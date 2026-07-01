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સ્કુલમાં બાળકો કરશે બોલીવુડ ગીતોનો અભ્યાસ, કારણ કે શિક્ષા વિભાગ અનુસાર ફિલ્મી ગીતો છે લોકગીતો

Bollywood Songs Controversy: બોલીવુડની 2 ફિલ્મોના 2 ગીતને લોકગીત તરીકે ધોરણ 8 ના પુસ્તકમાં જોડવામાં આવતા હોબાળો મચી ગયો. આ વિવાદ એટલો વધ્યો કે કેટલાક અધિકારીઓને નોકરી ગુમાવવાનો વારો પણ આવ્યો છે. જો તમને આ ઘટના વિશે નથી ખબર તો ચાલો તમને બધું જ જણાવીએ વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 01, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:07 PM IST
સ્કુલમાં બાળકો કરશે બોલીવુડ ગીતોનો અભ્યાસ, કારણ કે શિક્ષા વિભાગ અનુસાર ફિલ્મી ગીતો છે લોકગીતો
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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