/Nikita Rawal: એક્ટ્રેસ નિકિતા રાવલ સાથે રેડ કાર્પેટ પર થયો કાંડ, સેલ્ફી લેવા આવેલી મહિલાએ કરી Kiss

Nikita Rawal: રેડ કાર્પેટ પર ઘણીવાર માલફંકશન થાય તેવું તો જોવા મળે છે પણ તાજેતરમાં એક ઈવેન્ટ દરમિયાન એક્ટ્રેસ નિકિતા રાવલ સાથે એવું કાંડ થઈ ગયું જેની કલ્પના કોઈએ કરી ન હતી. એક ઈવેન્ટના રેડ કાર્પેટ પર નિકિતા રાવલને એક અજાણી મહિલા લિપ કિસ કરી ગઈ હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
કોણ છે નિકિતા રાવલ ?
જો તમને ખબર ન હોય તો જણાવી દઈએ કે નિકિતા રાવલ એક્ટ્રેસ છે. તેણે બોલીવુડ અને સાઉથ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. આ સિવાય નિકિતા રાવલ તાજેતરમાં રણબીર કપૂર અને ફિલ્મ રામાયણને લઈને ચર્ચામાં હતી. નિકિતા રાવલે એક નિવેદન આપ્યું હતું જેમાં તેણે કહ્યું હતું કે રામાયણ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર રામ બન્યો તે યોગ્ય નથી. આ નિવેદન પણ વાયરલ થયું હતું. હવે આ એક્ટ્રેસ સાથે રેડ કાર્પેટ પર કાંડ થઈ ગયો છે.
શું છે રેડ કાર્પેટની ઘટના
નિકિતા રાવલ સાથે રેડ કાર્પેટ પર આ ઘટના એક ઈવેન્ટ પહેલા બની હતી. ઈવેન્ટ માટે પહોંચેલી નિકિતા રાવલ રેડ કાર્પેટ પર ફોટો ક્લિક કરાવી રહી હતી. તે સમયે અચાનક તેની પાસે તેની એક ફેન પહોંચે છે. આ મહિલા પહેલા તો નિકિતા રાવલ સાથે સેલ્ફી ક્લિક કરાવે છે અને નિકિતા રાવલ પણ ખુશી ખુશી સેલ્ફી લે છે. ત્યારબાદ મહિલા ચાહક નિકિતા રાવલ તરફ ફરે છે અને પહેલા તેને પકડીને ગાલ પર કિસ કરે છે અને ત્યારબાદ તુરંત લિપ કિસ કરવા લાગે છે.
મહિલા ફેનના આ વર્તનથી નિકિતા રાવલ પણ ચોંકી જાય છે. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. નિકિતા રાવલ આ ઘટના પછી અનકંફર્ટેબલ થઈ જાય છે. લિપ કિસ કર્યા પછી પણ મહિલા ફરીવાર નિકિતાને ગાલ પર કિસ કરીને ત્યાંથી જાય છે.
નિકિતા રાવલની ફિલ્મો
નિકિતા રાવલે બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ, મિસ્ટર હોટ મિસ્ટર કુલ, ધ હીરો, અમ્મા કી બોલી, ગરમ મસાલા, ક્યૂટ કમીના જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. નિકિતા રાવલની અપકમિંગ ફિલ્મની વાત કરીએ તો તે હવે રોટી કપડા ઔર રોમાંસ ફિલ્મમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં તેની સાથે અરશદ વારસી અને ચંકી પાંડે મહત્વના રોલમાં જોવા મળશે.