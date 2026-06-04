Pahlaj Nihalani: સેન્સર બોર્ડના 'સિઝરમેન' કહેવાતા પહલાજ નિહલાની, શાહિદ કપૂરની ફિલ્મને લઈને થયો હતો હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા

Pahlaj Nihalani Movie Controversy: 76 વર્ષીય દિગજ પ્રોડ્યુસર અને CBFC ના પૂર્વ ચેરમેન પહલાજ નિહલાનીનું નિધન થયું છે. પહલાજ નિહલાની તેમની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો માટે જેટલા જાણીતા થયા હતા એટલા જ બદનામ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશનના ચેરમેન બન્યા પછી થયા હતા. સેન્સર બોર્ડના ચેરમેન તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ હંમેશા વિવાદમાં રહ્યો હતો. જેનું કારણ હતું ફિલ્મ સેન્સરશીપ અને સર્ટિફિકેશન માટે તેમના વિચારો અને કડક વલણ.
પહલાજ નિહલાની વર્ષ 2015 થી 2017 સુધી દેશના સેન્સર બોર્ડના અધ્યક્ષ રહ્યા હતા. આ 2 વર્ષનો કાર્યકાળ વિવાદોમાં જ પસાર થયો અને એક સમયે વિવાદ એટલા વધી ગયા કે તેમને સેન્સર બોર્ડના અધ્યક્ષ પદેથી હટાવી દેવામાં આવ્યા. પહલાજ નિહલાની પર વારંવાર આક્ષેપ થતા હતા કે તે ફિલ્મમાં દેખાડવામાં આવતા હિંસક અને ઈન્ટિમેટ સીન પર કારણ વિના કટ કરે છે અને ફિલ્મને ટૂંકી કરી નાખે છે. આમ તો તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ઘણી બધી ફિલ્મોને લઈને વિવાદ થયા હતા પરંતુ શાહિદ કપૂરની ઉડતા પંજાબ સહિતની કેટલીક ફિલ્મોના વિવાદ સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહ્યા. આજે તમને પહલાજ નિહલાનીના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલા સૌથી મોટા વિવાદો વિશે જણાવીએ.
સેન્સર બોર્ડના અધ્યક્ષ તરીકેનો વિવાદિત કાર્યકાળ
શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ ઉડતા પંજાબ
પહલાજ નિહલાનીના કરિયરનો સૌથી મોટો વિવાદ શરૂ થયો હતો વર્ષ 2016 માં ફિલ્મ ઉડતા પંજાબ સમયે. શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ ઉડતા પંજાબમાં પહલાજ નિહલાનીએ 89 કટ લગાવ્યા હતા અને ફિલ્મના ટાઈટલમાંથી પંજાબ શબ્દ હટાવી દેવા પણ નિર્દેશ કર્યો હતો. પહલાજ નિહલાનીના આ નિર્ણયનો વિરોધ બોલિવૂડમાં જોરશોર થી થયો હતો. આવી વિવાદ એટલો વધી ગયો કે બોમ્બે હાઈકોર્ટને હસ્તક્ષેપ કરવો પડ્યો અને પછી ફિલ્મમાં થોડા ફેરફાર અને એક કટ સાથે રિલીઝ કરવાની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી.
લિપસ્ટિક અંડર માય બુરખા
ઉડતા પંજાબ ફિલ્મ પછી સૌથી મોટો વિવાદ થયો હતો લિપસ્ટિક અન્ડર માય બુરખા ફિલ્મને લઈને. વર્ષ 2017માં લિપસ્ટિક અન્ડર માય બુરખા ફિલ્મને સર્ટિફિકેટ આપવાનો જ ઇનકાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો અને કારણ એવું આપવામાં આવ્યું કે ફિલ્મ મહિલા કેન્દ્રિત છે અને તેમાં કાલ્પનિક દુનિયા અને સમાજના ખાસ વર્ગ વિરુદ્ધ ઓડિયો કલર અને સંવેદનશીલ દ્રશ્ય દેખાડવામાં આવ્યા છે. આવું કહીને આ ફિલ્મ પર બેન લગાવી દેવામાં આવ્યો. આ નિર્ણય માટે પણ પહલાજ નિહલાનીની ભારે આલોચના થઈ હતી.
જબ હેરી મેટ સેજલ
પહલાજ નિહલાનીના કાર્યકાળ દરમિયાન શાહરુખ ખાન અને અનુષ્કા શર્માની ફિલ્મ જબ હેરી મેટ સેજલના પ્રોમોને લઈને પણ વિવાદ થયો હતો. ફિલ્મના એક પ્રમોશનલ વીડિયોમાં ઇન્ટરકોર્સ શબ્દનો ઉપયોગ કરવા પર આપત્તિ વ્યક્ત કરવામાં આવી અને કહેવામાં આવ્યું કે જો દર્શક એક લાખ વોટ આપે તો જ આ ફિલ્મને પાસ કરવામાં આવશે.
આ ફિલ્મોના વિવાદ સિવાય સ્પેક્ટ્રમ અને મૂનલાઈટ જેવી ફિલ્મોમાં પણ કિસિંગ સીન અને અન્ય સીન પર કાતર ફેરવવાના નિર્ણયો પર પહલાજ નિહલાની મજાકનો વિષય પણ બની ગયા હતા. લોકોએ તેમના દ્વારા લીધેલા નિર્ણયોનો વિરોધ પણ કર્યો હતો.
પહલાજ નિહલાની જ્યારે સેન્સર બોર્ડના અધ્યક્ષ રહ્યા ત્યારે તેમના પર સતત આરોપ લાગતા હતા કે તેઓ બોલીવુડ ફિલ્મોમાં કિસિંગ સીન અને અપશબ્દો પર બિનજરૂરી કાતર ફેરવી દે છે. પહલાજ નિહલાનીના આ કડક વલણને કલાની આઝાદી વિરુદ્ધ માનવામાં આવતું હતું. બે વર્ષ દરમિયાન સતત વિવાદો અને આલોચના પછી સરકારે ઓગસ્ટ 2017 માં સેન્સર બોર્ડના અધ્યક્ષ પદેથી પહલાજ નિહલાનીને હટાવી દીધા અને તેની જગ્યાએ ફિલ્મ નિર્માતા પ્રસુન્ન જોશીને નવા ચેરમેન નિયુક્ત કર્યા હતા.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)