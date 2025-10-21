કોરિયન એક્ટરની દુલ્હન બનશે નોરા ફતેહી ? હલ્દીના ફોટા થયા વાયરલ, જાણો શું છે હકીકત
નોરા ફતેહીના કેટલાક ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે યુઝર્સ નવી ચર્ચા જાગી છે. ફોટામાં અભિનેત્રી એક કોરિયન અભિનેતા સાથે જોવા મળી રહી છે, બંનેના ચહેરા પર હલ્દી લગાવેલી છે.
Trending Photos
એક તરફ આખો દેશ દિવાળીની ઉજવણીમાં ડૂબેલો છે, તો બીજી તરફ બોલિવૂડની ડાન્સ ક્વીન નોરા ફતેહીની કેટલીક તસવીરોએ ધમાલ મચાવી દીધી. આ તસવીરોમાં નોરા ફતેહી કોરિયન અભિનેતા અને ગાયક લી મીન હો સાથે જોવા મળી રહી છે. આ તસવીરોમાં બંને હલ્દી સમારંભમાં જોવા મળે છે અને લોકો તેમને સતત પૂછી રહ્યા છે કે શું તેઓ લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે.
નોરા ફતેહીની આ તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. આ તસવીરોમાં નોરા કોરિયન અભિનેતા સાથે પીળા કપડામાં પોઝ આપતી જોવા મળે છે. આ તસવીરોમાં બંનેના ચહેરા પર હલ્દી દેખાય છે અને નોરાના હાથ પર મહેંદી પણ છે.
લોકોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો- મેડમ, શું તમે લગ્ન કરી રહ્યા છો?
તેમના ફોટા સામે આવતાની સાથે જ લોકોએ પ્રશ્ન કરવાનું શરૂ કર્યું કે આ શૂટિંગના છે કે વાસ્તવિક ? કેટલાકે પૂછ્યું, "શું નોરાને આ વિશે ખબર છે?" જોકે, કેટલાકે જોયું કે દરેક ફોટામાં નોરાનો ડ્રેસ અને ઘરેણાં અલગ દેખાય છે. એકે કહ્યું, "લગ્ન, છૂટાછેડા અને જન્મદિવસની માહિતી માટે AIનો સંપર્ક કરો." એકે લખ્યું, "કહો કે તે જૂઠું છે." ઘણા લોકોએ એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે: "મૅડમ, શું તમે લગ્ન કરી રહ્યા છો?" કેટલાકે કહ્યું છે કે, "આ AI બધાને પાગલ કરી દેશે." એક ચાહકે કહ્યું, "તે મીન હો જેવો દેખાય છે, પહેલી નજરમાં જ મારું દિલ તૂટી ગયું."
નોરા તેના નવા સોન્ગ "દિલબર કી આંખોં કા" માટે ચર્ચામાં છે
નોરા ફતેહીના આ ફોટા ફેક છે. તેની ટીમે સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો સાથે આવી કોઈ માહિતી શેર કરી નથી. તાજેતરમાં, નોરા ન્યુ યોર્ક સિટીમાં એક ભવ્ય દિવાળી પાર્ટીમાં જોવા મળી હતી, જ્યાં તે પ્રિયંકા ચોપરાને ગળે લગાવતી જોવા મળી હતી. નોરાનું નવું ગીત, "દિલબર કી આંખોં કા," હાલમાં ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે. તે આયુષ્માન ખુરાનાની આગામી ફિલ્મ, "થામા" નું છે, જે તાજેતરમાં રિલીઝ થયું હતું. તેના બીટ્સ અને નોરાના અભિનયે ઇન્ટરનેટ પર તોફાન મચાવી દીધું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે