/આવારાપન 2માં પરેશ રાવલના દીકરાએ પણ કરી છે એક્ટિંગ, શું તમે તેને ઓળખ્યો?

Paresh Rawal Son In Awarapan 2: "આવારાપન 2" હાલના દિવસોમાં ચર્ચામાં છે. ફિલ્મમાં ઇમરાન હાશ્મી, દિશા પટણી અને શબાના આઝમી જેવા સ્ટાર્સ જોવા મળ્યા છે. મહત્વનું છે કે, ફિલ્મમાં ઘણા સ્ટાર કિડ્સ પણ એક્ટિંગ કરી છે. અગાઉના આ લેખમાં, અમે તમને પીઢ અભિનેતા પરેશ રાવલના દીકરા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જે ફિલ્મમાં જોવા મળ્યો હતો.
પરેશ રાવલના દીકરાએ કઈ ભૂમિકા ભજવી હતી?
બોલીવુડના પીઢ અભિનેતા પરેશ રાવલનો દીકરો અનિરુદ્ધ રાવલ પણ આ ઇમરાન હાશ્મી ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જો તમે "આવારાપન 2" જોઈ હોય, તો તમને સિકંદરનું પાત્ર ચોક્કસ યાદ હશે. સિકંદર ઝારા (દિશા પટણી) અને ઝોરાવર (પુરાણ ગબ્બી)નો ભાઈ છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે સિકંદરની ભૂમિકા પરેશ રાવલના પુત્ર અનિરુદ્ધ રાવલે ભજવી હતી.
અનિરુદ્ધનો અભિનય કેવો હતો?
ફિલ્મમાં અનિરુદ્ધે પોતાની સ્ક્રીન પ્રેઝન્સ અને અભિનયથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. તેના અભિનયને ધ્યાનમાં રાખીને, એવું કહેવું ખોટું નહીં હોય કે તેને અભિનયની પ્રતિભા વારસામાં મળી છે.
'આવારાપન 2' નું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
'આવારાપન 2' ફક્ત તેની સ્ટાર કાસ્ટ માટે જ નહીં પરંતુ તેના પ્રભાવશાળી બોક્સ ઓફિસ પ્રદર્શન માટે પણ હેડલાઇન્સમાં છે. ટ્રેડ ટ્રેકર સેકનિલ્કના મતે, ફિલ્મની કમાણી તેના પહેલા સોમવારે ઘટી હતી, પરંતુ તેનું એકંદર પ્રદર્શન મજબૂત રહ્યું છે.
'આવારાપન 2' આ 9 મોટી ફિલ્મોને પાછળ છોડી દે છે, જેમાં દબંગ 3 અને રેડ 2 જેવી મોટા બજેટની ફિલ્મનો પણ સમાવેશ થાય છે.
'આવારાપન 2'ની અત્યાર સુધીની કમાણી
ફિલ્મે શુક્રવારે 22 કરોડ રૂપિયા સાથે મજબૂત ઓપનિંગ કર્યું હતું. સ્વતંત્રતા દિવસની રજાએ બીજા દિવસે ફિલ્મને ફાયદો કરાવ્યો, અને તેની કમાણીમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. ફિલ્મે બીજા દિવસે 33.75 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી. ત્રીજા દિવસે, સપ્તાહના અંતિમ દિવસે, તેણે 26 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી. ચોથા દિવસે, ફિલ્મે ભારતમાં 9.25 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી. સોમવારની કમાણી સહિત, ફિલ્મનું ચાર દિવસનું નેટ કલેક્શન 91 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે.
'બટવારા 1947' સાથેના ટક્કરનું પરિણામ
'આવારાપન 2' ને સની દેઓલની 'બટવારા 1947' સાથે બોક્સ ઓફિસ પર ટક્કરનો સામનો કરવો પડ્યો. જો કે, શરૂઆતના આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે "આવારાપન 2" એ આ સ્પર્ધામાં મજબૂત લીડ સ્થાપિત કરી છે. જ્યારે "આવારાપન 2" એ તેના પહેલા સોમવારે ₹9.25 કરોડનું ચોખ્ખું કલેક્શન કર્યું હતું, ત્યારે "બટવારા 1947" એ તે જ દિવસે માત્ર ₹2 કરોડની કમાણી કરી હતી. કુલ કલેક્શનની વાત કરીએ તો, સની દેઓલની ફિલ્મે ચાર દિવસમાં ₹28.50 કરોડની કમાણી કરી છે, જ્યારે "આવારાપન 2" એ ₹91 કરોડની કમાણી કરી છે.