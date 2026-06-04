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Pahlaj Nihalani: સેન્સર બોર્ડના 'સિઝરમેન' કહેવાતા પહલાજ નિહલાની, શાહિદ કપૂરની ફિલ્મને લઈને થયો હતો હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા

Pahlaj Nihalani Movie Controversy: બોલીવુડના જાણીતા પ્રોડ્યુસર અને સેન્સર બોર્ડના પૂર્વ ચેરમેન પહલાજ નિહલાનીનું 76 વર્ષની વયે લીવરની બીમારીના કારણે નિધન થયું છે. આજે બોલીવુડના કલાકારો તેમના નિધન પર દુ:ખની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે પણ જ્યારે તેઓ CBFC ના ચેરમેન હતા ત્યારે તેમના નિર્ણયોની ભારે આલોજના થતી. તેમાં પણ કેટલીક ફિલ્મોને લઈને તો હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા થયા હતા.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 04, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:27 PM IST
Pahlaj Nihalani: સેન્સર બોર્ડના 'સિઝરમેન' કહેવાતા પહલાજ નિહલાની, શાહિદ કપૂરની ફિલ્મને લઈને થયો હતો હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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