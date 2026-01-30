Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

પોપટલાલના લગ્ન બાબતે ગુસ્સે થયા લોકો, શું ચાલે છે TRPનો ખેલ ? તારક મહેતાના અભિનેતાએ ટ્રોલિંગ પર તોડ્યું મૌન

Popatlal Marriage Track: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા શોમાં પોપટલાલના લગ્નનો ટ્રેક દર્શકોમાં ખૂબ જ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. શ્યામ પાઠક એટેલે પોપટલાલે કહ્યું કે લગ્ન હંમેશા દર્શકોને ઉત્સાહિત કરે છે, અને તેઓ આ વખતે પણ લગ્ન થશે કે નહીં તે જોવા માટે ઉત્સુક હોય છે. શ્યામે તેમના નફરત કરનારાઓને પણ જવાબ આપ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 30, 2026, 02:58 PM IST

Trending Photos

પોપટલાલના લગ્ન બાબતે ગુસ્સે થયા લોકો, શું ચાલે છે TRPનો ખેલ ? તારક મહેતાના અભિનેતાએ ટ્રોલિંગ પર તોડ્યું મૌન

Popatlal Marriage Track: ચાહકો "તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" પર પોપટલાલના લગ્નનો ટ્રેક જોઈ રહ્યા છે. શોની ટીમ પતંગ મહોત્સવ માટે જયપુર પહોંચી છે, જ્યાં પોપટલાલ જયપુરની બબલી સાથે સ્પર્ધા કરશે. વર્ષોથી, પોપટલાલને સિટકોમમાં સૌથી યોગ્ય બેચલર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેમના લગ્ન લગભગ દરેક વખતે રદ કરવામાં આવે છે. શો બનાવરાઓ આ વખતે ખરેખર તેમના લગ્ન બતાવશે કે નહીં, કે પછી બિચારી પોપટલાલનું દિલ તૂટી જશે, તે ટૂંક સમયમાં જ ખબર પડશે.

પોપટલાલ ક્યારે લગ્ન કરશે?

Add Zee News as a Preferred Source

શ્યામ પાઠક શોમાં પોપટલાલનું પાત્ર ભજવે છે. ખાનગી પોર્ટલ સાથેની વાતચીતમાં, તેમણે લગ્નના ટ્રેક વિશે ચર્ચા જાણાવ્યું કે જ્યારે પણ શોમાં લગ્નનો ટ્રેક પ્રસારિત થાય છે, ત્યારે દર્શકો ઉત્સાહ વધી જાય છે. લોકો આ ટ્રેક જુએ છે, જેથી પોપટલાલ ખરેખર લગ્ન કરશે કે નહીં તે અંગેનો ટ્વિસ્ટ જોઈ શકે. કહાની રસપ્રદ છે અને તેમાં જોરદાર ટ્વિસ્ટ પણ આવવા જઈ રહ્યો છે.

પોપટલાલે કહ્યું કે, તમે જોઈ શકો છો કે આ દિવસોમાં હું વરરાજાના પોશાકમાં જોવા મળી રહ્યો છું. આગળ ઘણી રોમાંચક સમય આવવાનો છે. લોકોને ટૂંક સમયમાં ખબર પડશે કે આ વખતે હું લગ્ન કરીશ કે નહીં. નિર્માતાઓ પોપટલાલના લગ્ન કરાવે કે નહીં, અભિનેતાને વિશ્વાસ છે કે એક દિવસ પોપટલાલનું ઘર વસી જશે.

લગ્ન વારંવાર મુલતવી રાખવાથી ગુસ્સો

નિર્માતાઓ પોપટલાલના લગ્ન વારંવાર મુલતવી રાખવાની વ્યાપક ટીકા થઈ છે. દર્શકોની નારાજગી અંગે, અભિનેતાએ કહ્યું કે, જ્યારે લોકો પોપટલાલના લગ્ન ન થવા પર ગુસ્સે થાય છે, ત્યારે હું તેમના હાવભાવને પ્રેમની નિશાની માનું છું. કારણ કે તેઓ મને લગ્ન કરતા જોવા માંગે છે, તેથી જ તેઓ આવી લાગણીઓ વ્યક્ત કરે છે. 

વધુમાં તેમને જણાવ્યું કે, હું તેને સકારાત્મકતાથી લઉં છું. હું તેમને ખાતરી આપવા માંગુ છું કે એક દિવસ પોપટલાલ ચોક્કસપણે લગ્ન કરશે. મારી જેમ, પોપટલાલ એક સકારાત્મક વ્યક્તિ છે. તે ક્યારેય આશા ગુમાવતો નથી. હું ટ્રોલ્સનો ગુસ્સો સમજું છું. હું તેને સકારાત્મક વલણથી જોઉં છું.

ભૂમિકા ભજવવાનો આનંદ

શ્યામે શેર કર્યું કે જયપુરમાં શૂટિંગ કરતી વખતે તેને દર્શકો તરફથી ઘણો પ્રેમ મળે છે. શૂટિંગ જોવા માટે ભીડ ઉમટી પડે છે. આ એક મજેદાર અનુભવ છે. અભિનેતાએ જયપુરના ભોજનની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે તેણે પિંક સિટીમાં અસંખ્ય યાદો બનાવી છે. શ્યામે સમજાવ્યું કે તે વાસ્તવિક જીવનમાં પોપટલાલ જેવો કંઈ નથી. આ જ કારણ છે કે તેને આ ભૂમિકા ભજવવાનો આનંદ આવે છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
taarak mehta ka ooltah chashmahPopatlal marriage trackJaipur shootingpatang mahotsavShyam PathakIndian sitcomTV show updatesPopatlal weddingaudience excitementTV serial newsGujarati Newsentertainment news

Trending news