Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Pahlaj Nihalani: લોહીની ઉલ્ટીઓ થઈ અને પછી શરુ થઈ મોત સામે જંગ, મુશ્કેલ સમયમાં પહલાજ નિહલાનીને મળવા પહોંચ્યો એ

Pahlaj Nihalani: લોહીની ઉલ્ટીઓ થઈ અને પછી શરુ થઈ મોત સામે જંગ, મુશ્કેલ સમયમાં પહલાજ નિહલાનીને મળવા પહોંચ્યો એ

Pahlaj Nihalani: બોલીવુડના દિગ્ગજ ફિલ્મ નિર્માતા પહલાજ નિહલાનીનું 76 વર્ષે નિધન થયું છે. પહલાજ નિહલાનીએ અનેક એક્ટર્સનું કરિયર બનાવવામાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે. પરંતુ આજે તમને પહલાજ નિહલાની સાથે જોડાયેલી એક એવી ઘટના વિશે જણાવીએ જેમાં પહલાજ જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલાં ખાતા હતા અને તેમને મળવા માત્ર એક એક્ટર પહોંચ્યો હતો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 04, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:36 PM IST
Pahlaj Nihalani: લોહીની ઉલ્ટીઓ થઈ અને પછી શરુ થઈ મોત સામે જંગ, મુશ્કેલ સમયમાં પહલાજ નિહલાનીને મળવા પહોંચ્યો એ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mrityu Panchak 2026: 6થી 11 જૂન સુધી ખતરનાક મૃત્યુ પંચક, ભૂલમાં પણ ન કરતા આ કામ
mrityu panchak 20264 min ago
2
Chhotu Gas Cylinder15 min ago
3
crime news22 min ago
4
Pahlaj Nihalani26 min ago
5
Rajesh Exports38 min ago