Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /This Week OTT Releases: Zee5 થી નેટફ્લિક્સ સુધીના OTT પ્લેટફોર્મ પર આ વીકમાં રિલીઝ થશે આ ફિલ્મો

This Week OTT Releases: Zee5 થી નેટફ્લિક્સ સુધીના OTT પ્લેટફોર્મ પર આ વીકમાં રિલીઝ થશે આ ફિલ્મો

This Week OTT Releases: 14 ઓગસ્ટ 2026, શુક્રવારે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કઈ કઈ ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે તેનું લિસ્ટ આવી ગયું છે. શનિ-રવિની રજામાં તમને ઘરે બેઠા ભરપુર મનોરંજન મળશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 13, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:51 AM IST
This Week OTT Releases: Zee5 થી નેટફ્લિક્સ સુધીના OTT પ્લેટફોર્મ પર આ વીકમાં રિલીઝ થશે આ ફિલ્મો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતીય મૂળના સગીરે ChatGPT પર કરી ખૌફનાક વિગતો સર્ચ, પછી માતા-ભાઈની હત્યા કરી!
2
3
4
5