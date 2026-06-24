/Padma Awards 2026: અલ્કા યાજ્ઞિક, આર માધવન, મામૂટી પદ્મ એવોર્ડથી સન્માનિત, દિવગંત એક્ટર સતિશ શાહને મરણોપરાંત પદ્મ શ્રી એનાયત

Padma Awards 2026: પદ્મ પુરસ્કાર 2026 નું આયોજન 23 જૂનના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મએ અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં ખાસ ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર અને વિશેષ યોગદાન આપનાર હસ્તિઓને પદ્મ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા હતા. અલગ અલગ ક્ષેત્રોના લોકોની સાથે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપનાર કલાકારોને પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આવશે પદ્મ પુરસ્કારથી સન્માનિત થનાર કલાકારોમાં ગાયિકા અલ્કા યાજ્ઞિક, અભિનેતા આર માધવન, મલયાલમ સુપર સ્ટાર મામૂટી સહિતના લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ વર્ષે એક્ટર ધર્મેન્દ્ર અને સતીશ શાહને પણ મરણોપરાંત પદ્મ એવોર્જથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
131 પદ્મ પુરસ્કારો એનાયત
વર્ષ 2026 માટે 131 પદ્મ પુરસ્કારની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી જેમને 23 જૂને એવોર્ડ થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આ વર્ષે 113 હસ્તીઓને પદ્મશ્રી, 13 હસ્તીઓને પદ્મભૂષણ અને 5 હસ્તીઓને પદ્મવિભૂષણ એનાયત કરવામાં આવ્યો. જેમાં મલયાલમ સુપર સ્ટાર મામુટીને રાષ્ટ્રપતિએ પદ્મભૂષણથી સન્માનિત કર્યા હતા, જ્યારે બોલીવુડની ફેમસ ગાયિકા અલ્કા યાજ્ઞિકને પદ્મભૂષણ એવોર્ડ થી સન્માનિત કરવામાં આવી. અલ્કા યાજ્ઞિકે તેના કરિયર માં 1000થી વધુ ગીતને પોતાનો અવાજ આપ્યો છે તેનું કરિયર ચાર દાયકાથી લાંબુ છે. આ સિવાય બોલીવુડ એક્ટર અને ધુરંધર સ્ટાર આર માધવનને પણ પદ્મશ્રી એવોર્ડ થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આર માધવને હિન્દી સહિત સાત ભાષાઓની ફિલ્મોમાં અત્યાર સુધીમાં કામ કર્યું છે. આર માધવન 70 થી વધુ ફિલ્મો અને અલગ અલગ ટીવી શો કરી ચૂક્યા છે.
મરણોપરાંત પદ્મ પુરસ્કાર
પદ્મ એવોર્ડમાં આ વર્ષે બોલીવુડ એક્ટર ધર્મેન્દ્રને મરણોપરાંત પદ્મ વિભૂષણ એવોર્ડ એનાયત કરાયો. આ સિવાય ટીવી અને ફિલ્મના દિગ્ગજ એક્ટર સતીશ શાહને મરણોપરાંત પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. સતીશ શાહ થિયેટર ટેલિવિઝન અને તેનામાંના લોકપ્રિય કલાકાર હતા. સતીશ શાહનો પદ્મશ્રી એવોર્ડ તેમના ભાઈ એ ગ્રહણ કર્યો હતો.
રમત જગતમાં પદ્મ પુરસ્કાર કોને મળ્યો ?
આ વર્ષે ક્રિકેટર રોહિત શર્મા ને પણ ક્રિકેટમાં વિશેષ યોગદાન આપવા બદલ ભારતીય ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ખેલ જગતમાંથી હોકી ખેલાડી સવિતા પુનિયાને પણ પદ્મશ્રી એનાયત કરવામાં આવ્યો. જ્યારે ટેનિસ પ્લેયર અને કોચ ડોક્ટર વિજય અમૃતરાજ ને પદ્મભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
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