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Usha Nadkarni: જે દીકરા માટે દિવસ-રાત કામ કર્યું તે હવે નથી માનતો માં, 80 વર્ષે એકલા રહે છે એક્ટ્રેસ ઉષા નાડકર્ણી

Usha Nadkarni: પવિત્ર રિશ્તા ફેમ એક્ટ્રેસ ઉષા નાડકર્ણી 80 વર્ષની ઉંમરે એકલા રહી જીવન પસાર કરે છે. દુ:ખની વાત એ છે કે તેમનો એક દીકરો છે પણ તે દીકરો તેની માતાને વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. ઉષા નાડકર્ણીના જણાવ્યા અનુસાર તેમનો દીકરો તેને માતા માતાનો જ નથી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 07, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:39 AM IST
Usha Nadkarni: જે દીકરા માટે દિવસ-રાત કામ કર્યું તે હવે નથી માનતો માં, 80 વર્ષે એકલા રહે છે એક્ટ્રેસ ઉષા નાડકર્ણી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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