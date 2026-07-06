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એક્ટ્રેસ નીતિ ટેલરે સાઈકો બોયફ્રેન્ડ અંગે કર્યો ખુલાસો, કહ્યું હિંસક હતો ગુસ્સો આવે તો હાથ ઉપાડતો, સિગરેટના ડામ આપતો

Niti Taylor: એક્ટ્રેસ નીતિ ટેલર હાલ રિયાલીટી શો અલાયન્સમાં જોવા મળે છે. આ શોના તાજેતરના એપિસોડમાં તેણે તેના ટોક્સિક બોયફ્રેન્ડ વિશે વાત કરી હતી. તેણે કહ્યું હતું કે તેનો બોયફ્રેડ એટલો સાયકો હતો કે તેણે નીતિને સાથળ પર સિગરેટના ડામ દીધા હતા.

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 06, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:11 AM IST
એક્ટ્રેસ નીતિ ટેલરે સાઈકો બોયફ્રેન્ડ અંગે કર્યો ખુલાસો, કહ્યું હિંસક હતો ગુસ્સો આવે તો હાથ ઉપાડતો, સિગરેટના ડામ આપતો
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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