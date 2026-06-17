/ઓરીએ એક રીલમાંથી કમાયા 76 લાખ, જણાવ્યું કેવી રીતે કરે છે કમાણી અને PM મોદીની લગતી એક ઇચ્છા કરી શેર

Orry Earning: ઓરીની કમાણી ઘણી વખત હેડલાઇન્સમાં રહી છે. તાજેતરમાં, તેની એક રીલે લોકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. ઓરીએ ખુલાસો કર્યો કે તેણે તાજેતરમાં એક રીલથી ₹76 લાખ કમાયા છે. તેણે એ પણ સમજાવ્યું કે તે કેવી રીતે પૈસા કમાય છે. ઓરીએ વિશ્વની કેટલીક મોટી હસ્તીઓના ફોટા પાડ્યા છે, પરંતુ તેણે કોની સાથે ફોટો પડાવવાનું સૌથી વધુ પસંદ કરે છે તે પ્રશ્નનો રસપ્રદ જવાબ આપ્યો.
એક રીલથી ₹76 લાખની કમાણી
ઓરીએ એક પોડકાસ્ટમાં તેની કમાણીની ચર્ચા કરી. તેણે કહ્યું કે, ગયા મહિને, મેં એક રીલથી ₹76 લાખ કમાયો, ફક્ત એક રીલથી. ઓરીએ તેની આવકના અન્ય સ્ત્રોતો પણ જાહેર કર્યા. તેણે કહ્યું કે તે પેઇડ ફ્રેન્ડશિપ દ્વારા પૈસા કમાય છે. ઓરીએ કહ્યું કે, હું મારા મોટાભાગના પૈસા ઇવેન્ટ્સ અને પેઇડ ફ્રેન્ડશિપમાંથી કમાઉ છું.
ઓરીને ભાડે રાખે છે લોકો
ઓરીએ વિગતવાર સમજાવ્યું કે લોકો તેને વિવિધ સામાજિક પ્રસંગો માટે ભાડે રાખે છે. લોકો તેને લંચ, ડિનર, લગ્ન, જન્મદિવસ અને અન્ય પ્રસંગો માટે બુક કરે છે. ત્યાં, તે તેમના મહેમાનો સાથે વાતચીત કરે છે, ફોટોગ્રાફ્સ માટે પોઝ આપે છે અને કાર્યક્રમનો ભાગ બને છે.
ઓરી 15 લાખ રૂપિયામાં શું કરશે?
ઓરીએ કહ્યું કે, 15થી 25 લાખ રૂપિયામાં, તમે મને લંચ અથવા ડિનર માટે બોલાવી શકો છો. હું તમારા લગ્નમાં પણ આવીશ. હું તમારા જન્મદિવસ પર આવીશ અને ભાષણ આપીશ જેમ કે અમે બાળપણના મિત્રો છીએ. હું તમારી સાથે સમય વિતાવીશ, તમારા માતાપિતા સાથે ફોટા લઈશ, અને તમે જેને ઇચ્છો તેને ટચ કરીશ. આ એક અનુભવ છે જે તમે ખરીદી શકો છો.
બે વ્યક્તિઓનો પોઝ પ્રખ્યાત
ઓરીએ પોતાને શાહરૂખ ખાનની સમકક્ષ બ્રાન્ડ તરીકે વર્ણવ્યો. તેણે કહ્યું કે, ભારતમાં ફક્ત બે જ લોકો પાસે પ્રખ્યાત પોઝ છે એક શાહરૂખ ખાન અને બીજો ઓરી. તેથી, મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે હું આ દરજ્જો પ્રાપ્ત કર્યો છે. ઓરીએ સમજાવ્યું કે તેના માતાપિતા તેના નાણાકીય બાબતોનું સંચાલન કરે છે.
તે કોની સાથે ફોટોગ્રાફ પાડવા માંગે છે?
ઓરીએ અંબાણી પરિવાર અને બોલીવુડથી લઈને હોલીવુડ સુધીની ઘણી હસ્તીઓ સાથે પોઝ આપ્યા છે. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તેઓ કોની સાથે ફોટો પડાવવા માંગે છે, ત્યારે તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું નામ લીધું. તેણે કહ્યું કે આ એકમાત્ર ઇચ્છા છે જે તેમની બાકી છે.
ઓરી લગ્ન વિશે શું વિચારે છે?
ઓરીએ કહ્યું કે તે 20 કે 25 વર્ષની ઉંમરે પ્રખ્યાત થયો ન હતો. તે 30 વર્ષની ઉંમરે પ્રખ્યાત થયો હતો, તેથી તે થોડા વર્ષો માટે તેનો આનંદ માણવા માંગે છે. ઓરીએ કહ્યું કે તે 34 વર્ષની ઉંમરે લગ્ન કરવા માંગે છે અને ફક્ત તેના જીવનસાથીમાં પૈસા જોવા માંગે છે. તે ખૂબ જ ધનિક વ્યક્તિ સાથે સેટલ કરશે અને ટોક્સિક રિલેશન ઇચ્છે છે.