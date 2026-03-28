OTT New Release: માર્ચ મહિનાનું છેલ્લું વીકેન્ડ ઓટીટી માટે ખાસ, દમદાર ફિલ્મો અને ધાંસુ વેબ સીરીઝ થઈ ગઈ સ્ટ્રીમ
OTT Release This Week: શનિ-રવિમાં ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવાના શોખીનો એ જાણવા માંગતા હોય છે કે આ વીકેન્ડમાં કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર શું નવું આવ્યું છે. માર્ચ મહિનાનું આ છેલ્લું વીકેન્ડ છે અને આ વીકેન્ડમાં પણ ઓટીટી પર વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે.
- માર્ચ મહિનાના છેલ્લા સપ્તાહમાં ઓટીટી પર આવેલી ફિલ્મો.
- ઓટીટી પરની નવી હિંદી વેબ સીરીઝ
- મર્દાની 3 થી લઈ BTS રિટર્ન જુઓ ઘર બેઠા
Trending Photos
OTT Release This Week: જે રીતે બોક્સ ઓફિસ પર નવી ફિલ્મ શુક્રવારે રિલીઝ કરવામાં આવે જેથી શનિ-રવિમાં વધુને વધુ લોકો ફિલ્મો જોવા આવે તે રીતે જ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર વીકેન્ડમાં નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવતી હોય છે. જેથી ઘર બેઠા લોકો પોતાને ગમતું કંટેન્ટ આરામથી જોઈ શકે. માર્ચ મહિનાના આ છેલ્લા વીકેન્ડમાં પણ ઓટીટી પર જોવા માટે ઘણું બધું છે. તો ફટાફટ ચેક કરી લો આ વીકેન્ડમાં કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કઈ ફિલ્મ અને કઈ વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે.
ઓ રોમિયો
શાહિદ કપૂર, તૃપ્તી ડિમરીની ફિલ્મ ઓ રોમિયો ડાર્ક રોમાંટિક થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ 27 માર્ચથી એમેઝોન પ્રાઈમ પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ હાલ રેંટ પર છે થોડા સમય પછી એમેઝોનના બધા જ સબ્સ્ક્રાઈબર્સ માટે ફ્રી થઈ શકે છે.
મર્દાની 3
રાની મુખર્જીની લોકપ્રિય ફ્રેંચાઈઝી મર્દાનીનો ત્રીજો પાર્ટ મર્દાની 3 પણ ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. મર્દાની 3 નેટફ્લિક્સ પર 27 માર્ચથી સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. આ વીકેન્ડમાં આ ફિલ્મ જોવાનું પ્લાનિંગ પણ કરી શકાય છે.
BTS ધ રિટર્ન
દુનિયાના સૌથી મોટા અને લોકપ્રિય પોપ બોય બેંડ બીટીએસની ડોક્યુમેન્ટ્રી નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો. બીટીએસ લોકપ્રિય કોરિયાઈ બેંડ છે. બીટીએસ ધ રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ્રી 27 માર્ચથી નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાશે.
કટ્ટાન
મિસ્ટ્રી થ્રિલર જોવાના શોખીનો આ વીકેન્ડમાં પણ નિરાશ નહીં થાય. જીયો હોટસ્ટાર પર વિજય સેતુપતિ, મિલિંદ સોમન, સુદેવ નાયર સહિતના કલાકારોની રીરીઝ કટ્ટાન રિલીઝ થઈ છે. આ સીરીઝની સ્ટોરી મર્ડર મિસ્ટ્રી પર આધારિત છે.
સમથિંગ વેરી બેડ ઈઝ ગોઈંગ ટુ હૈપન
હોરર સીરીઝ જોવાના શોખીનો આ વીકેન્ડમાં ખુશ થઈ જવાના છે. અમેરિકી હોરર સીરીઝ સમથિંગ વેરી બેડ ઈઝ ગોઈંગ ટુ હૈપન 26 માર્ચથી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. આ સીરીઝના 6 એપિસોડ છે.
પ્રિટી લીથલ
એક્શન થ્રીલર ફિલ્મ જોવી હોય તો 1 કલાક અને 28 મિનિટની ફિલ્મ પ્રિટી લીથલ એમેઝોન પ્રાઈમ પર જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મ 5 યુવાન બેલે ડાન્સર્સ પર આધારિત છે જેઓ એક અજાણી જગ્યાએ રાત રોકાય છે અને પછી તેમની સાથે એવી ઘટના બને છે જેની તેમણે કલ્પના પણ કરી ન હતી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે