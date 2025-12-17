Oscar 2026: ઓસ્કારની રેસમાં ભારતીય ફિલ્મની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, ટોપ-15માં સામેલ થઈ આ ગુજરાતી અભિનેતાની ફિલ્મ
Oscars 2026: ભારતીય સિનેમાએ ફરી એકવાર દુનિયાના મંચ પર દમદાર દસ્તક આપી છે. ઓસ્કાર 2026ની રેસમાં બોલિવૂડ ફિલ્મ 'હોમબાઉન્ડ'એ તે કરી બતાવ્યું છે, જે ઘણા વર્ષોથી માત્ર એક સપનું હતું. નીરજ ઘાયવાનના ડાયરેક્શનમાં બનેલી ફિલ્મ 'હોમબાઉન્ડ'એ 98મા એકેડેમી એવોર્ડ્સમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. આ ભારતની સત્તાવાર એન્ટ્રી તરીકે બેસ્ટ ઈન્ટરનેશનલ ફીચર ફિલ્મ કેટેગરી માટે શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલી 15 ફિલ્મોમાં સ્થાન મેળવ્યું. એકેડેમીએ 12 કેટેગરીમાં શોર્ટલિસ્ટ જાહેર કરી, જેમાં આ સિદ્ધિનો પણ સામેલ છે. દુનિયાભરના 86 દેશોની ફિલ્મો આ કેટેગરીમાં હતી. પરંતુ કઠિન કોમ્પિટીશન બાદ માત્ર 15 ફિલ્મો જ આગળ વધી શકી.
ઓસ્કારમાં આ ફિલ્મો સાથે હોમબાઉન્ડની થશે ટક્કર
'હોમબાઉન્ડ'ની સાથે આર્જેન્ટિનાની 'બેલેન', બ્રાઝિલની 'ધ સિક્રેટ એજન્ટ', ફ્રાન્સની 'ઇટ વોઝ જસ્ટ એન એક્સિડેન્ટ', જર્મનીની 'સાઉન્ડ ઓફ ફોલિંગ', જાપાનની 'કોકુહો' અને સાઉથ કોરિયાની 'નો અધર ચોઇસ' જેવી ફિલ્મો પણ સ્પર્ધામાં છે.
આ ફિલ્મ બે બાળપણના મિત્રો ચંદન અને શોએબની કહાની કહે છે. જે ઉત્તર ભારતના એક ગામમાં રહેતા હોય છે. તેઓ પોલીસ પરીક્ષા પાસ કરીને સન્માનજનક જીવન જીવવાની આશા રાખે છે, પરંતુ સામાજિક અસમાનતા, જાતિ અને ધર્મના મુદ્દાઓ તેમની મિત્રતાને પડકાર આપે છે. COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન ઘરે પાછા ફરવાના મુદ્દાઓથી પ્રેરિત કહાની ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સના લેખ પર આધારિત છે. આ ફિલ્મ ગરીબી, ભેદભાવ અને માનવ સંઘર્ષને ઊંડાણપૂર્વક દર્શાવે છે.
હોમબાઉન્ડમાં લીડ રોલમાં ઇશાન ખટ્ટર, વિશાલ જેઠવા અને જાહ્નવી કપૂર છે. કરણ જોહરના પ્રોડક્શનમાં બનેલી આ ફિલ્મ અગાઉ કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ અને ટોરોન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં પ્રશંસા પામી છે. શોર્ટલિસ્ટમાં પહોંચવા પર ટીમે ખુશી વ્યક્ત કરી છે.
હવે એકેડેમીના સભ્યો આ 15 ફિલ્મો જોઈને ફાઈનલ નોમિનેશન માટે વોટ કરશે. ભારતનું છેલ્લા વખત "લગાન" (2001), "સલામ બોમ્બે" (1988) અને "મધર ઇન્ડિયા" (1957)માં નોમિનેશન મળ્યું હતું. હવે જોવાનું રહે છે કે, "હોમબાઉન્ડ"ને આ લિસ્ટમાં સ્થાન મળે છે કે નહીં. આ ભારતીય સિનેમા માટે ગર્વની વાત છે.
