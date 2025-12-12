Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

‘શું તમે ક્યારેય પાકિસ્તાન જશો?’ આલિયા ભટ્ટે આ સવાલનો જવાબ આપીને દિલ જીતી લીધું

Alia Bhatt : આલિયા ભટ્ટ હાલમાં એક પાકિસ્તાની ફેન દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબ માટે ચર્ચામાં છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:36 PM IST

Trending Photos

‘શું તમે ક્યારેય પાકિસ્તાન જશો?’ આલિયા ભટ્ટે આ સવાલનો જવાબ આપીને દિલ જીતી લીધું

red sea international film festival : બોલિવૂડ અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટે રેડ સી ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં હાજરી આપી હતી. એક ચાહકે તેમને પૂછ્યું કે શું તે ક્યારેય કામ માટે પાકિસ્તાન જશે. ત્યારે આલિયાએ આ પ્રશ્નનો આપેલો જવાબ ચાહકોને બહુ જ ગમ્યો છે. 

બોલિવૂડની સૌથી પ્રતિભાશાળી અભિનેત્રીઓમાંની એક આલિયા ભટ્ટે રેડ સી ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં હાજરી આપી હતી. બુધવારે, આલિયા ભટ્ટને ગોલ્ડન ગ્લોબ હિરોઈન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન આલિયાને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું તે ક્યારેય કામ માટે પાકિસ્તાન જશે. આ પ્રશ્નના જવાબ વિશે સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સમાં ચર્ચા થઈ ગઈ. આ કાર્યક્રમમાં અભિનેત્રીએ તેની દીકરી રાહા વિશે પણ વાત કરી.

Add Zee News as a Preferred Source

શું તેણી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે દબાણ અનુભવે છે?
આલિયા ભટ્ટને આ કાર્યક્રમમાં પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું તેણી આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે દબાણ અનુભવે છે. જવાબમાં, આલિયા ભટ્ટે કહ્યું કે તેણી આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે દબાણ નહીં, ગર્વ અનુભવે છે.

 

 

શું આલિયા ભટ્ટ પાકિસ્તાનની મુલાકાત લેશે?
દરમિયાન, એક પાકિસ્તાની ચાહકે આલિયાને પૂછ્યું કે શું તે પાકિસ્તાનની મુલાકાત લેશે. જવાબમાં, આલિયા ભટ્ટે હસીને કહ્યું, "જ્યાં પણ કામ મને લઈ જશે હું ત્યાં જઈશ." અભિનેત્રીએ નેપોટિઝમ વિશે પણ વાત કરી. તેણીએ કહ્યું કે જ્યારે પ્રેક્ષકોને લાગે છે કે કોઈ ખરેખર કંઈક લાવી રહ્યું છે, ત્યારે બધું માફ થઈ જાય છે.

આલિયા ભટ્ટે રાહા વિશે શું કહ્યું?
આ કાર્યક્રમમાં આલિયાએ તેની પુત્રી રાહા વિશે પણ વાત કરી. તેણીએ કહ્યું કે આ સફર સંપૂર્ણપણે અલગ લાગી કારણ કે તેની પુત્રી રાહા હવે એટલી મોટી થઈ ગઈ છે કે તે પૂછે છે, "મમ્મી, તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? તમે ક્યારે પાછા આવશો?" આલિયાએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે રાહા મીડિયા ફોટોગ્રાપર્સથી એટલી પરિચિત થઈ ગઈ છે કે તે તેમને ઓળખી પણ જાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Alia Bhattentertainmentઆલિયા ભટ્ટ

Trending news