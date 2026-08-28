/Orry: અમૃતા સિંહે મને ખૂબ પરેશાન કર્યો, જીંદગી નરક બનાવી દીધી હતી, ઓરીએ વર્ષો જુના વિવાદ પર કર્યો ખુલાસો

Orry Amrita Singh Controversy: સોશિયલ મીડિયામાં ઓરી ફેમસ અને લોકપ્રિય છે. ઓરી તેની લક્ઝરી લાઈફ સ્ટાઈલ અને બોલીવુડના કલાકારો સાથેની મિત્રતા માટે પણ જાણીતો છે. મોટાભાગના બોલીવુડના કલાકારો સાથે ઓરી મિત્રતા ધરાવે છે પણ અમૃતા સિંહ સાથે તેની દુશ્મની છે. આ વાતનો ઉલ્લેખ ફરી વખત ઓરીએ પોતાના તાજેતરના ઇન્ટરવ્યૂમાં કર્યો છે. પિંક વીલાને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં ઓરીએ કહ્યું છે કે સારા અલી ખાનની માતા અમૃતા સિંહે તેને ખૂબ પરેશાન કર્યો હતો. 2021 માં અમૃતા સિંહે તેની જિંદગી નરક જેવી બનાવી દીધી હતી.
તાજેતરમાં જ ખતરો કે ખિલાડી રિયાલિટી શોમાં જોવા મળેલો ઓરી અમૃતા સિંહ સાથેના તેના વિવાદના કારણે ચર્ચામાં છે. અમૃતા સિંહ અને ઓરીની દુશ્મની નવી નથી. આ ઘટના 2021 ની છે. તાજેતરમાં જ પિંકવિલાને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં ઓરીએ 2021 માં બનેલી આ ઘટનાને યાદ કરી હતી. જ્યારે ઓરીને પૂછવામાં આવ્યું કે તેની લાઈફનો સૌથી ખરાબ સમય કયો હતો. તે વાતના જવાબમાં ઓરીએ જણાવ્યું કે 2021 નો સમય તેની લાઈફનો સૌથી ખરાબ સમય હતો. આ સમયને અમૃતા સિંહે ખરાબ બનાવ્યો હતો. ઓરીએ ત્યાં સુધી કહી દીધું કે અમૃતા સિંહે તેની લાઈફને નરક જેવી બનાવી દીધી હતી અને સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં મૂકી દીધો હતો. અમૃતા સિંહે તેને માનસિક ત્રાસ આપ્યો હતો.
ઓરી અને અમૃતા સિંહનો વિવાદ
ઓરીને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે અમૃતા સિંહ સાથે કઈ વાતને લઈને વિવાદ થયો હતો તો તેણે કંઈ પણ કહેવાનું ટાળ્યું હતું. આ પહેલી વખત નથી જ્યારે ઓરીએ અમૃતા સિંહ વિશે આવી વાત કરી હોય. આ પહેલા પણ સોશિયલ મીડિયા પર ઓરી અને અમૃતા સિંહનો વિવાદ ચર્ચાનો વિષય બની ચૂક્યો છે. ઓરીએ અમૃતા સિંહ તેની માફી માંગે તેવી વાત પણ કરી હતી.
ઓરી અને અમૃતા સિંહની દુશ્મનીની વાત સૌથી પહેલા ત્યારે સામે આવી હતી જ્યારે ઓરીને સોશિયલ મીડિયા પર એવા લોકોનું નામ લેવા માટે કહ્યું હતું જે સૌથી ખરાબ હોય. આ પ્રશ્નના જવાબમાં ઓરીએ સારા અલી ખાન, અમૃતા સિંહ અને પલક તિવારી નું નામ આપ્યું હતું. ત્યાર પછી ઓરી અને સારા અલી ખાન વચ્ચે અનબનની વાત સામે આવી હતી. તે સમયે ઓરીએ એવું કહ્યું હતું કે જો અમૃતા સિંહ તેની માફી માંગે છે તો તે ભવિષ્યમાં બધું ભૂલીને સારા અલી ખાન સાથે મિત્રતા કરી શકે છે ત્યાં સુધી સારા અલી ખાન સાથે મિત્રતાનું નાટક પણ નહીં કરે.
અમૃતા સિંહ અને ઓરી વચ્ચે શું વિવાદ છે અને તેનું કારણ શું છે તે અંગે કોઈ જ સ્પષ્ટતા થઈ નથી. આ ઘટના 2021 ને છે તે વાતનો ઉલ્લેખ ઓરી એ તાજેતરના ઇન્ટરવ્યૂમાં કર્યો છે પરંતુ 2021 માં એવું શું થયું હતું જેની દુશ્મની આજે પણ છે તે અંગે ટીપ્પણી કરવાનું હતું.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)