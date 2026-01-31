Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

February 2026 માં OTT પર રિલીઝ થશે આ 6 દમદાર સીરીઝ અને ફિલ્મો

February 2026 OTT Releases: ફેબ્રુઆરી મહિનો ઓટીટી પર વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો જોવાના શોખીનો માટે ખાસ બની જવાનો છે કારણ કે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 6 દમદાર ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે. તો ફટાફટ ચેક કરી લો લિસ્ટ
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:35 PM IST

Trending Photos

February 2026 માં OTT પર રિલીઝ થશે આ 6 દમદાર સીરીઝ અને ફિલ્મો

February 2026 OTT Releases: ઓટીટીનો ક્રેઝ લોકોમાં એટલો વધ્યો છે કે હવે તો ખાસ ઓટીટીના દર્શકો માટે વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો બને છે. આ વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મનું કંટેંટ એવું જ હોય છે જેવું દર્શકોને ઘર બેઠા જોવું હોય છે. ઓટીટીના દર્શકોનું પણ ભરપુર મનોરંજન થાય તેવી વ્યવસ્થા મેકર્સ દ્વારા દર મહિને કરી દેવામાં આવે છે. જેની તૈયારી ફેબ્રુઆરી માટે પણ થઈ ચુકી છે. અને લિસ્ટ પણ આવી ગયું છે કે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ઓટીટી પર કઈ કઈ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

જાન્યુઆરી મહિનો પુરો થયો છે અને ફેબ્રુઆરી મહિનાની શરુઆત થઈ રહી છે ત્યારે ઓટીટીના દર્શકો એ જાણવા આતુર હશે કે ફેબ્રુઆરીમાં કઈ કઈ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ ઘર બેઠા જોવા મળશે. તો જણાવી દઈએ કે ફેબ્રુઆરી 2026 માં લોકપ્રિય થયેલી વેબ સીરીઝની નવી સીઝન રિલીઝ થવાની છે. સાથે જ નવી સીરીઝ અને ફિલ્મો પણ રિલીઝ થશે. આ વેબ સીરીઝની નવી સીઝનની ઓટીટીના દર્શકો ઘણા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તો ચાલો તમને જણાવીએ ફેબ્રુઆરી 2026 માં તમને ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કઈ કઈ સીરીઝ અને ફિલ્મો જોવા મળશે. 

કોહરા સીઝન 2 

નેટફ્લિક્સ પર 11 ફેબ્રુઆરીથી જોવા મળશે કોહરા સીઝન 2. આ વખતે પણ આસિસ્ટેંટ અમરપાલ ગરુંડી ઓફિસર ધનવંત કૌર સાથે મળી હત્યાની તપાસ કરશે. આ ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝમાં મેકર્સે પોલીસ ઓફિસર્સના જીવન, તણાવ અને પારિવારિક સમસ્યા પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો છે.  

ધ નાઈટ એજન્ટ સીઝન 3

નેટફ્લિક્સ પર પ્લાઈ થ્રિલર વેબ સીરીઝ ધ નાઈટ એજન્ટની 3 સીઝન પણ રિલીઝ થશે. આ વેબ સીરીઝ નેટફ્લિક્સ પર 19 ફેબ્રુઆરીથી સ્ટ્રીમ થશે. આ સ્ટોરી એક ભ્રષ્ટ એજન્ટની આસપાસ ફરે છે. જેનું કનેકશન લીક થયેલી ઈંટેલિજેંસ જાણકારી સાથે છે. 

ધ બ્લફ

પ્રિયંકા ચોપડા થિયેટર્સ સાથે ઓટીટી પર પણ પોતાની પકડ રાખે છે. ક્વાંટિકો અને સિટાડેલ પછી હવે પ્રિયંકા ધ બ્લફ માં દેખાશે. ધ બ્લફમાં પ્રિયંકા ચોપડા પૂર્વ સમુદ્રી ડાકૂ તરીકે જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 25 ફેબ્રુઆરી એમેઝોન પ્રાઈમ પર રિલીઝ થશે. 

પૈરાડાઈઝ સીઝન 2

જિયો હોટસ્ટાર પર 23 ફેબ્રુઆરીથી પોલિટિકલ થ્રિલર વેબ સીરીઝ પૈરાડાઈઝ સીઝન 2 સ્ટ્રીમ થશે. પૈરાડાઈઝ સીઝન 1 પણ હીટ રહી હતી. આ સીરીઝની બીજી સીઝનની રાહ લોકો આતુરતાથી જોઈ રહ્યા હતા. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
February 2026OTTNetflixPriyanka Choprabollywoodફેબ્રુઆરી 2026

Trending news