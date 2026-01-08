Prev
Toxic Film Teaser: કન્નડસુપર સ્ટાર યશના બર્થડે પર રિલીઝ થયું ટોક્સિક ફિલ્મનું ખતરનાક ટીઝર

Toxic Film Teaser: કન્નડ સુપરસ્ટાર યશના 40 માં જન્મદિવસ પર તેની આગામી એક્શન ફિલ્મ ટોક્સિકનું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. યશની આવનારી ફિલ્મનું ટીઝર ખતરનાક છે. આ ટીઝર રિલીઝ થયાની સાથે જ વાયરલ થવા લાગ્યું છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:27 PM IST

Toxic Film Teaser: કન્નડ સુપરસ્ટાર યશ 8 જાન્યુઆરીએ પોતાનો 40 મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યો છે ત્યારે તેના ચાહકોને મોટી ગિફ્ટ મળી છે. યશના બર્થ ડેને વધારે ખાસ બનાવવા માટે મેકર્સે તેની અપકમિંગ એક્શન ફિલ્મ ટોક્સિક અ ફેયરી ટેલ ફોર ગ્રોન અપ્સનું ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે. આ ટીઝર એકશનથી ભરપુર અને ખતરનાક છે. આ ટીઝર જોયા પછી ચાહકો રિએકશન આપી રહ્યા છે કે તેની આ ફિલ્મ કેજીએફ સીરીઝના રેકોર્ડ તોડી નાખશે અને બોક્સ ઓફિસ પર નવા રેકોર્ડ બનાવશે. 

ટોક્સિક આ વર્ષની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મોમાંથી એક છે. ફિલ્મનું નિર્દેશન રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર વિજેતા ફિલ્મ મેકર ગીતૂ મોહનદાસ એ કર્યું છે. આ પહેલા મેકર્સે યશના લુકનું પોસ્ટર રિલીઝ કર્યું હતું. જેને પણ દર્શકોએ પસંદ કર્યું હતું. હવે યશના 40 માં જન્મદિવસ પર ફિલ્મનું ટીઝર શેર કરવામાં આવ્યું છે અને આ ટીઝર જોઈ દર્શકોનો ઉત્સાહ સાતમા આસમાને પહોંચી ગયો છે. 

ફિલ્મનું ટીઝર દમદાર છે. ટીઝરની શરુઆત એક કબ્રસ્તાનથી થાય છે જ્યારે લોકો એક વ્યક્તિના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા હોય છે. તે સમયે જ યશની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થાય છે. અને ત્યારબાદ ફુલ ઓન એકશન ટીઝરમાં જોવા મળે છે. 

ટોક્સિક ફિલ્મને ઈંટરનેશનલ લેવલ પર રિલીઝ કરવામાં આવશે. ટીઝર પણ ઈંગ્લિશમાં જ રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મ ઈંગ્લિશ અને કન્નડ ભાષામાં શૂટ થઈ છે. આ ફિલ્મને ભારતની બધી જ પ્રમુખ ભાષા સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષામાં પણ ડબ કરવામાં આવશે. 

ફિલ્મની એકશન સીક્વન્સ અને કોરિયોગ્રાફી જેજે પેરીએ કરી છે. આ પહેલા તેણે પ્લેનેટ ઓફ ધ એપ્સ, આયરન મૈન અને જોન વિક ચેપ્ટર 2 જેવી બોલીવુડ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. ફિલ્મના વિજ્યુલ ઈફેક્ટ બાફ્ટા એવોર્ડ વિનર વીએફએક્સ હાઉસ ડીએનઈજી નું છે. 

યશની આ ફિલ્મનું ટીઝર રિલીઝ થતાં જ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયું છે અને લોકોની પ્રતિક્રિયા પણ આવવા લાગી છે. લોકો યશના લુક, એક્શનના વખાણ કરી રહ્યા છે. ફેન્સને વિશ્વાસ છે કે ટોક્સિક ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર કેજીએફ ફિલ્મના રેકોર્ડ આરામથી તોડી શકે છે. 
 

