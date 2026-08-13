/This Week OTT Releases: Zee5 થી નેટફ્લિક્સ સુધીના OTT પ્લેટફોર્મ પર આ વીકમાં રિલીઝ થશે આ ફિલ્મો

This Week OTT Releases: 14 ઓગસ્ટે બોક્સ ઓફિસ પર સની દેઓલની ફિલ્મ બટવારા 1947 રિલીઝ થવાની છે. આ સાથે જ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર પણ અલગ અલગ ફિલ્મો શુક્રવારે સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. નેટફ્લિક્સ, ઝી5, પ્રાઇમ વિડીયો સહિતના પ્લેટફોર્મ પર આ વીકમાં નવી ફિલ્મો રિલીઝ કરવામાં આવશે. 15 ઓગસ્ટની રજા માં તમે ઘર બેઠા ભરપૂર મનોરંજન મેળવી શકો છો. તો ફટાફટ ચેક કરી લો આ વીકમાં ઓટીટી પર કઈ નવી ફિલ્મો જોવા મળશે.
ભારત ભાગ્ય વિધાતા
કંગના રનૌતની ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતા જૂન મહિનામાં ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. હવે આ ફિલ્મ ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થવા જઈ રહી છે. 14 ઓગસ્ટ 2026 થી ઝી5 પર કંગનાની ભારત ભાગ્ય વિધાતા ફિલ્મ જોઈ શકાશે.
કોકટેલ 2
શાહિદ કપૂર, ક્રિતી સેનન અને રશ્મિકા મન્દાનાની ફિલ્મ કોકટેલ 2 પણ આ વીકમાં ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ જશે. કોકટેલ 2 ફિલ્મ પણ 14 ઓગસ્ટથી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થવાની છે. આ ફિલ્મ 19 જૂન 2026 ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ હતી. હવે આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાશે.
આખરી સવાલ
સંજય દત્તની ફિલ્મ આખરી સવાલ પણ આ વિકેન્ડથી ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થઈ જશે.. સંજય દત્તની આ ફિલ્મ મે મહિનામાં સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી.. આખરી સવાલ ફિલ્મ 14 ઓગસ્ટ થી લાયન્સગેટ પ્લે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાશે.
અરૂપી
અરૂપી હોરર થ્રિલર ફિલ્મ છે. અરુપી ફિલ્મ મૂળ મલયાલમ ભાષાની ફિલ્મ છે. મલયાલમ ભાષાની આ હોરર થ્રીલર ફિલ્મ તમે હિન્દીમાં પ્રાઇમ વીડિયો પર જોઈ શકશો. અરૂપી ફિલ્મ 14 ઓગસ્ટ થી પ્રાઈમ વિડિયો પર સ્ટ્રીમ થઈ જશે. આ ફિલ્મ મલયાલમ ઉપરાંત તમિલ અને હિન્દી ભાષામાં ઉપલબ્ધ હશે.
ટ્રેટર્સ 2
જો તમે રિયાલિટી શો જોવાના શોખીન છો તો પ્રાઇમ વિડીયો પર ટ્રેટર્સ 2 રિયાલિટી શો જોઈ શકો છો. આ શોને કરન જોહર હોસ્ટ કરી રહ્યો છે. આ વખતની સિઝનમાં મલ્લિકા શેરાવત, રિયા, ચક્રવર્તી, મુનાવર ફારૂકી, શ્વેતા તિવારી સહિતના દિગ્ગજ કલાકારો ભાગ લઇ રહ્યા છે.