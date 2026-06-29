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OTT Release: જુલાઈ મહિનાના પહેલા વીકમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે દમદાર ફિલ્મો, ચેક કરી લો લિસ્ટ

July First Week OTT Release: જુલાઈ મહિનાના પહેલા વીકમાં અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. ચાલો તમને જણાવીએ દઈએ આ વીકમાં ઓટીટી પર શું જોવા જેવું છે. ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 29, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:03 PM IST
OTT Release: જુલાઈ મહિનાના પહેલા વીકમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે દમદાર ફિલ્મો, ચેક કરી લો લિસ્ટ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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