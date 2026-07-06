/એક્ટ્રેસ નીતિ ટેલરે સાઈકો બોયફ્રેન્ડ અંગે કર્યો ખુલાસો, કહ્યું હિંસક હતો ગુસ્સો આવે તો હાથ ઉપાડતો, સિગરેટના ડામ આપતો

Niti Taylor: અભિનેત્રી નીતિ ટેલરે રિયાલિટી શો અલાયન્સના તાજેતરના એપિસોડમાં પોતાની પર્સનલ લાઈફ વિશે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે તેને ટોક્સિક બોયફ્રેન્ડ મળી ગયો હતો. તેનો બોયફ્રેન્ડ એટલો ટોક્સિક અને હિંસક હતો કે તેની સાથેના રિલેશનશિપમાં તેને ખૂબ જ ખરાબ અનુભવો થયા. નીતિ ટેલરે એવું પણ જણાવ્યું કે તેના બોયફ્રેન્ડે તેના પર હાથ પણ ઉપાડ્યો હતો અને તેની સાથળ પર સિગરેટથી ડામ પણ દીધા હતા જેના નિશાન આજે પણ છે.
અલાયન્સ રિયાલિટી શોમાં નીતિ ટેલર
પ્રાઈમ વિડીયો પર અલાયન્સ નામનો રિયાલિટી શો શરૂ થયો છે જેમાં ટીવીના અલગ અલગ કલાકારો જોવા મળે છે. આ શોમાં નીતિ ટેલર પણ ભાગ લઈ રહી છે. શોના તાજેતરના એપિસોડમાં નીતિ ટેલર રુહી દસાની, મીની માથુર અને દલવાર આર્યન સાથે વાતચીત કરતી હોય છે. તે સમયે તે જણાવે છે કે જ્યારે તે એક ટોક્સિક વ્યક્તિ સાથે રિલેશનશિપમાં હતી ત્યારે લાઇફનો સૌથી ખરાબ સમય તેને પસાર કર્યો. તે મિની માથુર અને રુહી દસાનીને તેણે સિગરેટના ડામના ડાઘ પણ દેખાડ્યા.
એક્સ બોયફ્રેન્ડ હાથ ઉપાડતો
નીતિ ટેલરે વાતચીત દરમિયાન એવું કહ્યું કે એક વખત તેના એક્સ બોયફ્રેન્ડ એ તેની સાથળ પર સિગરેટથી ડામ દીધા હતા. નીતિએ એવું પણ કહ્યું કે તેનો બોયફ્રેન્ડ હિંસક અને સાઇકો હતો. નીતિ ટેલરે એવું પણ જણાવ્યું કે તેનો બર્થ ડે હતો ત્યારે પણ તેના બોયફ્રેન્ડને ગુસ્સો આવ્યો અને ગુસ્સામાં તેણે નીતિને થપ્પડ મારી દીધી. આ ઘટના પછી નીતિ ટેલરે તેની સાથે બ્રેકઅપ કરી લીધું.
નીતિ ટેલરે આગળ જણાવ્યું કે જ્યારે તે રિલેશનશિપમાં હતી ત્યારે તે નાની હતી અને તેનામાં લોકોને સમજવાની પરખ ન હતી એટલે તે સમજી શકી નહીં કે તેનો બોયફ્રેન્ડ સાઇકો છે પણ જ્યારે તેને ખરાબ અનુભવો થયા ત્યારે તેણે રિલેશનશિપને ગુડ બાય કહી દીધું.
નીતિ ટેલરનું લગ્નજીવન
નીતિ ટેલરે શો દરમિયાન પોતાના લગ્નજીવન વિશે પણ વાત કરી હતી. અભિનેત્રીએ વર્ષ 2019 માં પરીક્ષિત બાવા સાથે સગાઈ કરી હતી અને 2020 માં બંનેના લગ્ન થયા. જોકે 2024 માં બંને અલગ થઈ ગયા છે તે ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું હતું પરંતુ અભિનેત્રીએ આ મામલે ક્યારેય પબ્લિક સ્ટેટમેન્ટ જાહેર કર્યું નહીં.. તેણે ચુપ રહેવાનું કારણ એવું આપ્યું કે જ્યારે તમે કોઈ વાત પર પ્રતિક્રિયા આપતા નથી તો તે પ્રતિક્રિયા જ જવાબ હોય છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે એક્ટ્રેસ ટેલર હાલ રિયાલિટી શો ઓનલાઈન માં જોવા મળે છે. નીતિ ટેલરે અલગ અલગ ટીવી સિરિયલમાં કામ કર્યું છે. તે ઇન્ડિયન ગેમ શો, ઝલક દિખલાજા 10, ઇશ્કબાજ, બડે અચ્છે લગતે હૈ 2 જેવી દમદાર સિરિયલોમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)