OTT Release This Week: 1, 2 નહીં ઓટીટી પર આ વીકમાં જોવા જેવી છે 6 ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ, ચેક કરી લો લિસ્ટ
OTT Release This Week: શનિ-રવિમાં પરિવાર સાથે ઓટીટી પર નવી નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવાનો શોખ ધરાવતા લોકો માટે આ જાણકારી ખાસ છે. માર્ચ મહિનાના આ વીકમાં ઓટીટી પર 6 ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે જે તમે વીકેન્ડમાં પરિવાર સાથે જોઈ શકો છો. તો ફટાફટ ચેક કરી લો આ લિસ્ટ અને નક્કી કરી લો તમે શું જોવાના છો.
Trending Photos
OTT Release This Week: અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર દર સપ્તાહે વીકેન્ડ પહેલા નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવે છે જેથી લોકો વીકેન્ડમાં ઘર બેઠા નવા કંટેન્ટને માણી શકે. આ સપ્તાહમાં પણ નેટફ્લિક્સ, એમેઝોન, જીયો હોટસ્ટાર સહિતના ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. આ વીકેન્ડમાં ઓટીટીના ચાહકો માટે એક, બે નહીં 6 ઓપ્શન છે. આ 6 ઓપ્શન કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
ઝુટોપિયા 2
નાના-મોટા સૌ કોઈને ગમે એવી ફિલ્મ ઝુટોપિયા પાર્ટ 2 ઓટીટીના દર્શકો માટે ઉપલબ્ધ છે. 11 માર્ચ 2026 ના રોજ ઝુટિપિયા 2 જીયો હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થઈ ચુક્યું છે. આ ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ કલેકશન 12,751 કરોડથી વધારેનું હતું. આ ફિલ્મના હિંદી વર્ઝનમાં શ્રદ્ધા કપૂરે પણ અવાજ આપ્યો છે.
વન પીસ સીઝન 2
નેટફ્લિક્સની પોપ્યુલર સીરીઝ વન પીસ સીઝન 2 પણ ઓનલાઈન જોવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 10 માર્ચથી આ સીરીઝ નેટફ્લિક્સ પર આવી ચુકી છે. આ સીરીઝ 8 એપિસોડની છે.
ફંકી
તેલુગુ ભાષાની ફિલ્મ ફંકી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ છે. આ એક કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે જે તમે હીંદીમાં પણ જોઈ શકશો. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર 13 માર્ચ 2026 થી સ્ટ્રીમ થઈ ચુકી છે.
એસ્પિરેંટ્સ સીઝન 3
ટીવીએફની સૌથી પોપ્યુલક સીરીઝ એસ્પિરેંટસની ત્રીજી સીઝન આવી ચુકી છે. એસ્પિરેંટ્સની આ પહેલાની બંને સીઝન હીટ રહી છે. હવે ત્રીજી સીઝન એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર રિલીઝ કરવામાં આવી છે. જો તમે પહેલી 2 સીઝન નથી જોઈ તો તમે તે પણ એમેઝોન પર જોઈ શકો છો.
લોકડાઉન
એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોવા જેવી ફિલ્મ લોકડાઉન પર આ સપ્તાહમાં રિલીઝ થઈ છે. 11 માર્ચથી એમેઝોન પર લોકડાઉન સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મમાં એક મિડલ ક્લાસ પરિવારની દીકરી લોકડાઉન સમયે કેવા સમયમાંથી પસાર થાય છે તે દેખાડવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં એક જબરદસ્ત ટ્વીસ્ટ પણ છે જે તમે ફિલ્મ જોશો ત્યારે ખ્યાલ આવશે.
સંકલ્પ
એમેઝોન એમએક્સ પ્લેયર પર 11 માર્ચથી સંકલ્પ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. આ સીરીઝ પોલિટિકલ થ્રિલર સીરીઝ છે. આ સીરીઝ ચાણક્ય અને ચંદ્રગુપ્તના ઈતિહાસ પરથી પ્રેરિત છે. આ સીરીઝનમાં નાના પાટેકર, સંજય કપૂર, નીરજ કાબી, કુબ્રા સૈન સહિતના દિગ્ગજ કલાકારો જોવા મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે