા સાથે છે કનેકશન

Nick Jonas Priyanka Chopra Video: પ્રિયંકા ચોપડા અને નિક જોનસની જોડી ઇન્ડસ્ટ્રીના પાવર કપલમાંથી એક છે. પ્રિયંકા ચોપડાના પતિ નિક જોનસને પણ લોકો ખૂબ પસંદ કરે છે. નિક જોનસ સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ હોય છે અને તે પ્રિયંકા સાથેના વિડીયો પણ શેર કરતો હોય છે. હાલમાં પણ પ્રિયંકા ચોપડા સાથે એક વીડિયો શેર કર્યો છે. આ વિડીયો શેર કર્યાની સાથે જ વાયરલ થવા લાગ્યો છે. આ વીડિયોનું કનેક્શન કપિલ શર્માના શો સાથે પણ છે. 

આ પણ વાંચો:

Add Zee News as a Preferred Source

નિક જોનસે તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર પ્રિયંકા ચોપડા સાથે એક વીડિયો શેર કર્યો છે. જેમાં નિક જોનસ પ્રિયંકા ચોપડાએ ગાયેલા ગીત બેબી ડાન્સ સ્લોલી સ્લોલી ફોર એન્જોય કરતો જોવા મળે છે. મહત્વનું છે કે બેબી ડાન્સ સ્લોલી સ્લોલી ગીત પ્રિયંકા ચોપડાએ સુનિલ ગ્રોવર સાથે કપિલ શર્માના શો પર ગાયું હતું અને ડાન્સ કર્યો હતો. હવે આ ગીત નિક જોનસના મગજ પર છવાઈ ગયું છે. 

આ પણ વાંચો:

નિક જોનસને બોલીવુડના ગીત ખૂબ જ ગમે છે. હાલમાં જ પ્રિયંકા ચોપડાએ પણ ખુલાસો કર્યો હતો કે જ્યારે તે સ્ટેજ પર પર્ફોર્મન્સ કરવા જાય છે તે પહેલા બોલીવુડના હીટ સોંગ સાંભળવાનું પસંદ કરે છે જેથી તેનો મૂડ સારો થઈ જાય. આ વાતનો પુરાવો એ વાત પરથી પણ મળે છે કે તાજેતરમાં જ નિક જોનસે ધુરંધર ફિલ્મના શરારત, આપ જેસા કોઇ અને મુજસે શાદી કરોગી જેવા હિન્દી ગીત પર ડાન્સ કરીને વિડીયો શેર કર્યો હતો. આ વાત પરથી ખબર પડે છે કે નિક જોનસ બોલીવુડ સોંગનો ચાહક છે. 

આ પણ વાંચો:

હાલ પણ નિક જોનસે જે વીડિયો શેર કર્યો છે તેમાં પ્રિયંકા ચોપડાના ગીત પર તે વાઈબ કરતો જોવા મળે છે. મહત્વનું છે કે ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શર્મા શોની ચોથી સીઝન નેટફિક્સ પર શરૂ થઈ છે. જેમાં પહેલી ગેસ્ટ પ્રિયંકા ચોપડા હતી. જ્યારે પ્રિયંકા ચોપડા આ શોમાં આવી હતી ત્યારે તેણે સુનિલ ગ્રોવર સાથે એક નાનકડું પર્ફોર્મન્સ કર્યું હતું જેમાં તેણે બેબી ડાન્સ સ્લોલી સ્લોલી ગીત ગાયું હતું અને ડાન્સ કર્યો હતો. પ્રિયંકા ચોપડાનું આ ગીત નિક જોનસને ગમી ગયું છે અને હવે દર પાંચ સેકન્ડ એ તેના મગજમાં આ ગીત જ ચાલી રહ્યું છે. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nick Jonas (@nickjonas)

 નિક જોનસે Instagram પર જે વિડીયો શેર કર્યો છે તેમાં જોવા મળે છે કે નિક જોનસ પાસે પ્રિયંકા ચોપડા બેઠી છે અને નીક જોનસના મગજમાં પ્રિયંકાનું ગીત ચાલી રહ્યું છે આ જોઈને પ્રિયંકા પણ આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે. પ્રિયંકા અને સુનિલ ગ્રોવરે કપિલ શર્માના શો પર આ ગીત ગાયું હતું અને જોરદાર ડાન્સ કર્યો હતો ત્યારથી સોશિયલ મીડિયા પર આ ગીત ટ્રેન્ડ બની ગયું છે અને તેવામાં હવે નિક જોનેસે પણ આ સોંગ પર રિએક્શન આપ્યું છે. જેના કારણે ફરી એક વખત આ વિડીયો વાયરલ થયો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Nick JonasPriyanka ChopravideoKapil Sharmaપ્રિયંકા ચોપડા

Trending news