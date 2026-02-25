Ramayana: રણબીર કપૂર-સાંઈ પલ્લવીની ફિલ્મ રામાયણનું યોજાયું ટેસ્ટ સ્ક્રીનિંગ, જાણો લોકોને કેવી લાગી નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ?
Ramayana First Test Screening: નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ રામાયણને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી બઝ છે. લોકો આ ફિલ્મની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ફિલ્મને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ ખબર સામે આવી છે. જેના વિશે જાણીને ફિલ્મ જોવાની આતુરતા અનેકગણી વધી શકે છે.
- ફિલ્મને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ ખબર સામે આવી છે. જેના વિશે જાણીને ફિલ્મ જોવાની આતુરતા અનેકગણી વધી શકે છે.
- ફિલ્મ એકસાથે દુનિયાભરમાં રિલીઝ થાય તે પહેલા ફિલ્મનું ટેસ્ટ સ્ક્રીનિંગ યોજાયું.
- 18 થી 60 વર્ષની વયના લોકોએ જોઈ નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ રામાયણ.
Trending Photos
Ramayana First Test Screening: બોલીવુડ સુપરસ્ટાર રણબીર કપૂર અને સાઉથની ફેમસ અભિનેત્રી સાંઈ પલ્લવીની આગામી ફિલ્મ રામાયણને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ ખબર સામે આવી છે. નિતેશ તિવારીની બિગ બજેટ ફિલ્મ રામાયણ આ વર્ષે દિવાળી પર રિલીઝ થવાની છે. જો કે ફિલ્મ એકસાથે દુનિયાભરમાં રિલીઝ થાય તે પહેલા ફિલ્મનું ટેસ્ટ સ્ક્રીનિંગ યોજાયું હતું. એટલે કે ફિલ્મનો એક સ્પેશિયલ શો કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મર્યાદિત લોકોએ આ ફિલ્મ જોઈ છે અને ફિલ્મને લઈ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. જે ખબર સામે આવી છે તે અનુસાર આ ફિલ્મ જોરદાર છે અને સુપરહિટ સાબિત થશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ રામાયણને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી ચર્ચાઓ છે. રામાણયની કથા પર આધારિત આ ફિલ્મમાં બોલીવુડ અને સાઉથ ઈંડસ્ટ્રીના કલાકારો મહત્વપૂર્ણ પાત્રોમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મનું બજેટ કરોડોનું છે તેથી આ ફિલ્મને લઈને મેકર્સ કોઈ રિસ્ક લેવા માંગતા નથી. તેથી ફિલ્મનું ખાસ ટેસ્ટ સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર સોમવાર અને 23 ફેબ્રુઆરીએ લોસ એન્જલસમાં રામાયણ ફિલ્મનું સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું. આ સ્ક્રીનિંગમાં 18 થી 60 વર્ષની વયના લોકોના એક ગૃપને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું જેથી મેકર્સને આ એજ ગૃપનો કેવો રિસ્પોન્સ છે તે ખબર પડે. પહેલા સ્ક્રીનિંગ પછી ફિલ્મને લઈ દર્શકોની પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી ગઈ છે.
સ્પેશિયલ સ્ક્રીનિંગ જોનારા લોકો તરફથી ફિલ્મ રામાયણને પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળ્યો છે. ફિલ્મ જોનારા દર્શકોનું કહેવું છે કે ફિલ્મ વર્ષ 2026 ની બ્લોકબસ્ટર સાબિત થશે. ફિલ્મ એટલી જોરદાર છે કે બોક્સ ઓફિસના બધા જ રેકોર્ડ તુટી જશે. ફિલ્મ દર્શકોને ઈમોશનલ કરી દે તેવી હોવાનું પણ કહેવાય રહ્યું છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ રામાયણ પહેલા આદિપુરુષ ફિલ્મ રિલીઝ કરવામાં આવી હતી. જેને દર્શકો તરફથી જાકારો મળ્યો હતો. આદિપુરુષ ફિલ્મ ફ્લોપ સાબિત થઈ હતી અને લોકો તેના પર ભડકી ગયા હતા. ત્યારે હવે જોવાનું રહ્યું કે રણબીર કપૂરની ફિલ્મ રામાયણ લોકોને કેવી લાગશે.
ફિલ્મનું સ્પેશિયલ સ્ક્રીનિંગ રાખવા પાછળનું કારણ એવું સામે આવ્યું છે કે ફિલ્મ મેકર્સ ફિલ્મને વર્લ્ડ વાઈડ રિલીઝ કરતાં પહેલા જરૂરી ફેરફારો કરી શકે. ઉલ્લેખનીય છે કે રામાયણ ફિલ્મ 2 પાર્ટમાં રિલીઝ થવાની છે. પહેલો પાર્ટ દિવાળી 2026 પર રિલીઝ કરવામાં આવશે અને બીજો પાર્ટ વર્ષ 2027 માં દિવાળી પર રિલીઝ થશે. રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરની પણ આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે. આ ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટની વાત કરીએ તો ફિલ્મમાં રામના પાત્રમાં રણબીર કપૂર, સીતાના પાત્રમાં સાંઈ પલ્લવી, રાવણના પાત્રમાં યશ, હનુમાનના પાત્રમાં સની દેઓલ, લક્ષણના પાત્રમાં રવિ દુબે સહિતના કલાકારો જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે