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Nikita Rawal: એક્ટ્રેસ નિકિતા રાવલ સાથે રેડ કાર્પેટ પર થયો કાંડ, સેલ્ફી લેવા આવેલી મહિલાએ કરી Kiss

Nikita Rawal: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી રણબીર કપૂર, રામાયણ ફિલ્મને લઈને ચર્ચામાં રહેનાર નિકિતા રાવલ સાથે એક ઈવેન્ટ દરમિયાન ન થવાનું થઈ ગયું છે. નિકિતા રાવલ સાથે સેલ્ફી ક્લિક કરવા આવેલી એક મહિલાએ અચાનક નિકિતાને લિપ કિસ કરી લીધાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 10, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:40 AM IST
Nikita Rawal: એક્ટ્રેસ નિકિતા રાવલ સાથે રેડ કાર્પેટ પર થયો કાંડ, સેલ્ફી લેવા આવેલી મહિલાએ કરી Kiss

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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