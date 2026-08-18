Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /આવારાપન 2માં પરેશ રાવલના દીકરાએ પણ કરી છે એક્ટિંગ, શું તમે તેને ઓળખ્યો?

આવારાપન 2માં પરેશ રાવલના દીકરાએ પણ કરી છે એક્ટિંગ, શું તમે તેને ઓળખ્યો?

Paresh Rawal Son In Awarapan 2: "આવારાપન 2" માં ફક્ત વામિકા ગબ્બીના ભાઈ પૂરણ ગબ્બી જ નહીં, પણ પરેશ રાવલનો દીકરો પણ છે. ચાલો તમને તેના વિશે જણાવીએ કે આવારાપન 2માં કયા રોલ માટે તેને પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેની એક્ટિગ જો તેમે આવારાપન 2 જોયું છે તો કેવી લાગી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 18, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:48 PM IST
આવારાપન 2માં પરેશ રાવલના દીકરાએ પણ કરી છે એક્ટિંગ, શું તમે તેને ઓળખ્યો?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE મેચમાં અમ્પાયર સાથે ભયાનક અકસ્માત, તાત્કાલિક ICUમાં કરવા પડ્યા દાખલ, જુઓ Video
2
3
4
5