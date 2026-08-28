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Orry: અમૃતા સિંહે મને ખૂબ પરેશાન કર્યો, જીંદગી નરક બનાવી દીધી હતી, ઓરીએ વર્ષો જુના વિવાદ પર કર્યો ખુલાસો

Orry Amrita Singh Controversy: ઓરીએ ફરી એકવાર અમૃતા સિંહ સાથેના વિવાદનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તાજેતરના એક ઈંટરવ્યુમાં તેણે કહ્યું કે સૈફ અલી ખાનની એક્સ વાઈફ અમૃતા સિંહે તેની જીંદગીને નરક જેવી બનાવી દીધી હતી. તેણે કહ્યું કે અમૃતા સિંહે તેને માનસિક ત્રાસ આપવામાં કંઈજ બાકી નથી રાખ્યું. શું છે આ મામલો ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 28, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:24 AM IST
Orry: અમૃતા સિંહે મને ખૂબ પરેશાન કર્યો, જીંદગી નરક બનાવી દીધી હતી, ઓરીએ વર્ષો જુના વિવાદ પર કર્યો ખુલાસો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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