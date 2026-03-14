OTT Release This Week: 1, 2 નહીં ઓટીટી પર આ વીકમાં જોવા જેવી છે 6 ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ, ચેક કરી લો લિસ્ટ

OTT Release This Week: શનિ-રવિમાં પરિવાર સાથે ઓટીટી પર નવી નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવાનો શોખ ધરાવતા લોકો માટે આ જાણકારી ખાસ છે. માર્ચ મહિનાના આ વીકમાં ઓટીટી પર 6 ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે જે તમે વીકેન્ડમાં પરિવાર સાથે જોઈ શકો છો. તો ફટાફટ ચેક કરી લો આ લિસ્ટ અને નક્કી કરી લો તમે શું જોવાના છો.  
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:16 PM IST
OTT Release This Week: અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર દર સપ્તાહે વીકેન્ડ પહેલા નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવે છે જેથી લોકો વીકેન્ડમાં ઘર બેઠા નવા કંટેન્ટને માણી શકે. આ સપ્તાહમાં પણ નેટફ્લિક્સ, એમેઝોન, જીયો હોટસ્ટાર સહિતના ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. આ વીકેન્ડમાં ઓટીટીના ચાહકો માટે એક, બે નહીં 6 ઓપ્શન છે. આ 6 ઓપ્શન કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ. 

ઝુટોપિયા 2

નાના-મોટા સૌ કોઈને ગમે એવી ફિલ્મ ઝુટોપિયા પાર્ટ 2 ઓટીટીના દર્શકો માટે ઉપલબ્ધ છે. 11 માર્ચ 2026 ના રોજ ઝુટિપિયા 2 જીયો હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થઈ ચુક્યું છે. આ ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ કલેકશન 12,751 કરોડથી વધારેનું હતું. આ ફિલ્મના હિંદી વર્ઝનમાં શ્રદ્ધા કપૂરે પણ અવાજ આપ્યો છે. 

વન પીસ સીઝન 2

નેટફ્લિક્સની પોપ્યુલર સીરીઝ વન પીસ સીઝન 2 પણ ઓનલાઈન જોવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 10 માર્ચથી આ સીરીઝ નેટફ્લિક્સ પર આવી ચુકી છે. આ સીરીઝ 8 એપિસોડની છે. 

ફંકી

તેલુગુ ભાષાની ફિલ્મ ફંકી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ છે. આ એક કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે જે તમે હીંદીમાં પણ જોઈ શકશો. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર 13 માર્ચ 2026 થી સ્ટ્રીમ થઈ ચુકી છે. 

એસ્પિરેંટ્સ સીઝન 3

ટીવીએફની સૌથી પોપ્યુલક સીરીઝ એસ્પિરેંટસની ત્રીજી સીઝન આવી ચુકી છે. એસ્પિરેંટ્સની આ પહેલાની બંને સીઝન હીટ રહી છે. હવે ત્રીજી સીઝન એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર રિલીઝ કરવામાં આવી છે. જો તમે પહેલી 2 સીઝન નથી જોઈ તો તમે તે પણ એમેઝોન પર જોઈ શકો છો. 

લોકડાઉન

એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોવા જેવી ફિલ્મ લોકડાઉન પર આ સપ્તાહમાં રિલીઝ થઈ છે. 11 માર્ચથી એમેઝોન પર લોકડાઉન સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મમાં એક મિડલ ક્લાસ પરિવારની દીકરી લોકડાઉન સમયે કેવા સમયમાંથી પસાર થાય છે તે દેખાડવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં એક જબરદસ્ત ટ્વીસ્ટ પણ છે જે તમે ફિલ્મ જોશો ત્યારે ખ્યાલ આવશે. 

સંકલ્પ

એમેઝોન એમએક્સ પ્લેયર પર 11 માર્ચથી સંકલ્પ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. આ સીરીઝ પોલિટિકલ થ્રિલર સીરીઝ છે. આ સીરીઝ ચાણક્ય અને ચંદ્રગુપ્તના ઈતિહાસ પરથી પ્રેરિત છે. આ સીરીઝનમાં નાના પાટેકર, સંજય કપૂર, નીરજ કાબી, કુબ્રા સૈન સહિતના દિગ્ગજ કલાકારો જોવા મળે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

