/સ્કુલમાં બાળકો કરશે બોલીવુડ ગીતોનો અભ્યાસ, કારણ કે શિક્ષા વિભાગ અનુસાર ફિલ્મી ગીતો છે લોકગીતો

Bollywood Songs Controversy: ઓડિશાના શિક્ષા વિભાગનો મોટો છબરડો હાલ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ઓડિશામાં ધોરણ 8ના એક પુસ્તકમાં બોલીવુડ ફિલ્મોના ગીતને લોકગીત તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા જેના કારણે વિવાદ શરૂ થયો હતો. ઓડિશામાં ધોરણ એક થી આઠ ના પુસ્તકોમાં 1600 થી વધુ ભૂલો સામે આવી હતી ત્યાર પછી રાજ્ય સરકારે ચાર શિક્ષા અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા અને જરૂરી કાર્યવાહીના આદેશ કર્યા. આ બધું જ થયું તેની વચ્ચે બોલીવુડના બે ગીત ચર્ચામાં આવી ગયા છે..
જે મુખ્ય વિવાદ થઈ રહ્યો છે તેની વાત કરીએ તો હમ દિલ દે ચૂકે સનમ ફિલ્મ જે 1999 માં રિલીઝ થઈ હતી તેમાં એશ્વર્યા રાય નું એક ગીત હતું જેના બોલ હતાં નીંબુડા નીંબુડા... આ ગીતને ધોરણ આઠની કલા શિક્ષાની બુક કૃતિમાં રાજસ્થાની લોકગીતના ઉદાહરણ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું.. જોકે આ એક ભૂલ નથી પરંતુ વર્ષ 2000 માં આવેલી મિશન કાશ્મીર ફિલ્મમાં રિંદ પોષ માલ ગીત હતું તેને કાશ્મીરી લોકગીત તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું.
આ સિવાય ધોરણ 5 ની અંગ્રેજી પુસ્તક પલ્લવીમાં ઓડિશાનું ગીત રાજા ડોલીને લોકગીત ગણાવવામાં આવ્યું અને ધોરણ ત્રણના પુસ્તકમાં મિશન કાશ્મીર ફિલ્મના ગીત બુમરો બુમરોને પણ લોકગીત તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યું..
આ વિવાદ મામલે સ્કૂલ તેમજ જનશિક્ષા વિભાગના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ એવું કહ્યું હતું કે આ ગીતને અલગ અલગ રાજ્યોની સંસ્કૃતિ થી છાત્રોને પરિચિત કરાવવા માટે પુસ્તકમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓનું જણાવવું છે કે આ બંને ગીત પહેલાથી જ એનસીઈઆરટી ના પુસ્તકમાં સામેલ છે અને ત્યાંથી જ ઓડીસા સરકારની પાઠ્યપુસ્તકમાં લેવામાં આવ્યા છે.. આ વાતની જ્યારે તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે એનસીઈઆરટી ના પુસ્તકોમાં 1600 થી વધુ ભૂલ મળી આવી અને તેની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. જેમાં તથ્યાત્મક ભૂલો સિવાય વ્યાકરણની ભૂલો, વર્તની અને સંદર્ભ સંબંધિત ખામીઓ સામે આવી. ધોરણ 8 ના પુસ્તકોમાં તો 700થી વધુ ભૂલો મળી આવી હતી.
શિક્ષા વિભાગનો આટલો મોટો છબરડો બહાર આવ્યા પછી રાજ્ય સરકારે 4 શિક્ષા અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા અને સુધારાત્મક ઉપાયો લાગુ કરવામાં આવ્યા સાથે જ સરકારે તપાસ સમિતિની રચના પણ કરી અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરવાના નિર્દેશ આપ્યા. આ ઘટના પછી વધુ એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે ભવિષ્યમાં આવું ન થાય તે માટે પુસ્તકની ગુણવત્તા તપાસવા માટે એક ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ સેલની સ્થાપના કરવામાં આવશે. પુસ્તકોમાં ભાષા ચિત્ર અને તથ્યોની અનિવાર્ય મંજૂરી વિના તેને પુસ્તકમાં સામેલ કરવામાં નહીં આવે.
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