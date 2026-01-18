પરેશ રાવલે AR રહેમાનના કર્યા વખાણ, લોકો થયા ગુસ્સે, આપ્યા આવા જવાબ
AR Rahman Controversy: સોશિયલ મીડિયા પર ટીકા વચ્ચે, એઆર રહેમાને સ્પષ્ટતા આપી છે. પરેશ રાવલે એઆર રહેમાનના સ્પષ્ટતા વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપી છે, તેમને પોતાનું ગૌરવ ગણાવ્યું છે.
AR Rahman Controversy: સંગીતકાર અને ગાયક એઆર રહેમાન તેમના એક નિવેદન માટે સમાચારમાં છે. તેમણે કહ્યું હતું કે સાંપ્રદાયિક પૂર્વગ્રહને કારણે તેમને છેલ્લા આઠ વર્ષથી બોલિવૂડમાં કામ મળી શક્યું નથી. આ નિવેદનની ટીકા વચ્ચે, એઆર રહેમાને એક સ્પષ્ટતા જાહેરી કરી છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે તેમનો કોઈને નારાજ કરવાનો ઇરાદો નહોતો.
પરેશ રાવલે પણ એઆર રહેમાનના સ્પષ્ટતા વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. પરેશ રાવલે એઆર રહેમાનને પોતાનું ગૌરવ ગણાવ્યું છે. પરેશ રાવલેના નિવેદનથી એક્સના યુઝર્સ ગુસ્સે થયા છે.
ટીકાનો સામનો કરી રહ્યા છે એઆર રહેમાન
કંગના રનૌતે એઆર રહેમાન પર સાંપ્રદાયિક ભેદભાવનો આરોપ લગાવતા તેમના વીડિયો પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો એઆર રહેમાનની પણ ટીકા કરી રહ્યા હતા. તેમના નિવેદનને કારણે ચારે બાજુથી ઘેરાયેલા એઆર રહેમાને સ્પષ્ટતા આપી છે.
પરેશ રાવલે એઆર રહેમાનને પોતાનું ગૌરવ ગણાવ્યું
એઆર રહેમાનના એક ફેન પેજે આ વીડિયો શેર કર્યો છે. બોલિવૂડ અભિનેતા પરેશ રાવલે આ વીડિયો ફરીથી શેર કર્યો છે. તેમણે લખ્યું કે, અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ સાહેબ. તમે અમારું ગૌરવ છો.
એક્સ યુઝર્સ પરેશ રાવલથી ગુસ્સે
સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓએ પરેશ રાવલના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. કેટલાક સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓ એઆર રહેમાનની પ્રશંસાથી ગુસ્સે છે. એક વપરાશકર્તાએ લખ્યું કે, ના, તે અમારું ગૌરવ નથી, અને અમે તેમને પ્રેમ કરતા નથી. તમે તમારા માટે બોલો.
We love you sir . You are our pride. 🙏❤️ https://t.co/5a4bfXTYiD
— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) January 18, 2026
બીજા વપરાશકર્તાએ લખ્યું, "તમે તેમને પ્રેમ કરો છો, ઠીક છે, પરંતુ જ્યારે તેમણે કહ્યું કે તેમને ભારતમાં કામ નથી મળી રહ્યું કારણ કે તેઓ મુસ્લિમ છે ત્યારે તમે કંઈ કેમ ન કહ્યું? બીજાએ લખ્યું કે, "શું વાત છે? ભાજપમાં હોવા છતાં આ કહેવા માટે હિંમતની જરૂર પડે છે. બીજાએ કહ્યું કે, પરેશ જી, તમે તેમને દેશનું ગૌરવ કેવી રીતે કહી શકો? તેમણે હિન્દુઓ અને ભારતનું અપમાન કર્યું છે.
