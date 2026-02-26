7 મિનિટ 18 સેકેન્ડનું તે ગીત... જેણે રાજ કપૂરને રડાવી દીધા, 40 વર્ષ બાદ પણ સાંભળીને આંખમાં આવી જાય છે આંસુ
બોલીવુડનું 7 મિનિટ 18 સેકેન્ડનું એક ગીત, જેણે રાજ કપૂરને પણ રડવા મજબૂર કરી દીધા હતા. જાણો આ ગીતની કહાની....
બોલીવુડમાં એવા ઘણા ગીત આવ્યા છે, જે સુપરહિટ પણ સાબિત થયા છે. પરંતુ 7 મિનિટ 18 સેકેન્ડનું આ ગીત અલગ છે. 40 વર્ષ બાદ પણ તેને સાંભળતા આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. હિંદી સિનેમામાં કેટલીક એવી રચનાઓ રહી છે, જે સમયના ગણિતમાં ફિટ બેસતી નથી. આ રચનાઓ નદીના પ્રવાહની જેમ છે, જે વહેતી રહે છે. સમય તેને બાંધી શકતો નથી. આવી એક અમર ગઝલ છે, 'ચિઠ્ઠી આઈ હૈ', જેને પંકજ ઉધાસે સ્વર આપ્યો હતો. આ ગીત સાંભળીને લોકોના રૂવાંટા ઉભા થઈ જાય છે.
ફિલ્મ નામનું ગીત
આ ગીત ચિઠ્ઠી આઈ હૈ, જે 1986મા રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'નામ'નું છે. આ ગીતની પાછળનો કિસ્સો ખૂબ રસપ્રદ છે. શરૂઆતમાં પંકજ ઉધાસને ફિલ્મ માટે આ ગઝલને ગાવાનો ઈરાદો નહોતો. તેમને લાગતું હતું કે આ ગીત તેમના માટે કોઈ મોટું પરિવર્તન લાવશે નહીં, પરંતુ ભાગ્યમાં કંઈક અલગ લખેલું હતું.
7 મિનિટ 18 સેકેન્ડનો ઈતિહાસ
ફિલ્મ Naam માં સામેલ આ ગીત આશરે 7 મિનિટ 18 સેકેન્ડ લાંબુ હતું. જ્યારે આ ગીત શરૂ થયું તો લંબાઈ નહીં તેના દર્દે લોકોને જકડી રાખ્યા હતા.
