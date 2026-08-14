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ફાલ્ગુની પાઠકના ગરબા પાસની કિંમત જાણી નેટિઝન્સ આઘાતમાં! બોલ્યા- કિડની ગીરવે મૂકવી પડશે

નવરાત્રી આવે અને ફાલ્ગુની પાઠકના ગરબાની ચર્ચા ન થાય તે શક્ય નથી. ફાલ્ગુની પાઠક દર વખતે મુંબઈમાં પોતાના ખાસ નવરાત્રી કોન્સર્ટ દ્વારા ગરબાપ્રેમીઓને ઝૂમવાની તક આપે છે. ગરબા  ક્વીનના નામથી પ્રખ્યાત ફાલ્ગુની પાઠકના ગરબાના પાસના ભાવે લોકોના હોશ ઉડાવી દીધા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 14, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:12 PM IST
ફાલ્ગુની પાઠકના ગરબા પાસની કિંમત જાણી નેટિઝન્સ આઘાતમાં! બોલ્યા- કિડની ગીરવે મૂકવી પડશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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