OTT Release: આ વિકેન્ડમાં ઓટીટી પર રિલીઝ થશે બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો, જોવા મળશે ઈશ્ક અને એકશન એકસાથે

January 2026 OTT Release: આ વિકેન્ડ જાન્યુઆરી મહિનાનું લોન્ગ વીકેન્ડ છે કારણ કે આ વખતે શનિ-રવિ સાથે સોમવારે પણ રજા આવી રહી છે. જો આ રજાઓમાં તમે ઘર બેઠા મનોરંજન મેળવવા માંગો છો તો ફટાફટ ચેક કરી લો ઓટીટી પર રિલીઝ થનારી દમદાર ફિલ્મોનું લિસ્ટ. આ ફિલ્મો તમારી રજાની મજા બમણી કરી દેશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 23, 2026, 05:23 PM IST

January 2026 OTT Release: જાન્યુઆરી 2026 નું ચોથું સપ્તાહ ખૂબ જ ખાસ રહેવાનું છે. કારણ કે આ અઠવાડિયામાં એક, બે નહીં પરંતુ 3 રજાઓ એકસાથે મળશે. શનિ-રવિ પછી સોમવારે 26 જાન્યુઆરીની પણ રજા આવી રહી છે એટલે કે જાન્યુઆરી મહિનાનું આ સપ્તાહ લોંગ વિકેન્ડ છે. આ લોંગ વિકેન્ડ સિનેમા પ્રેમીઓ માટે વધારે ખાસ બની જવાનું છે કારણકે આ વિકેન્ડમાં સિનેમા ઘરોમાં થોડા સમય પહેલા જ રિલીઝ થયેલી નવી નવી ફિલ્મો ઓટીટી પર જોવા મળશે. જો તમે પરિવાર સાથે બહાર ફિલ્મ જોવા જવા માંગો છો તો બોર્ડર 2 પણ રિલીઝ થઈ ચુકી છે. જો તમે ફિલ્મ જોવાના શોખીન છો અને લોંગ વિકેન્ડમાં ઘરે પરિવાર સાથે બ્લોક બસ્ટર ફિલ્મો જોવા માંગો છો તો ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ધમાકેદાર ફિલ્મો રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. 

જાન્યુઆરી મહિનાના ચોથા સપ્તાહમાં અલગ અલગ જોનરની અલગ અલગ ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થવા જઈ રહી છે.. જેમાં બ્લોક બસ્ટર ફિલ્મ તેરે ઈશ્ક મે, ગુસ્તાખ ઇશ્ક જેવી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કઈ ફિલ્મ અને વેબસીરીઝ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે 

ગુસ્તાખ દિલ 

વિજય વર્મા અને ફાતિમા સના શેખ અભિનિત ફિલ્મ ગુસ્તાક ઇશ્ક 28 નવેમ્બર 2025 ના રોજ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. હવે આ ફિલ્મ ઓટીટી પર જોઈ શકાશે.. પ્રખ્યાત ડિઝાઇનર મનીષ મલ્હોત્રાની નિર્માતા તરીકેની આ પહેલી ફિલ્મ છે જે 23 જાન્યુઆરીથી જીઓ હોટસ્ટાર પર સ્ટ્રીમ થશે. ફિલ્મનું નિર્દેશન વિભુ પુરી એ કર્યું છે. ફિલ્મમાં નસરુદ્દીન શાહ પણ જોવા મળશે. 

તેરે ઇશ્ક મેં 

કૃતિ સેનન અને ધનુષ અભિનિત ફિલ્મ તેરે ઇશ્ક મેં નવેમ્બર મહિનામાં ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન આનંદ એલ રાય એ કર્યું છે આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર સ્ટ્રીમ થઈ રહી છે.. તેરે ઇશ્ક મેં 23 જાન્યુઆરીથી નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાશે. ફિલ્મમાં પ્રકાશ રાજ સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. 

સ્પેસ જેન ચંદ્રયાન 

અંતરીક્ષ વિજ્ઞાન પર આધારિત આ ડ્રામા સિરીઝ પણ આ સપ્તાહથી ઓટીટી પર જોવા મળશે. 23 જાન્યુઆરી 2026 થી jio hotstar પર આ વેબસિરીઝ જોઈ શકાશે.. આ સિરીઝના નિર્માતા અરુણકુમાર છે અને તેમાં શ્રેયા શરણ, ગોપાલ દત્ત, નકુલ મહેતા સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. 

સિરાઈ 

આ ઉપરાંત તમિલ ક્રાઈમ કોર્ટ રૂમ ડ્રામા સિરાઈ પણ આ સપ્તાહથી ઓટીટી પર જોવા મળશે. આ કોર્ટ રૂમ ડ્રામા સીરીઝ 23 જાન્યુઆરીથી ઝી5 પર સ્ટ્રીમ થશે. આ સિવાય અમેરિકી ડ્રામા સીરીઝ ઇટ્સ નોટ લાઈટ ધેટ પણ ચર્ચામાં છે અને આ સિરીઝ તમે amazon prime પર 25 જાન્યુઆરીથી જોઈ શકશો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

