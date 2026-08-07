/Usha Nadkarni: જે દીકરા માટે દિવસ-રાત કામ કર્યું તે હવે નથી માનતો માં, 80 વર્ષે એકલા રહે છે એક્ટ્રેસ ઉષા નાડકર્ણી

Usha Nadkarni: સોનીપતના વૃદ્ધાશ્રમમાં મુંબઈના વેપારીનું મૃત્યુ થયા પછી તેમની દીકરીઓ તેમના અંતિમ સંસ્કાર માટે પણ ન આવી. તે ઘટના પ્રકાશ આવી ત્યારથી આધુનિક સમાજમાં વૃદ્ધોની ખરાબ થતી સ્થિતિનું સત્ય સામે આવ્યું અને સંતાનોની નિર્દયતા પણ સામે આવી. આવી જ એક ઘટના ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે પણ જોડાયેલી છે. પવિત્ર રિશ્તા ફેમ ઉષા નાડકર્ણી 80 વર્ષની ઉંમરે પણ મુંબઈમાં એકલવાયુ જીવન પ્રસાર કરે છે કારણ કે તેમનો દીકરો તેમને માં માનવા તૈયાર નથી. એક્ટ્રેસ ઉષા નાડકર્ણીને પણ તેમના દીકરાએ એકલા છોડી દીધા છે.
ઉષા નાડકર્ણી એ તાજેતરમાં જ રાજશ્રી મરાઠીને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં પોતાના જીવન વિશે વાત કરી હતી. જણાવ્યું હતું કે વર્ષો પહેલા તે પતિથી અલગ થઈ ગયા હતા તેમનો એક દીકરો છે જે હવે વિદેશમાં રહે છે. પતિથી અલગ થયા પછી કામના કારણે તે વ્યસ્ત રહેતા હતા અને તેના કારણે તેમનો દીકરો નાની અને મામાના ઘરે મોટો થયો. ઉષા નાડકર્ણીએ જણાવ્યું કે મરાઠી નાટકો અને શૂટિંગના કારણે તે પોતાના દીકરાને વધારે સમય આપી શક્યા નહીં પરંતુ તે કામ તેના દીકરા માટે જ કરતા હતા. પરંતુ આ વાતના કારણે તેના દીકરાએ તેનાથી મોં ફેરવી લીધું છે.
ઉષા નાડકર્ણી તેના દિકરાના વર્તનને લઈને કેટલા દુઃખી છે તે પિંકવિલા સાથે થયેલી વાતચીત દરમિયાન પણ સામે આવ્યું હતું. તે સમયે ઉષા નાડકર્ણીએ જણાવ્યું હતું કે કામમાંથી જ્યારે પણ તેને સમય મળતો ત્યારે તે દીકરાને મળવા જતી પરંતુ હવે તેમનો દીકરો તેમને માં માનતો નથી, તે કહે છે કે તેની નાની જ તેની માં છે તેણે તો ફક્ત તેને જન્મ આપ્યો છે.
ઉષા નાડકર્ણી 80 વર્ષના છે અને તેઓ મુંબઈમાં હવે એકલા રહે છે. શરૂઆતમાં તેમના ભાઈ બહેન તેમની સાથે હતા પરંતુ હવે તેમનું પણ નિધન થઈ ગયું છે જેથી તે ઘરમાં એકલા રહે છે. ઉષા નાડકર્ણીએ ઇન્ટરવ્યૂ દરમ્યાન એવું પણ જણાવ્યું હતું કે તેમને મોતથી ડર લાગતો નથી પરંતુ તેમને વિચાર જરૂરથી આવે છે કે જો આ ઘરમાં તેને કંઈ થઈ ગયું તો કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે ઉષા નાડકર્ણી ક્યારે અને કેવી રીતે મરી ગઈ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)