/OTT Release: જુલાઈ મહિનાના પહેલા વીકમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે દમદાર ફિલ્મો, ચેક કરી લો લિસ્ટ

July First Week OTT Release: જુલાઈ મહિનામાં પણ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવા મળશે. જેની શરુઆત જુલાઈ મહિનાના પહેલા વીકથી થઈ જવાની છે. જુલાઈ મહિનાના પહેલા વીકમાં અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો અને સિરીઝ ઓટીટી પર આવશે. જુલાઈ મહિનાની શરુઆતમાં ઓટીટી પર શું નવું હશે જાણવા માટે ચેક કરી લો આ લિસ્ટ.
પ્રીતમ ઔર પેડ્રો
જિયો હોટસ્ટાર પર પ્રીતમ ઔર પેડ્રો નામની વેબ સીરીઝ સ્ટ્રીમ થવાની છે. આ વેબ સીરીઝ 3 જુલાઈથી જોવા મળશે. વેબ સીરીઝમાં મુખ્ય ભુમિકામાં અરશદ વારસી, વિક્રાંત મેસી, બોમન ઈરાન, મોના સિંહ સહિતના કલાકારો છે. આ વેબ સીરીઝથી રાજકુમાર હિરાનીનો દીકરો વીર હિરાની એક્ટિંગમાં ડેબ્યૂ કરવા જઈ રહ્યો છે.
ઈસાકાપટ્ટનમ
પ્રાઈમ વીડિયો પર 2 જુલાઈથી સાઉથની વેબ સીરીઝ ઈસાકાપટ્ટનમ રિલીઝ થવાની છે. આ વેબ સીરીઝ મૂળ તેલુગુ ભાષાની છે. પ્રાઈમ વીડિયો પર આ વેબ સીરીઝ હિંદી ભાષામાં પણ જોઈ શકાશે.
તવ્વઈ
જો તમે હોરર ફિલ્મોના શોખીન છો તો તમારા માટે તવ્વઈ ફિલ્મ જિયો હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થવાની છે. મનોજ જોશી, અર્પિક રાંકાની આ ફિલ્મની સ્ટોરી પિતૃદોષ, દૈવીય મુક્તિ અને લક્ષ્મી-અલક્ષ્મીની પૌરાણિક લડાઈ પર આધારિત છે. આ ફિલ્મ 29 જૂનથી હોટસ્ટાર પર જોઈ શકાશે.
મુથસ્સી
ઝી 5 ઓટીટી પર સાઉથની વેબ સીરીઝ મુથસ્સી રિલીઝ થવાની છે. આ સીરીઝ હોરર, મિસ્ટ્રી અને સસ્પેંસથી ભરપુર છે. આ વેબ સીરીઝ 3 જુલાઈથી ઝી5 પર જોઈ શકાશે.
સુપર સુબ્બૂ
સાઉથ ફિલ્મ સુપર સુબ્બૂ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર 2 જુલાઈથી સ્ટ્રીમ થશે.