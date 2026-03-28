ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentOTT New Release: માર્ચ મહિનાનું છેલ્લું વીકેન્ડ ઓટીટી માટે ખાસ, દમદાર ફિલ્મો અને ધાંસુ વેબ સીરીઝ થઈ ગઈ સ્ટ્રીમ

OTT New Release: માર્ચ મહિનાનું છેલ્લું વીકેન્ડ ઓટીટી માટે ખાસ, દમદાર ફિલ્મો અને ધાંસુ વેબ સીરીઝ થઈ ગઈ સ્ટ્રીમ

OTT Release This Week: શનિ-રવિમાં ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવાના શોખીનો એ જાણવા માંગતા હોય છે કે આ વીકેન્ડમાં કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર શું નવું આવ્યું છે. માર્ચ મહિનાનું આ છેલ્લું વીકેન્ડ છે અને આ વીકેન્ડમાં પણ ઓટીટી પર વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:03 PM IST
  • માર્ચ મહિનાના છેલ્લા સપ્તાહમાં ઓટીટી પર આવેલી ફિલ્મો.
  • ઓટીટી પરની નવી હિંદી વેબ સીરીઝ
  • મર્દાની 3 થી લઈ BTS રિટર્ન જુઓ ઘર બેઠા

OTT New Release: માર્ચ મહિનાનું છેલ્લું વીકેન્ડ ઓટીટી માટે ખાસ, દમદાર ફિલ્મો અને ધાંસુ વેબ સીરીઝ થઈ ગઈ સ્ટ્રીમ

OTT Release This Week: જે રીતે બોક્સ ઓફિસ પર નવી ફિલ્મ શુક્રવારે રિલીઝ કરવામાં આવે જેથી શનિ-રવિમાં વધુને વધુ લોકો ફિલ્મો જોવા આવે તે રીતે જ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર વીકેન્ડમાં નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવતી હોય છે. જેથી ઘર બેઠા લોકો પોતાને ગમતું કંટેન્ટ આરામથી જોઈ શકે. માર્ચ મહિનાના આ છેલ્લા વીકેન્ડમાં પણ ઓટીટી પર જોવા માટે ઘણું બધું છે. તો ફટાફટ ચેક કરી લો આ વીકેન્ડમાં કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કઈ ફિલ્મ અને કઈ વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. 

ઓ રોમિયો

શાહિદ કપૂર, તૃપ્તી ડિમરીની ફિલ્મ ઓ રોમિયો ડાર્ક રોમાંટિક થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ 27 માર્ચથી એમેઝોન પ્રાઈમ પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ હાલ રેંટ પર છે થોડા સમય પછી એમેઝોનના બધા જ સબ્સ્ક્રાઈબર્સ માટે ફ્રી થઈ શકે છે. 

મર્દાની 3 

રાની મુખર્જીની લોકપ્રિય ફ્રેંચાઈઝી મર્દાનીનો ત્રીજો પાર્ટ મર્દાની 3 પણ ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. મર્દાની 3 નેટફ્લિક્સ પર 27 માર્ચથી સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. આ વીકેન્ડમાં આ ફિલ્મ જોવાનું પ્લાનિંગ પણ કરી શકાય છે. 

BTS ધ રિટર્ન

દુનિયાના સૌથી મોટા અને લોકપ્રિય પોપ બોય બેંડ બીટીએસની ડોક્યુમેન્ટ્રી નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો. બીટીએસ લોકપ્રિય કોરિયાઈ બેંડ છે. બીટીએસ ધ રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ્રી 27 માર્ચથી નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાશે. 

કટ્ટાન

મિસ્ટ્રી થ્રિલર જોવાના શોખીનો આ વીકેન્ડમાં પણ નિરાશ નહીં થાય. જીયો હોટસ્ટાર પર વિજય સેતુપતિ, મિલિંદ સોમન, સુદેવ નાયર સહિતના કલાકારોની રીરીઝ કટ્ટાન રિલીઝ થઈ છે. આ સીરીઝની સ્ટોરી મર્ડર મિસ્ટ્રી પર આધારિત છે. 

સમથિંગ વેરી બેડ ઈઝ ગોઈંગ ટુ હૈપન

હોરર સીરીઝ જોવાના શોખીનો આ વીકેન્ડમાં ખુશ થઈ જવાના છે. અમેરિકી હોરર સીરીઝ સમથિંગ વેરી બેડ ઈઝ ગોઈંગ ટુ હૈપન 26 માર્ચથી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. આ સીરીઝના 6 એપિસોડ છે. 

પ્રિટી લીથલ

એક્શન થ્રીલર ફિલ્મ જોવી હોય તો 1 કલાક અને 28 મિનિટની ફિલ્મ પ્રિટી લીથલ એમેઝોન પ્રાઈમ પર જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મ 5 યુવાન બેલે ડાન્સર્સ પર આધારિત છે જેઓ એક અજાણી જગ્યાએ રાત રોકાય છે અને પછી તેમની સાથે એવી ઘટના બને છે જેની તેમણે કલ્પના પણ કરી ન હતી. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Krupa Shah

