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Padma Awards 2026: અલ્કા યાજ્ઞિક, આર માધવન, મામૂટી પદ્મ એવોર્ડથી સન્માનિત, દિવગંત એક્ટર સતિશ શાહને મરણોપરાંત પદ્મ શ્રી એનાયત

Padma Awards 2026: ફિલ્મ જગત સહિત દેશના અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપનાર વ્યક્તિઓને પદ્મ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષે 131 પદ્મ એવોર્ડની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી. જેમાં 113 લોકોને પદ્મ શ્રી, 13 લોકોને પદ્મ ભૂષણ અને 5 હસ્તીઓને પદ્મ વિભૂષણ એનાયત કરવામાં આવ્યો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 24, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:09 AM IST
Padma Awards 2026: અલ્કા યાજ્ઞિક, આર માધવન, મામૂટી પદ્મ એવોર્ડથી સન્માનિત, દિવગંત એક્ટર સતિશ શાહને મરણોપરાંત પદ્મ શ્રી એનાયત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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