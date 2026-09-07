/Aasif Khan: કરીના-સૈફના લગ્નમાં વેઈટર હતો પંચાયત ફેમ એક્ટર, હવે સફળ અભિનેતા બની બિગ બોસ 20 માં કરી એન્ટ્રી

Aasif Khan Struggle Story: બિગ બોસ 20 માં પંચાયત ફેમ એક્ટર આસિફ ખાને પણ એન્ટ્રી કરી છે. લોકો આસિફ ખાનને પંચાયત વેબ સીરીઝના દામાદજી તરીકે ઓળખે છે પરંતુ આ ઓળખ મળી તે પહેલા આસિફ ખાન વેઈટર તરીકે કામ કરતો હતો. એટલું જ નહીં સૈફ અને કરીનાના લગ્નમાં આસિફ ખાને વાસણ પણ સાફ કર્યા છે. જીવનમાં સંઘર્ષ કર્યા પછી આસિફ ખાન આજે સફળ એક્ટર બન્યો છે.
પિતાના નિધન પછી પરિવારની જવાબદારી
આસિફ ખાન મૂળ રાજસ્થાનનો છે. પોતાના ગામમાં આસિફ ખાન સ્કુલના નાટકમાં ભાગ લેતો અને ત્યારથી તેને એક્ટિંગનો શોખ લાગ્યો. ધીરે ધીરે તેના અભિનયના વખાણ થવા લાગ્યા અને તેણે સ્કુલની બહાર પણ નાટકમાં ભાગ લેવાનું શરુ કરી દીધું. આસિફના પિતાની ઈચ્છા હતી કે તે ભણે અને આગળ વધે પણ આસિફનું મન અભ્યાસમાં લાગતું નહીં. આસિફના પિતાનું નિધન 2008 માં થયું ત્યારબાદ આસિફ પર પરિવારની જવાબદારી આવી ગઈ.
ઈંદોર જવાનું કહી ઘરેથી નીકળ્યો
આસિફે પિતાના નિધન પછી ભણવાની સાથે કામ કરવાનું શરુ કરી દીધું. એક્ટિંગ પહેલા તે એરટેલની ઓફિસમાં કામ કરતો. ત્યારબાદ તેણે નાની-મોટી નોકરીઓ કરવાનું ચાલું રાખ્યું. ત્યારબાદ આસિફે મુંબઈ જવાનું નક્કી કર્યું. આસિફ ખાન ઘરેથી તેની માતાને મામાના ઘરે ઈંદોર જવાનું કહીને નીકળ્યો હતો. મુંબઈ પહોંચીને તેણે તેની માતાને સાચી વાત જણાવી અને થોડો સમય માંગ્યો.
મુંબઈની હોટલમાં વેઈટરનું કામ
મુંબઈમાં આસિફે વેસ્ટિન હોટલમાં વેઈટરની નોકરી શરુ કરી. જ્યાં તેને રોજના 225 રુપિયા અને 1 સમયનું જમવાનું મળતું. આસિફ મુંબઈમાં 6-7 લોકો સાથે ચોલમાં રહેતો હતો. ત્યારબાદ તેણે એક મોટી હોટલમાં સફાઈનું કામ શરુ કર્યું. આ હોટલમાં જ સૈફ અને કરીનાના લગ્નનું ફંકશન થવાનું હતું.
વારંવાર થયો રિજેક્ટ
એક્ટિંગમાં સફળ થયા પહેલા પણ આસિફ ખાનને રિજેકશન સહન કરવા પડ્યા હતા. શરુઆતમાં ઓડિશનમાં તેને હીરો મટિરિયલ નથી તેવું કહીને રિજેક્ટ કરી દેવામાં આવતો. કેટલાક લોકોએ તેને એક્ટિંગ શીખવાની સલાહ આપી, પરંતુ આસિફ ખાને હાર માની નહીં અને નાના-મોટા રોલ કરતો રહ્યો. ત્યારબાદ તેને પંચાયતમાં રોલ મળ્યો. પંચાયતથી આસિફ ખાનની લોકપ્રિયતા વધી અને હવે આસિફ ખાન બિગ બોસ 20 માં એન્ટ્રી કરી ચુક્યો છે.