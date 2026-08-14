/ફાલ્ગુની પાઠકના ગરબા પાસની કિંમત જાણી નેટિઝન્સ આઘાતમાં! બોલ્યા- કિડની ગીરવે મૂકવી પડશે

નવરાત્રી આવતાની સાથે જ ગરબા અને ડાંડિયાની ધૂમ મચવા લાગે છે. આ બધામાં એક નામ જે સૌથી પહેલા મનમાં આવે તે છે ફાલ્ગુની પાઠક. ગરબા ક્વીનના નામથી જાણીતા ફાલ્ગુની પાઠક દર વર્ષે મુંબઈમાં પોતાના ખાસ નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કરે છે જ્યાં હજારો લોકો તેમના અવાજ અને ગરબાના તાલ પર ઝૂમતા જોવા મળે છે. ચૂડી જો ખનકી હાથમે, મૈને પાયલ હૈ છનકાઈ અને સાવનમે મોરની જેવા તેમના ગીતો આજે પણ ચાહકો વચ્ચે ખુબ લોકપ્રિય છે.
પરંપરાગત ગુજરાતી ગરબાને પોતાના ખાસ અવાજ અને અંદાજથી લોકપ્રિય બનાવતા ફાલ્ગુની પાઠકની નવરાત્રીના મહેફિલનો ફેન્સ આખુ વર્ષ આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. જો કે આ વખતે મુંબઈમાં તેમના નવરાત્રી આયોજનની ટિકિટના ભાવે લોકોને અચંબિત કર્યા છે.
જિયો વર્લ્ડ કન્વેન્શન સેન્ટરમાં ગરબા
આ વખતે ફાલ્ગુની પાઠકના ગરબા નવરાત્રી ઉત્સવ 2026નું આયોજન 11 ઓક્ટોબરથી 19 ઓક્ટોબર સુધી મુંબઈના જિયો વર્લ્ડ કન્વેન્શન સેન્ટરમાં થશે. આ શોના ભાવે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યુ છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ ટિકિટની શરૂઆતની કિંમત 2200 રૂપિયા છે. જ્યારે સૌથી મોંઘી ટિકિટ 2.04 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી રહી છે. આટલા વધારે ભાવ જોતા અનેક લોકો ચોંકી ગયા છે અને ઓનલાઈન આ અંગે ચર્ચા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે.
ટિકિટના ભાવે મચાવ્યો ખળભળાટ
ફાલ્ગુના પાઠકના ગરબાની લોકપ્રિયતા ઘણા વર્ષોથી છે. આવામાં તેમના નવરાત્રી કાર્યક્રમને લઈને લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ હોય છે પરંતુ ટિકિટના આટલા બધા ભાવે આ ઉત્સાહની સાથે એક નવી ચર્ચા પણ છેડી છે. જો કે ટિકિટની અનેક કેટેગરી ઉપલબ્ધ છે પરંતુ પ્રીમિયમ ભાવે સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સને એ વિચારવા માટે મજબૂર કરી દીધા છે. તેઓ નવરાત્રિ સેલિબ્રેશન પર કેટલો ખર્ચ કરવા માંગે છે.
BookMyShow મુજબ તમામ રાતો માટે ફેઝ 1 અર્લી બર્ડ સીઝન પાસનો ભાવ 16,000 રૂપિયા પ્રતિ વ્યક્તિ હતો. જ્યારે ફેઝ 2 સીઝન પાસનો ભાવ 18,000 રૂપિયા હતો. અત્યારના સીઝન પાસનો ભાવ 20,000 પ્રતિ વ્યક્તિ છે, જે લોકો ફક્ત એક રાત માટે સામેલ થવા માંગતા હતા તેમના માટે ફેઝ 1 સિંગલ ડે ટિકિટનો ભાવ 2200 (ટેક્સ વગર) રૂપિયાથી શરૂ થયો હતો.
ભાવના મામલે બીજી બાજુ POD પેકેજ છે જેની એક રાતની કિંમત 2.04 લાખ રૂપિયા છે. જેમાં 12 લોકો સુધી રહી શકે છે અને આ ફક્ત તે દિવસ માટે જ વેલિડ છે. જેમાં 10000 રૂપિયાની ખાણીપીણીની કૂપન સામેલ છે. જેનાથી તે આ ઈવેન્ટનો સૌથી મોંઘો ઓપ્શન છે.
સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા છેડાઈ
બુકિંગ શરૂ થતા જ ટિકિટના ભાવે ઓનલાઈન ચર્ચા છેડી. અનેક યૂઝ્સે આટલા વધુ ભાવ પર આશ્ચર્ય જતાવ્યું. કેટલાક લોકોએ ઓર્ગેનાઈઝરના ઈન્સ્ટાગ્રામ કમેન્ટ સેક્શનમાં પોતાની નિરાશા વ્યક્ત કરતા કમેન્ટ પણ કરી. એક યૂઝરે લખ્યું કે મને ફાલ્ગુની પાઠક ખુબ પસંદ છે અને હું તેમના ગરબા શોમાં સામેલ થવા માટે આખુ વર્ષ રાહ જોઉ છું. પરંતુ જિયો કન્વેન્શન સેન્ટર જેવી જગ્યા પસંદ કરવાથી અનેક મિડલ ક્લાસ પરિવારો માટે આ અનુભવનો ખર્ચો ઉઠાવવો ખુબ મુશ્કેલ બને છે. નવરાત્રિ અને ગરબા લોકોને એક સાથે લાવવા માટે હોવા જોઈએ. વધુ ખર્ચને કારણે અલગ થલગ મહેસૂસ કરાવવા માટે નહીં. મને આશા છે કે ભવિષ્યની ઈવેન્ટ્સમાં લોકોના ખિસ્સાનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવશે.
અન્ય એક ઈન્સ્ટાગ્રામ યૂઝરે લખ્યું કે, હંમેશાની જેમ બુક માય શો પર કેવી મજાક છે...ઈવેન્ટ કંપનીઓ મોટી સંખ્યામાં પાસ બુક કરી લે છે અને પછી અમને બ્લેકમાં વેચે છે. જ્યારે પાસની શરૂઆતની કિંમત 16000 રૂપિયા છે. એક યૂઝરે લખ્યું કે મેડમ જ્યારે તમે બોરીવલી આવતા હતા ત્યારે 30000 લોકો તમારા ગીતો પર નાચતા હતા. નવરાત્રીમાં તમારા સંગીતની મજા લેવા માટે અમને ન તો જિયોની જરૂર છે કે ન તો કોઈ મોંઘા એસીવાળા વેન્યૂની. અમને બસ તમારા પરફોર્મન્સ, તમારા મ્યૂઝિક અને સસ્તા પાસ જોઈએ. જેથી કરીને દરેક ખરીદી શકે અને તમને લાઈવ પરફોર્મ કરતા જોઈ શકે. જો 9 દિવસ માટે 23000 રૂપિયા આપવાના હોય તો અમે પાર્કિંગ, પાસના પૈસા અને ખાણીપીણીનો ખર્ચો કેવી રીતે ઉઠાવીશું? કોઈ પણ ઓર્ગેનાઈઝરની સાથે જોડાતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા નિર્ણય પર ફરીથી વિચારો. તમારા એક ખુબ મોટા ફેન તરફથી ઈમાનદારીભરી અપીલ.
અન્ય એક યૂઝરે તો મજાકીયા પરંતુ કડવા અંદાઝમાં લખ્યું કે, કિડની ડિપોઝીટ રાખવી પડશે, આ તો હદ થઈ ગઈ. અન્ય એક યૂઝરે લખ્યું કે નવરાત્રી હવે ભક્તિ નહીં પરંતુ મોટો બિઝનેસ બની ગઈ છે.
અત્રે જણાવવાનું કે ફાલ્ગુની પાઠક ભારતના સૌથી જાણીતા ગરબા આર્ટિસ્ટમાંથી એક છે. જે પોતાના ઈન્ડિપેન્ડન્ટ અને પરંપરાગત સંગીતના કામ માટે જાણીતા છે. અનેક વર્ષોથી તેઓ નવરાત્રી ઉત્સવો સાથે જોડાયેલા છે. ગરબા ક્વીનના નામથી જાણીતા ફાલ્ગુની પાઠક 90ના દાયકામાં ચૂડી જો ખનકી હાથો મે, મૈ ને પાયલ હૈ છનકાઈ જેવા ગીતોથી ખુબ લોકપ્રિય થયા હતા. ફાલ્ગુની પાઠક પોતાના ખાસ અવાજ, સ્ટેજ પર પોતાની હાજરી અને ગુજરાતના સંગીત સાથે પોતાના જોડાણ માટે જાણીતા છે. તેમણે નવરાત્રી ઉત્સવો, ખાસ કરીને મુંબઈમાં મોટા પાયે ધૂમધામથી મનાવવાની પોતાની વર્ષોથી પરંપરા બનાવેલી છે.