/Pahlaj Nihalani: લોહીની ઉલ્ટીઓ થઈ અને પછી શરુ થઈ મોત સામે જંગ, મુશ્કેલ સમયમાં પહલાજ નિહલાનીને મળવા પહોંચ્યો એ

Pahlaj Nihalani: 76 વર્ષીય પહલાજ નિહલાનીએ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું છે. પહલાજ નિહલાનીનું નિધન લીવરની ગંભીર બીમારીના કારણે થયું છે. પહલાજ નિહલાની દિગ્ગજ ફિલ્મ નિર્માતા હોવાની સાથે કેન્દ્રીય ફિલ્મ પ્રમાણન બોર્ડના પૂર્વ અધ્યક્ષ પણ કહી ચુક્યા છે.
એક સમય હતો જ્યારે બોલિવૂડમાં પહલાજ નિહલાનીના નામનો સિક્કો ચાલતો હતો. પહલાજ નિહલાનીએ ગોવિંદા સહિતના કલાકારોનું કરિયર બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. પહલાજ નિહલાનીને લીવર સીરોસીસ હતું અને છેલ્લા એક મહિનાથી તેની સારવાર ચાલી રહી હતી. પહલાજ નિહલાનીની તબિયત વધારે બગડ્યા પછી પરિવારના લોકોએ પહલાજ નિહલાનીને મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું નિધન થયું.
પહલાજ નિહલાનીએ બોલીવુડને ઘણી બધી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો આપી છે. તેની ફિલ્મોમાં આંખે, શોલા ઓર શબનમ, અંદાજ, મિસ્ટર આઝાદ, તલાશ સહિતની ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં સૌથી સફળ ગોવિંદાની ફિલ્મ આંખે અને શોલા ઓર શબનમ રહી હતી. આ ફિલ્મોના કારણે ગોવિંદાનું કરિયર બની ગયું. અનેક કલાકારોનું કરિયર બનાવનાર પહલાજ નિહલાનીએ પોતાના એક ઇન્ટરવ્યૂમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો પણ કર્યો હતો. પહલાજ નિહલાનીએ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં એવું કહ્યું હતું કે એક સમય હતો જ્યારે તે જીવન મરણ વચ્ચે જોલા ખાઈ રહ્યો હતો. પરંતુ તે સમયે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી કોઈ જ તેની પાસે આવ્યું ન હતું બસ એક માત્ર એકટર એવો હતો જે હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યો હતો અને તેના હાલ ચાલ પૂછ્યા હતા. આ ઘટના વર્ષો જૂની છે.
પહલાજ નિહલાની અને શત્રુઘ્ન સિન્હાની દોસ્તી
પહલાજ નિહલાનીએ HT ને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેણે જણાવ્યું હતું કે એક રાત્રે અચાનક જ તેની તબિયત બગડી હતી. મોડી રાત્રે તેને ગભરામણ થઈ અને બેચેની થયા પછી લોહીની ઉલટીઓ થવા લાગી. ત્યાર પછી તેને તુરંત જ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. હોસ્પિટલમાં ખબર પડી કે તેને ક્રોનિક ફૂડ પોઝિશનિંગ થઈ ગયું છે. તેની હાલત ગંભીર થઈ ગઈ હતી જેના કારણે શરૂઆતના થોડા દિવસ આઈસીયુમાં સારવાર લેવી પડી હતી તે સમયે તે જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા હતા.
પહલાજ નિહલાનીએ જણાવ્યું કે તે સમયે તેની હાલત સતત બગડી રહી હતી. આવી હાલતમાં 28 દિવસ સુધી તે મુંબઈની નાણાવટી હોસ્પિટલમાં દાખલ રહ્યા હતા. પહલાજ નિહલાનીની એ જણાવ્યું કે તેના જીવનનો આ સૌથી મુશ્કેલ સમય હતો અને તે સમયે બોલીવુડના બધા જ કલાકારો તેનાથી દૂર રહ્યા હતા. બસ એકમાત્ર શત્રુઘ્ન સિંહા એવો એક્ટર હતો જે તેને મળવા હોસ્પિટલ પહોંચ્યો હતો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)