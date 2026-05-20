/PM Modi અને Meloni ના વાયરલ વીડિયો પર બોલીવુડની અદાકારોએ કરી મજેદાર કોમેન્ટ્સ, ચેક કરો કોણે શું કહ્યું ?

Bollywood celebs reaction on PM Modi Meloni Video: વડાપ્રધાન મોદીએ ઈટલીના પીએમ જોર્જિયા મેલોનીને પારલે મેલોડી ચોકલેટ ગિફ્ટ કરી તેનો વીડિયો જેટલી ઝડપથી વાયરલ થયો એટલી જ ઝડપથી આ વીડિયો પર બોલીવુડના કલાકારો મજેદાર રિએકશન આપી રહ્યા છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ વાયરલ વીડિયો પણ કોણે શું કોમેન્ટ કરી છે.
Bollywood celebs reaction on PM Modi Meloni Video: ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલ ઈડલીના પ્રવાસે છે. એ વાત સૌ કોઈ જાણે છે કે ઈટલીના પીએમ જોર્જિયા મેલોની અને વડાપ્રધાન મોદી જ્યારે સાથે હોય ત્યારે તેમની મિત્રતા ચર્ચાનો વિષય બની જાય છે. આ વખતે પણ સોશિયલ મીડિયા પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને પીએમ જોર્જિયા મેલોની વચ્ચેની મુલાકાત ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે. આ વખતે આ ચર્ચા એટલા માટે થઈ રહી છે કે ઈટલીના પીએમ જોર્જિયા મેલોનીએ ખુદ એક વીડિયો શેર કર્યો છે. આ વિડીયો પીએમ મોદીએ તેમને મેલોડી ચોકલેટ ગિફ્ટ કરી તેના રિએક્શનનો વિડીયો છે.
ઉનાળામાં આગ જેટલી ઝડપથી ફેલાય એટલી જ ઝડપથી આ વિડીયો શેર થયા પછી ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થવા લાગ્યો. આ વિડીયો વાયરલ થયા પછી લોકોની સાથે બોલીવુડના કલાકારો પણ આ વિડિયો પર રિએક્શન આપી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદી અને જોર્જિયા મેલોનીના આ વિડીયો પર પ્રિયંકા ચોપડા, શ્વેતા તિવારી સહિતના કલાકારોએ મજેદાર કોમેન્ટ કરી છે અને રિએક્શન આપ્યા છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ વિડિયો પર કોણ શું કહી રહ્યું છે.
વડાપ્રધાન મોદી ઇટલીની રાજધાની રોમની મુલાકાતે છે. આ મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદીએ તેમની મિત્ર અને ઈટલીના પ્રધાનમંત્રી જોર્જિયા મેલોનીને પાર્લે મેલોડી ચોકલેટનું પેકેટ ગિફ્ટ કર્યું. જેનો એક ક્યુટ વિડીયો ઈટલીની પીએમએ પોતાના instagram અકાઉન્ટ પર શેર કર્યો. વીડિયોમાં તેણે કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી તેમના માટે મેલોડી ચોકલેટ ગિફ્ટમાં લાવ્યા છે. જોર્જિયા મેલોનીના એકાઉન્ટ પરથી આ વિડીયો શેર થયાની સાથે જ વિડીયો વાયરલ થઈ ગયો અને લોકો તેના પર રિએક્શન આપવા લાગ્યા. આ લોકોમાં બોલીવુડની ફેમસ અદાકારાઓ પણ સામેલ છે..
પીએમ મોદી અને મેલોનીના આ વિડીયો પર પ્રિયંકા ચોપડાથી લઈને ભૂમિ પેડનેકર, શ્વેતા તિવારી સહિતની કલાકારોએ રિએક્શન આપ્યું છે. આ વાયરલ ક્લિપ પર કોમેન્ટ કરતા અભિનેત્રી શ્વેતા તિવારી એ લખ્યું છે, "હા હા હા મેલોડી ઇતની ચોકલેટી ક્યુ હે.." જ્યારે ભૂમિ પેડનેકરે એવું લખ્યું છે, " મેં એસી પલ કે લિયે જી રહી હું". જ્યારે સૌરભ રાજ જૈને કોમેન્ટ કરતાં લખ્યું છે, " મેલોડી હે ચોકલેટી"
આ કલાકારો ઉપરાંત પ્રિયંકા ચોપડા જોનસ, જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ, બિપાશા બાસુ સહિતના કલાકારોએ આ વીડિયોને લાઈક કરીને રિએક્શન આપ્યું છે. બોલીવુડના કલાકારો સાથે આ વિડીયો પર લોકો લાઇકસ અને કોમેન્ટ વરસાવી રહ્યા છે. જોર્જિયા મેલોનીએ શેર કરેલા આ વીડિયોને 55 લાખથી વધુ લોકોએ લાઈક કર્યો છે.
મહત્વનું છે કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને જોર્જિયા મેલોનીની મિત્રતાની ચર્ચા સતત થતી રહે છે. તેમાં પણ જ્યારે આ બંને પીએમ સાથે હોય છે ત્યારે તેમની તસવીરો અને વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા હોય છે. આ વખતે પણ પીએમ મોદીની અને જોર્જિયા મેલોનીની મુલાકાતનો ખાસ વીડિયો ઈન્ટરનેટ પર છવાઈ ગયો છે.