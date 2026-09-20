/OTT પર રાજ કરતી 3 હોરર સીરીઝ, છાતીના પાટિયા બેસાડી દે તેવા ડરામણા દ્રશ્યો, ખતરનાક પ્લોટ તમને પણ ડરાવશે

Must Watch Horror Series: ઓટીટી પર હોરર જોનરની ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ સૌથી વધુ જોવાતી હોય છે. ખાસ કરીને લોકો અલગ અલગ ઓટીટી પર હોલીવુડની ફિલ્મો અને સીરીઝ જોવાનું પસંદ કરે છે. હોલીવુડની હોરર ફિલ્મો અને સીરીઝ હીંદીમાં ઓટીટી પર જોઈ શકાય છે. આજે તમારા માટે આવી જ 3 ફિલ્મોની જાણકારી લાવ્યા છીએ. આ 3 ફિલ્મો ઓટીટીની સૌથી બેસ્ટ અને ડરામણી હોરર ફિલ્મો છે. જો તમે હોરર ફિલ્મો જોવાનું પસંદ કરો છો તો આ 3 ફિલ્મો એક પછી એક જોઈ લો.
મૈરીયન- નેટફ્લિક્સ
મૈરીયન સીરીઝ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો. આ સીરીઝ લોકપ્રિય ફેંચ હોરર વેબ સીરીઝ છે. આ હોરર સીરીઝની આઈએમડીબી રેટિંગ 7.4 છે. સીરીઝ એક લેખિકા આસપાસ ફરે છે. આ સીરીઝ ખૂબ જ ડરામણી છે અને તેની સ્ટોરી પણ ગ્રીપીંગ છે. આ સીરીઝ જોતાં જોતાં ડર એટલો લાગશે કે સીરીઝ બંધ કરી દેવાની ઈચ્છા થશે પણ આ સીરીઝ પુરી કર્યા વિના મન માનશે પણ નહીં.
ધ ડેવિલ્સ અવર - એમેઝોન પ્રાઈમ
બીજી સૌથી ભયંકર સીરીઝ છે ધ ડેવિલ્સ અવર. આ સીરીઝ તમે પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકશો. ધ ડેવિલ્સ અવર સીરીઝની રેટિંગ 7.7 છે. ધ ડેવિલ્સ અવર બેસ્ટ સાઈકોથ્રિલર હોરર સીરીઝ છે. આ સીરીઝની સ્ટોરી તમારા મગજને પણ ચકરાવે ચઢાવી દેશે. સીરીઝ જોતાં જોતા તમને તમારા ઘરમાં પણ ડર લાગી શકે છે. કાચાપોતા મનના લોકોએ આ સીરીઝ એકલા જોવી નહીં.
ધ હાઉન્ટિગ ઓફ હીલ હાઉસ - નેટફ્લિક્સ
સૌથી બેસ્ટ અને ડરામણી વેબ સીરીઝ છે નેટફ્લિક્સની ધ હાઉંટિંગ ઓફ હીલ હાઉસ. આ વેબ સીરીઝ શર્લી જેકસનના પ્રસિદ્ધ હોરર ઉપન્યાસ પરથી બની છે. આ એક સુપરનેચરલ હોરર વેબ સીરીઝ છે જે નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકશો. આ સીરીઝનું રેટિંગ 8.6 છે. આ સ્ટોરી એવા પરિવારની છે જે એક ભયંકર ભૂતિયા ઘરમાં રહેવા જાય છે. ત્યારપછી તેમની સાથે જે થાય છે તે જોઈને તમને પણ ડર લાગશે.