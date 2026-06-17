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ઓરીએ એક રીલમાંથી કમાયા 76 લાખ, જણાવ્યું કેવી રીતે કરે છે કમાણી અને PM મોદીની લગતી એક ઇચ્છા કરી શેર

Orry Earning: ઓરી લાંબા સમયથી સોશિયલ મીડિયા સેન્સેશન બની ગયો છે. હવે, તેણે ખુલાસો કર્યો છે કે તે કેવી રીતે પૈસા કમાય છે. તેણે એ પણ જાહેર કર્યું છે કે તે કોની સાથે ફોટો પડાવવાનું સૌથી વધુ પસંદ કરે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 17, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:03 PM IST
ઓરીએ એક રીલમાંથી કમાયા 76 લાખ, જણાવ્યું કેવી રીતે કરે છે કમાણી અને PM મોદીની લગતી એક ઇચ્છા કરી શેર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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