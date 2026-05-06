/OTT Latest Release: 2 દિવસમાં ઓટીટી પર જોવા મળશે એકશન, લવ સ્ટોરી સહિત બધું જ, રિલીઝ થશે 4 દમદાર ફિલ્મો અને સીરીઝ

OTT Latest Release: 6 અને 8 મે ઓટીટી લવર્સ માટે ખાસ છે. કારણ કે આ બે દિવસોમાં ઓટીટી પર ભરપુર મનોરંજન પુરું પાડે તેવી ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. તો ફટાફટ ચેક કરી લો આગામી 2 દિવસમાં ઓટીટી પર જોવા જેવું શું છે ?
OTT Latest Release: સામાન્ય રીતે વિકેન્ડ આવે ત્યારે ઓટીટી પર નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થતી હોય છે પરંતુ આ વખતે ઓટીટી પર કંઈ નવું જોવું હોય તો તેના માટે વીકેન્ડની રાહ જોવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ વખતે 6 અને 8 મે 2026 ના રોજ 4 નવી ફિલ્મો અને સિરીઝ પર જોવા મળશે.
ઓટીટી પર ઘર બેઠા ફિલ્મો જોવાના શોખીન લોકો માટે 4 નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝની જાણકારી અહીં આપવામાં આવી છે. વેકેશનમાં અત્યારે તમારી પાસે સમય છે તો આ 2 દિવસ દરમિયાન તમે નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ પ્રાઇમ વિડીયો, હોટસ્ટાર પર આવી રહી છે. આગામી બે દિવસ દરમિયાન ઓટીટી પર લવ સ્ટોરી, થ્રિલર, એકશન બધું જ જોવા મળશે.
લવ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની
લવ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એક તમિલ રોમેન્ટિક કોમેડી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ હિન્દી ભાષામાં પ્રાઈમ વિડીયો પર જોઈ શકાશે. લવ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની 10 એપ્રિલ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. હવે આ ફિલ્મ પ્રાઇમ વિડીયો પર 6 મે 2026 થી સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે.
લુખ્ખે
લુખ્ખે વેબ સીરીઝ ક્રાઇમ સસ્પેન્સ સીરીઝ છે. આ વેબ સિરીઝમાં રાશિ ખન્ના, પલક તિવારી અને કિંગ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. આ વેબ સીરીઝ મ્યુઝિક, અપરાધ, ડ્રગ્સ જેવા વિષયો પર આધારિત છે. લુખ્ખે એક્શન થ્રીલર વેબ સિરીઝ છે. આ વેબ સીરીઝ પ્રાઇમ વિડીયો પર 8 મે 2026 થી સ્ટ્રીમ થશે.
ડકૈત
મૃણાલ ઠાકુરની ફિલ્મ ડકૈત ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આવી રહી છે. આ ફિલ્મ 10 એપ્રિલ 2026 ના રોજ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી. પરંતુ ધુરંધર 2 અને ભૂત બંગલા જેવી ફિલ્મોના કારણે આ ફિલ્મની ચર્ચા ન થઈ અને બોક્સ ઓફિસ પર આ ફિલ્મ સફળ પણ ન રહી. હવે આ ફિલ્મ પ્રાઇમ વીડિયો પર 8 મે 2026 થી રિલીઝ કરી દેવામાં આવશે. ડકૈત ફિલ્મ એક્શન ફિલ્મ છે.
વાઝા 2
એક મલયાલમ ફિલ્મ છે જે 2 એપ્રિલ 2026 ના રોજ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી અને તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ ફિલ્મે 200 કરોડની કમાણી કરી હતી. ફિલ્મનું નામ છે વાઝા 2. આ એક કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ આઠ મે થી jio hotstar પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. ફિલ્મ ચાર મિત્રોના જીવન પર આધારિત છે. આ ફિલ્મનો પહેલો પાર્ટ 2024 માં આવ્યો હતો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)