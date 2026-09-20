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OTT પર રાજ કરતી 3 હોરર સીરીઝ, છાતીના પાટિયા બેસાડી દે તેવા ડરામણા દ્રશ્યો, ખતરનાક પ્લોટ તમને પણ ડરાવશે

Must Watch Horror Series: ઓટીટી પર હોરર જોનરની ફિલ્મો અને સીરીઝ જોવાના શોખીનો મોટી સંખ્યામાં છે. જો તમે પણ હોરર અને ક્રિપી ફિલ્મો અને સીરીઝ જોવાના શોખીન છો તો આજે તમને 3 એવી ફિલ્મો વિશે જણાવીએ જે તમને નેક્સ્ટ લેવલ ડરનો અનુભવ કરાવશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 20, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:05 PM IST
OTT પર રાજ કરતી 3 હોરર સીરીઝ, છાતીના પાટિયા બેસાડી દે તેવા ડરામણા દ્રશ્યો, ખતરનાક પ્લોટ તમને પણ ડરાવશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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