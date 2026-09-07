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Aasif Khan: કરીના-સૈફના લગ્નમાં વેઈટર હતો પંચાયત ફેમ એક્ટર, હવે સફળ અભિનેતા બની બિગ બોસ 20 માં કરી એન્ટ્રી

Aasif Khan Struggle Story: પંચાયત ફેમ આસિફ ખાનના ચાહકોની સંખ્યા આજે લાખોમાં છે પરંતુ એક સમય હતો જ્યારે ઈંડસ્ટ્રીમાં તેને કોઈ ભાવ ન આપતું. પેટ ભરવા માટે તેણે વેઈટરની નોકરી કરી અને વાસણ સાફ કરવા જેવા કામ પણ કર્યા છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 07, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:29 AM IST
Aasif Khan: કરીના-સૈફના લગ્નમાં વેઈટર હતો પંચાયત ફેમ એક્ટર, હવે સફળ અભિનેતા બની બિગ બોસ 20 માં કરી એન્ટ્રી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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