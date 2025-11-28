એક બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મની 9 વાર રીમેક બની, 8 ભાષાની ફિલ્મો સુપરહીટ રહી, હિંદી ફિલ્મ મહાફ્લોપ, તમને ખબર છે આ ફિલ્મ કઈ છે ?
Ramaiya Vastavaiya: 20 વર્ષ પહેલા એક એવી ફિલ્મ આવી હતી જે નોટ છાપવાની મશીન સાબિત થઈ. આ ફિલ્મ પછી તેની 9 રીમેક બની અને 9 માંથી 8 ફિલ્મોએ પણ લોકોનું દિલ જીતી લીધું અને કરોડોની કમાણી કરી. પરંતુ જ્યારે આ ફિલ્મ બોલીવુડમાં બની તો મહાફ્લોપ સાબિત થઈ.
Ramaiya Vastavaiya: બોલીવુડમાં અલગ અલગ ભાષાની સુપરહિટ ફિલ્મોની રીમેક બનાવવાનો ટ્રેંડ વર્ષોથી ચાલે છે. જ્યારે કોઈપણ ભાષાની ફિલ્મ સારી ચાલે છે તો તેની હીંદી રીમેક પણ બને છે. પરંતુ ઘણીવાર રીમેક ફિલ્મો કામ નથી કરતી. આવી જ એક ફિલ્મ થોડા વર્ષો પહેલા આવી હતી જે એક બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મની રીમેક હતી પરંતુ તેની હિંદી રીમેક મહાફ્લોપ સાબિત થઈ.
20 વર્ષ પહેલા એક સુપરહીટ ફિલ્મ આવી હતી જેણે બોક્સ ઓફિસ પર શાનદાર કમાણી કરી હતી. ભારતીય સિનેમાની ક્લાસિક ફિલ્મોમાં આ ફિલ્મ આવે છે. આ ફિલ્મ પરથી હિંદી સહિત 9 અલગ અલગ ભાષામાં ફિલ્મો બની હતી, આ 9 ફિલ્મોમાંથી હિંદી સિવાયની બધી જ ફિલ્મો સુપરહીટ સાબિત થઈ.
2005 માં તેલુગુ ભાષામાં નુવ્વોસ્તાનાન્તે નેનોદદંતાના ફિલ્મ આવી હતી. આ ફિલ્મની ભારતમાં સૌથી વધુ રીમેક બની હતી. પ્રભુ દેવા દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મમાં સિદ્ધાર્થ, તૃષા કૃષ્ણન અને શ્રીહરી મહત્વપૂર્ણ ભુમિકા ભજવી હતી. આ ફિલ્મ 4 કરોડના ખર્ચે બની હતી અને તેની કમાણી 18 કરોડ થઈ હતી. આ ફિલ્મની સફળતા જોઈ હિંદી સહિત 9 રીમેક બનાવવામાં આવી હતી.
આ ફિલ્મનું હિંદી વર્ઝન છે રમૈયા વસ્તાવૈયા જે મહાફ્લોપ ફિલ્મોમાં આવે છે. પ્રભુ દેવા એ જ આ ફિલ્મ પણ નિર્દેશિત કરી હતી. જેમાં ગિરીશ કુમાર, શ્રુતિ હાસન અને સોનૂ સુદ મુખ્ય ભુમિકામાં હતા. આ ફિલ્મના ગીત લોકપ્રિય થયા પરંતુ ફિલ્મ દર્શકોને આકર્ષિત કરી ન શકી. હિંદી સિવાય જે પણ ભાષામાં આ ફિલ્મ બની તે તમામ હિટ સાબિત થઈ હતી. આ ફિલ્મની અન્ય રીમેકમાં કન્નડ, બંગાળી, તમિલ, જાપાની, ઉડિયા, પંજાબી, નેપાળી ભાષામાં ફિલ્મ બની હતી. આ સિવાય બાંગ્લાદેશમાં પણ આ ફિલ્મની રીમેક બની.
