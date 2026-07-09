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OTT Release: આ સપ્તાહમાં ઓટીટી પર થશે ધમાલ, zee5 થી લઈ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે નવી ફિલ્મો

This Week OTT Release: આ સપ્તાહમાં બોક્સ ઓફિસથી લઈ ઓટીટી પર નવી ફિલ્મોની ધમાલ જોવા મળશે. સૌથી વધારે તો લોકો સર્ચ કરતાં હોય છે કે ઓટીટી પર શું નવું જોવા જેવું છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ વીકેન્ડમાં તમે કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર શું જોઈ શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 09, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:19 PM IST
OTT Release: આ સપ્તાહમાં ઓટીટી પર થશે ધમાલ, zee5 થી લઈ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે નવી ફિલ્મો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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