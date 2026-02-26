Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

7 મિનિટ 18 સેકેન્ડનું તે ગીત... જેણે રાજ કપૂરને રડાવી દીધા, 40 વર્ષ બાદ પણ સાંભળીને આંખમાં આવી જાય છે આંસુ

બોલીવુડનું 7 મિનિટ 18 સેકેન્ડનું એક ગીત, જેણે રાજ કપૂરને પણ રડવા મજબૂર કરી દીધા હતા. જાણો આ ગીતની કહાની....

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:20 AM IST

Trending Photos

7 મિનિટ 18 સેકેન્ડનું તે ગીત... જેણે રાજ કપૂરને રડાવી દીધા, 40 વર્ષ બાદ પણ સાંભળીને આંખમાં આવી જાય છે આંસુ

બોલીવુડમાં એવા ઘણા ગીત આવ્યા છે, જે સુપરહિટ પણ સાબિત થયા છે. પરંતુ 7 મિનિટ 18 સેકેન્ડનું આ ગીત અલગ છે. 40 વર્ષ બાદ પણ તેને સાંભળતા આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. હિંદી સિનેમામાં કેટલીક એવી રચનાઓ રહી છે, જે સમયના ગણિતમાં ફિટ બેસતી નથી. આ રચનાઓ નદીના પ્રવાહની જેમ છે, જે વહેતી રહે છે. સમય તેને બાંધી શકતો નથી. આવી એક અમર ગઝલ છે, 'ચિઠ્ઠી આઈ હૈ', જેને પંકજ ઉધાસે સ્વર આપ્યો હતો. આ ગીત સાંભળીને લોકોના રૂવાંટા ઉભા થઈ જાય છે.

ફિલ્મ નામનું ગીત
આ ગીત ચિઠ્ઠી આઈ હૈ, જે 1986મા રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'નામ'નું છે. આ ગીતની પાછળનો કિસ્સો ખૂબ રસપ્રદ છે. શરૂઆતમાં પંકજ ઉધાસને ફિલ્મ માટે આ ગઝલને ગાવાનો ઈરાદો નહોતો. તેમને લાગતું હતું કે આ ગીત તેમના માટે કોઈ મોટું પરિવર્તન લાવશે નહીં, પરંતુ ભાગ્યમાં કંઈક અલગ લખેલું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

7 મિનિટ 18 સેકેન્ડનો ઈતિહાસ
ફિલ્મ Naam માં સામેલ આ ગીત આશરે 7 મિનિટ 18 સેકેન્ડ લાંબુ હતું. જ્યારે આ ગીત શરૂ થયું તો લંબાઈ નહીં તેના દર્દે લોકોને જકડી રાખ્યા હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Pankaj Udhas Chitthi Aayi Hai

Trending news